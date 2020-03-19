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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Но надо им туда, куда три дня не отправляют — Тысячи российских туристов застряли за рубежом из-за мер по борьбе с распространением коронавируса: одних вынуждают выселиться из отелей, других не берут на борт, у третьих вообще отменили обратные рейсы. Российские власти пытаются помочь гражданам, в МИДе и Ростуризме созданы круглосуточные координационные штабы.

— Режим судоизоляции — В связи с угрозой эпидемии коронавируса существенно ограничивают свою деятельность российские суды. С 19 марта они будут рассматривать только дела "безотлагательного характера", например касающиеся арестов. В остальных случаях Верховный суд (ВС) и Совет судей предписывают проводить заседания с помощью видео-конференц-связи и минимальным количеством участников. В ВС признают, что вынужденные меры приведут к приостановке большой части рассматриваемых в настоящее время уголовных и гражданских дел.

— К пандемии подцепились вирусы — Распространение коронавируса привело к усилению активности в рунете различных мошеннических схем. Компании в сфере кибербезопасности, в частности, зафиксировали рассылку фейковых писем якобы от государственных структур, в которых содержится вредоносное программное обеспечение (ПО).

— В состоянии алкогольного обмеления — Распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Крупные импортеры уже начали предупреждать контрагентов из числа рестораторов о возможных проблемах и требовать предоплату. Ситуацией обеспокоены и в Росалкогольрегулировании (РАР): ведомство собирает данные о том, какая продукция может оказаться под угрозой срыва поставок.

— Казначейство консолидирует бюджетный сектор — Глава Минфина Антон Силуанов на коллегии Федерального казначейства (ФК) поручил ведомству выстроить работу с учетом антикризисных мер Белого дома, обеспечив эффективную трату выделенных средств. Помимо создания системы казначейских платежей, совершенствования управления бюджетной ликвидностью, расширения централизованной бухгалтерии и казначейского сопровождения, в 2020 году ФК предстоит настроить и работу с госимуществом — создать государственную информационную систему и обеспечить ее интеграцию с электронным бюджетом. Изменится и структура самого ФК — территориальный принцип сменит специализация подразделений.

— Уклонению подняли ценник — Госдума сегодня рассмотрит в третьем, итоговом чтении президентские поправки к Уголовному кодексу (УК), которые оставляют только фиксированные пороги при определении масштаба уклонения от уплаты налогов, отменяя исчисление сокрытых от бюджета сумм в процентах от всей фискальной нагрузки компании. Новый подход снижает давление не небольшие компании, но вряд ли устроит крупный бизнес, поскольку при определении масштаба уклонения уже не будет учитываться весь объем уплаченных компанией налогов.

— Проверяющие показали себя гидрой — Институт проблем правоприменения при Европейском университете подвел итоги реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 2016–2019 годах, изучив, как на практике реализованы обещания сокращения числа проверок бизнеса. Выяснилось, что снижение числа плановых мероприятий на 30% на три четверти обеспечила одна ФНС, остальные же ведомства демонстрируют большой разброс результатов.

— Российские компании осваивают политику многообразия — Почти половина работодателей в РФ заявляют о многообразии в своей кадровой политике, однако зачастую дело ограничивается декларацией и на деле сотрудники сталкиваются с дискриминацией по признаку пола, возраста или религии. Такие выводы можно сделать из исследования рекрутинговой компании Hays и ассоциации "Равные права и равные возможности".

— Крым победы раздавайся — 18 марта президент России прилетел в Севастополь, чтобы отметить шестую годовщину воссоединения Крыма с Россией, и по обыкновению встретился с общественностью, с которой обсудил, прежде всего, коронавирус и Конституцию (они теперь друг без друга не ходят).

— Средства защиты голосования — Основными ответственными за мобилизацию граждан на голосование по конституционным поправкам будут вице-губернаторы, отвечающие за внутреннюю политику. Для них составлена брошюра с подробным описанием технологий, которые должны стимулировать явку в 60%.

— Коррупция в безденежной форме — Мосгорсуд признал взяточниками бывших руководителей главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, столичного главка комитета Александра Дрыманова и следственного управления по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко.

— У сделки с компьютерами МВД закончился срок ареста — Мосгорсуд отказал СКР в продлении ареста директору компании "Т-Платформы" Всеволоду Опанасенко и бывшему высокопоставленному сотруднику МВД Александру Александрову.

— Полковников из ФСБ арестовали окончательно — Как стало известно "Ъ", по ходатайству следствия были продлены до одного года, то есть до окончания следствия, сроки арестов бывшим заместителям начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Дмитрию Фролову, "банковского" отдела того же управления Кириллу Черкалину и оперативнику Андрею Васильеву.

— Студентам грозит дистанционное проживание — Минобрнауки пока не станет расселять из-за коронавируса студенческие общежития: министр Валерий Фальков оставил этот вопрос на усмотрение вузов. Он подчеркнул, что ректоры должны учитывать интересы и возможности студентов.

— Вирус не лишает голоса — В Южной Корее в среду зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 8320 человек. Хотя пик эпидемии пройден, власти ужесточают процедуру въезда в страну и в третий раз отложили начало учебного года, перенеся его на апрель.

— Лекарства сажают в "Яндекс.Такси" — "Яндекс.Такси" вместе с аптечными сетями и фармпредприятиями запустят дистанционную продажу лекарств и их доставку курьерами и водителями. Среди участников проекта — аптечные сети "36,6", АСНА и "Невис", а также производители Alium и "Полисорб".

— "Лига ставок" вытянула билет — Новым игроком на российском лотерейном рынке объемом почти 60 млрд руб. в год, монополистом которого пока остается холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, может стать букмекерская контора "Лига ставок".

— "Это ожидаемо приведет к закрытию всех производств "Автотора"" — Основатель завода Владимир Щербаков о вирусе, локализации и промполитике.

— Рубль держит курс на нефть — Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$. Индекс Московской биржи обновил минимум с начала 2018 года, а долларовый РТС — с начала 2016 года.

— Поддержка до погашения — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают ЦБ разрешить переклассифицировать их инвестиционные вложения на фоне обвала фондовых рынков. Это позволило бы фондам снизить волатильность портфеля, а также восстановить его стоимость.

— Рынок просится на карантин — Сразу три ассоциации участников финансового рынка обратились к Банку России с просьбами о различных послаблениях. По большей части речь идет о снижении нагрузки по предоставлению отчетности и увеличении сроков вступления в силу различных новаций, поскольку многие организации перешли на удаленную работу.

— Перед углем расстилают БАМ — Правительство готово расширять БАМ и Транссиб по "олимпийской" схеме, то есть в особом режиме и через специальные законы. Между тем Восточный полигон ОАО РЖД уже становится особой зоной: ОАО РЖД и угольщики Кузбасса договорились о гарантированной отгрузке в этом направлении до конца года на экспорт 53 млн тонн угля.

— Цена валит лес — Одно из крупных российских лесопромышленных предприятий — Новоенисейский лесохимический комплекс подал уведомление о банкротстве. В компании объясняют решение сложной ситуацией на рынках сбыта, в том числе из-за коронавируса, и ужесточением требований залоговых кредиторов.

— Минтай уходит на карантин — Борьба с коронавирусом может серьезно осложнить бизнес российских рыбопромышленников. Роспотребнадзор сообщил о необходимости введения карантина на 14 дней для судов, вернувшихся из азиатских портов.

— Cargo Logic Air складывает крылья — Владелец крупнейшего в России грузового авиахолдинга "Волга-Днепр" Алексей Исайкин поставил на паузу работу своей британской авиакомпании Cargo Logic Air и ведет переговоры с британскими авиавластями о приостановке ее сертификата эксплуатанта.

— Здоровый образ льготы — После того как правительство РФ пообещало поддержать экономику на фоне падения нефтяных цен и пандемии коронавируса, представители фитнес-индустрии попросили о льготах премьера Михаила Мишустина.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство приостановило банкротства и выездные проверки из-за коронавируса — В среду правительство издало несколько поручений, желая поддержать бизнес в кризис: туристические и авиакомпании получат налоговые каникулы до мая, в том числе от страховых взносов, – пени не должны накапливаться. Прочему бизнесу дарован мораторий на банкротства: до мая Федеральная налоговая служба (ФНС) не сможет подавать такие заявления.

— Российские суды закрываются на карантин — Верховный суд распорядился приостановить личный прием граждан в судах и принимать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте. Рассматривать будут только самые безотлагательные дела (прежде всего об избрании, продлении или изменении меры пресечения) и дела в порядке приказного производства, которые решаются без участия сторон.

— Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию — Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию из-за коронавируса и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны, сообщил 18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Весенний призыв объявляется указом президента в последние числа марта, обычно 30 марта. Весной 2019 г. в Вооруженные силы и другие воинские формирования было призвано около 135 000 человек.

— Что делать Центробанку с ключевой ставкой — Поддержать российский финансовый рынок или экономику – так описывает дилемму, которую предстоит решить Центробанку, главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. 20 марта совет директоров ЦБ примет решение о ключевой ставке впервые после распространения коронавируса. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина проведет внеплановую пресс-конференцию в режиме онлайн.

— Поставщики по госзаказу столкнулись с проблемами из-за коронавируса — Одной из мер антикризисного плана правительства стало введение коронавируса в список причин форс-мажора в госзаказ – у поставщиков могут быть срывы поставок не по их вине. Мера обсуждается, говорит представитель Минфина, но, в принципе, закон уже позволяет освободить исполнителя госконтракта от уплаты неустойки, если просрочка произошла из-за действия непреодолимой силы.

— Кому выгодна ценовая война на рынке нефти — Цена барреля американской нефти марки WTI с поставками в апреле к 20.45 мск упала на 29,5% до $20,81 за баррель, Brent с поставкой в мае – на 15,66% до $24,84 за баррель.

— Падение нефти до $25 за баррель обвалило российский рынок — Курс доллара в среду подорожал на Московской бирже на 5 руб. и вечером превысил 80 руб./$ – впервые с февраля 2016 г. Евро достигал 88 руб. и в итоге вырос за день на 4,6 руб. до 87,52 руб. Вечером доллар продолжил рост и достиг потолка 80,87 руб./$ – выше этого уровня биржа в среду заявки не принимала. Цена на торгах подошла к верхней границе, говорит представитель биржи, но автоматического изменения риск-параметров на вечерних сессиях – с 19.00 мск – не предусмотрено.

— Бизнес просит правительство быстрее разрешить онлайн-продажи алкоголя — Бизнес решил воспользоваться вспышкой коронавируса, чтобы добиться легализации онлайн-продаж алкоголя. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила премьера Михаила Мишустина как можно скорее внести в Госдуму разрешающий их законопроект. "Ведомости" ознакомились с обращением, президент АКИТ Артем Соколов подтвердил отправку, а сотрудник правительства – получение письма.

— "Тинькофф мобайл" начал подключать абонентов по eSIM — Виртуальный оператор (MVNO) "Тинькофф" начал предлагать абонентам eSIM, рассказал "Ведомостям" представитель группы "Тинькофф". "Тинькофф мобайл" стал вторым в России крупным оператором, подключающим клиентов по eSIM с российскими номерами (первый – Tele2, на сети которого и работает "Тинькофф"). По его словам, пилотный проект согласован с силовыми ведомствами.

— Petropavlovsk нашел покупателя для железорудной компании — Petropavlovsk сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Stocken, зарегистрированной в Лихтенштейне, о возможной продаже ей 29,9% (из 31,1%) акций IRC за $10 млн. Это железорудная "дочка" Petropavlovsk. Одно из условий сделки – освобождение Petropavlovsk от обязательств по гарантированию кредитных линий IRC в Газпромбанке, указано в сообщении. Рассматривать условия сделки стороны будут в течение 180 дней. Она будет заключена после одобрения условий Газпромбанком.

— Рестораторы из-за коронавируса массово подключаются к агрегаторам доставки — Число заявок от ресторанов на подключение к сервису доставки "Яндекс.Еда" за последние дни выросло в 3 раза, сообщил "Ведомостям" его представитель. Большая их часть (примерно 40%), по его словам, подана из Москвы и Московской области, 16% – из Санкт-Петербурга, 10–15% – из Казахстана.

— "Дочка" АФК "Система" разработала экспресс-тест на коронавирус — Принадлежащая АФК "Система" Владимира Евтушенкова компания "Система-Биотех" разработала экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом "Ведомостям" сообщил управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Лечение цены — В четверг Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроекты, повышающие ответственность за продажу "левых" медицинских препаратов. Документы прокомментировал для "РГ" председатель комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Свой в доску — Минпромторг обновит меры поддержки покупателей деревянных домов. Проект постановления внесен в правительство, сейчас его дорабатывают. Он предусматривает компенсацию первоначального взноса на кредит в размере не более 10% стоимости дома.

— Укол пиком — Курс рубля не смог устоять перед натиском дешевеющей нефти и распродажами инвесторов. На российскую валюту давит и общий негатив на мировых рынках: у крупных центробанков пока не получается убедить инвесторов в том, что все под контролем.

— Водителям подают знак — МВД предлагает добавить в ПДД новый знак, предупреждающий о местах установки камер фотовидеофиксации нарушений. Причем устанавливать его придется и там, где функционируют стационарные комплексы, и на тех участках, где используются передвижные камеры.

— Почувствуйте розницу — Последние две недели продукты длительного хранения сметают из магазинов быстрее, чем торговые сети успевают их выкладывать заново. Однако эксперты уверены, что никаких объективных причин ни для заметного роста розничных цен, ни тем более дефицита нет.

— Крымская линия — В шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией президент приехал в Крым. Владимир Путин назвал здоровье граждан главным при выборе даты общероссийского голосования по поправке к Конституции и призвал не верить фейкам о коронавирусе.

— С заботой друг о друге — Владимир Путин попросил граждан отнестись с пониманием к мерам по борьбе с распространением COVID-19. Чиновников всех уровней президент нацелил работать на опережение. Работников с детьми глава РФ предложил отправить на "удаленку".

— Листок дадут дистанционно — Порядок оформления больничных и выплат пособий по временной нетрудоспособности для граждан на карантине, утвержден правительством. Речь идет о застрахованных лицах, вернувшихся из стран, где зарегистрированы заболевания, и проживающих с ними.

— С открытой датой — Центризбирком дает стaрт подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, дата его проведения будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Никто не намерен ставить под угрозу здоровье и безопасность граждан, несмотря на огромную важность этого мероприятия для страны, заявила в среду на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

— Решать и тратить — В шестнадцатой серии видеоинтервью ТАСС Владимир Путин пояснил, что такое средний класс в России, и напомнил о важной задаче повышения реальных доходов граждан.

— До пяти лет за обелиск — Госдума приняла в первом чтении законопроект президента о штрафах до 5 млн рублей или лишении свободы на срок до пяти лет за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников. Ранее Владимир Путин предложил ввести в УК новую статью.

— Советы министра — Минпросвещения рекомендовало школам уже с 23 марта уйти на трехнедельные каникулы или ввести дистанционное обучение. Кроме того, те, кто собирался досрочно сдавать ЕГЭ, будут вынуждены сделать это летом. Сдвинутся и сроки школьных олимпиад.

— Каникулы без ущерба — Кузнецова просит Госсовет поддержать родителей в период вынужденных каникул.

— Будут в расчете — Антон Силуанов обозначил задачи Федерального казначейства. "Необходимо упростить и сделать более комфортными процедуры по исполнению бюджета и госзакупками. И следить, чтобы каждый рубль тратился эффективно", — добавил он.

— Социальный бронежилет — В Госдуме возобновились консультации, связанные с идеей повышения минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Разработанный Минздравом России законопроект вызвал у экспертов вопросы, в том числе социального характера.

— Долги онлайн — Минюст приступил к разработке законопроекта, который пропишет порядок цифрового взаимодействия взыскателей с судебными приставами. Например, в электронной форме можно будет обжаловать действия судебного пристава или пожаловаться на его бездействие.

— Российские предприятия начали выпускать уникальные маски — В Уфе запускают производство многоразовых медицинских масок из марли. А в Пензе выпустили первую партию масок из особого полотна. Их можно стирать и проглаживать несколько раз в день для сохранения барьерного эффекта.

— Сергей Собянин: Удаленную работу с выплатой зарплаты не нужно подменять вынужденными отпусками за свой счет — Утро среды в столице началось с хорошей новости. За два последних дня из медицинского комплекса в Коммунарке, куда с начала марта госпитализируют москвичей с подозрением на коронавирус, выписали сразу 106 пациентов. Как сообщил главный врач клиники Денис Проценко, два отрицательных теста показали, что опасное заболевание у них не подтвердилось.

— Хроника коронавируса — Хроника коронавируса: что произошло в России и мире 18 марта.

— Вирус в зоне риска — Предлагаемые страховки от коронавируса — это попытка компаний сыграть на возникшем спросе. На какие детали стоит обратить внимание, при покупке такой страховки, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

— Приняты меры для защиты МКС — Россия приняла жесткие меры, чтобы не допустить проникновения коронавируса на Международную космическую станцию. Напомним, сегодня только Россия имеет возможность отправлять экипажи на орбиту.

— Храм открыт — В интервью "РГ" митрополит Иларион рассказал о том, как РПЦ будет реагировать на ситуацию с распространением коронавируса и какие меры предосторожности необходимо предпринимать верующим и служителям церкви.

— Электронный кошелек дома не забудешь — Россияне считают самыми удобными способами оплаты в онлайн-магазинах банковские карты и электронные кошельки. Эксперты отмечают, что в eCommerce средний чек снижается третий год подряд, однако он все равно выше, чем при оплате наличными.

— Отдых строгого режима — Российские туристы, находящиеся в Черногории, смогут вернуться домой рейсами российских авиакомпаний. В свою очередь Ростуризм рекомендует путешественникам обращаться в посольства и консульства РФ для организации возвращения.

— Вирус — горько! — Ситуация с распространением коронавируса добралась до ЗАГСов. В Приамурье рекомендовали брачующимся приглашать на регистрацию не более 15 человек. В Ульяновской области посоветовали ограничить количество гостей до 10.

— Адрес без прописки — Правительство намерено рассмотреть предложение Совфеда об установке правового режима апартаментов. Сейчас закон определяет их не как отдельный вид недвижимости, а всего лишь как категорию размещения.

— Европа опускает "короназанавес" — В течение ближайших 30 дней границы Евросоюза не сможет пересечь ни один гражданин третьих стран. Беспрецедентное решение было принято по итогам саммита, в котором его лидеры в целях защиты от COVID-19 участвовали в формате видеоконференции.

— Тайская ловушка — Продолжение Таиландом политики "открытых дверей" в отношении россиян, вопреки рекомендациям МИД РФ и просто здравому смыслу, выглядит эгоистичной попыткой королевства решать экономические проблемы за счет здоровья туристов, отмечает обозреватель "РГ".

— Когда снимают маски — Китайские врачи сумели справиться с распространением коронавируса, однако в других странах ситуация гораздо более напряженная. О том, какие меры помогли КНР, "РГ" рассказал один из экспертов рабочей группы, посетивший Поднебесную в январе.

— Без оглядки на Брюссель — Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается "во что бы то ни стало защитить как работников, так и предприятия", несущие огромные потери из-за коронавируса.

— От вируса под замок — Сербия стала первой страной на Балканах, власти которой ввели комендантский час на всей территории республики. Ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса, предписывают гражданам не выходить на улицу с 20.00 до 5.00.

— Розы пахнут штрафом — У станций метро в Москве часто можно услышать призывы что-либо купить, хотя торговать из-под полы здесь запрещено. В 2019 году горе-торговцев оштрафовали на 15 млн рублей. Корреспондент "РГ" прошел по городу и посмотрел, боятся ли нелегалы наказания рублем.

— Шестая весна — 18 марта жители Крыма отметили шестую годовщину Дня воссоединения с Россией. Во всех городах полуострова прошли памятные мероприятия, хотя из-за ограничений в связи с профилактикой коронавируса массовые праздничные концерты пришлось отменить.

— Доцент вменяем — Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Ученого обвинили в убийстве, а также в незаконном приобретении и хранении оружия.

— Бонус для малыша — Платить за частный детсад как за муниципальный — такая возможность есть у родителей малышей в возрасте до трех лет в Стерлитамаке. Здесь идет пилотный проект — мамам выдают сертификаты на дошкольников. 200 семей их уже получили.

— Без передачи — Федеральная служба исполнения наказаний пошла на кардинальные меры, чтобы не допустить заражения заключенных коронавирусной инфекцией. Поскольку в условиях замкнутого пространства и тесного контакта между людьми в учреждениях пенитенциарной системы вирус может распространиться очень быстро.

— Стреляли по машинам — Несколько вооруженных нападений в течение трех недель были совершены на один и тот же дилерский центр на юго-востоке Москвы. Преступники подъезжали к автосалону, стреляли по зданию или автомашинам и уезжали.

— Реставраторы снова в деле — 18 марта по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в центральный аппарат были переданы материалы проверки, организованной по факту реставрации ряда исторических объектов в Санкт-Петербурге.

— Верила в чудо — Они познакомились на танцах, тогда Гагарин был первокурсником Оренбургского летного училища. В своих чувствах Юрий признался спустя два года встреч. Они поженились в 1957 году, когда Юрий получил лейтенантские погоны. Имея диплом с отличием, Юрий мог остаться в Оренбурге в должности летчика-инструктора. Но он решил отправиться в гарнизон в Заполярье. Два года жизни там станут для пары одними из самых счастливых.

— Не подпустит к берегу — Противокорабельный ракетный комплекс "Бал" впервые проедет на Параде Победы. Всего будет задействовано шесть машин. "Бал" в первую очередь предназначен для защиты морского побережья от непрошенных гостей.

— Тихо уходит под воду — Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов поделился с планами ввода в боевой состав флотов новейших подлодок и создания перспективных субмарин.

— "Голубые каски" за партой — В вузах Минобороны России скоро могут начать подготовку миротворцев из Южно-Африканской Республики. По словам нашего посла в ЮАР Ильи Рогачева, этот вопрос находится "в стадии проработки".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Возьми и сохрани — Оставит ли ЦБ ставку в 6% при рекордном падении рубля — Банк России 20 марта скорее всего оставит ключевую ставку на уровне 6%, следует из консенсус-прогноза "Известий". Ранее ожидалось, что резкое ослабление курса рубля приведёт к повышению инфляции, а это потянет за собой и увеличение ключевого показателя ЦБ.

— Самодепортация — Из-за COVID-19 туристы не могут вернуться домой — Россия вывезла почти всех своих туристов из Европы. Об этом "Известиям" заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Рабочее вместо — В России обсуждают введение нового вида занятости — В России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, выяснили "Известия". Эту тему в марте планируют обсудить в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова.

— С поправкой на вирус — В день голосования по изменению Конституции будут использованы новейшие технологии — В день голосования по поправкам в Конституцию ЦИК готова дезинфицировать участки, а также более широко использовать интернет-технологии и возможности волеизъявления на дому.

— Разговор без штаммов — Как в Крыму прошла шестая годовщина воссоединения с Россией — Власти России окажут поддержку гражданам страны, которые на фоне вспышки коронавируса не могут вернуться на родину из-за границы. Об этом Владимир Путин заявил во время визита в Севастополь 18 марта.

— Паспортный прижим — Коронавирус перекрыл границы в Донбассе — Республики Донбасса, которые шестой год находятся в изоляции со стороны Незалежной, на этой неделе оказались в ещё большей блокаде. 16 марта Киев заявил о том, что до 3 апреля ограничивает въезд и выезд граждан на контрольно-пропускных пунктах из-за коронавируса.

— Никаких свадеб и сплошные похороны — Как Италия переживает карантин — Огромное количество газетных некрологов и лист ожидания на похороны в отсутствие родственников и скорбящих друзей. Таковы суровые реалии сегодняшнего дня в ряде регионов Италии, по которой эпидемия коронавируса ударила сильнее всего в Европе.

— Пустить в доход — Люди, решившие самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета за счёт сокращения расходов на досуг и транспорт. К такому выводу пришли аналитики компании FinExpertiza, которые провели исследование по просьбе "Известий".

— Ресторан накрыт — Информация о клиентах общепита утекла в Сеть — В открытом доступе оказалась база данных с информацией об участниках программы лояльности "Премиум бонус". Ею пользуются многие рестораны и магазины Москвы, в том числе "Му-му" и "Жан-Жак".

— От маски не сработают — Правительство поручило найти резервы для производства средств индивидуальной защиты — В случае стремительного распространения нового коронавируса в России производством медицинских масок могут заняться военнослужащие и заключённые. Пока же ситуация не выглядит чрезвычайной, власти предложили предпринимателям продумать, как быстрее восполнить дефицит средств индивидуальной защиты.

— Три за один — В 2019-м банки нарастили комиссионные доходы по займам на 227% —Комиссионные доходы банков по кредитам гражданам в 2019 году выросли на 227% и составили 51,9 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании "БКС Премьер" (есть у "Известий"). При этом в прошлом году доходы от процентов по займам физлицам впервые превысили прибыль от ставок для корпоративного кредитования.

— "Измерили самые дальние пути войны" — Корреспонденты "Известий" дошли вместе с Красной армией до самого Берлина.

— "Немца берут гранатой, выжигают огнём" — О чём писали "Известия" 75 лет назад — Ровно 75 лет назад Красная армия отбивала у фашистов их последние опорные пункты, в том числе и многочисленными авиационными ударами. Был форсирован Одер, начались ожесточённые бои за Бреслау.

— "Сейчас нам нужно больше смеяться" Актёры Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик — о премьере сиквела "Троллей", работе в пижамах и музыке как ДНК.

— Песенка не спета — Можно ли было не отменять "Евровидение" — Праздника песни не будет. Впервые за 64 года своей истории конкурс "Евровидение" отменён. Да, решение ожидалось, но в итоге обрушилось как снег на голову. Участники узнали об этом из новостей, заранее их не предупредили, рассказала "Известиям" Полина Храмова, пиар-директор рейв-группы Little Big.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Нестабильно тяжелое состояние — Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США, пропустив вперед только мексиканский песо. Обвал курса на фоне падения цен на нефть ниже $25 за баррель может потребовать новых мер от ЦБ.

— Регионам накинут 20 миллиардов на долг — Обвал нефтяных цен и вспышка коронавируса обернутся ростом стоимости заимствований для российских регионов. Одновременно с этим даже богатым сырьем субъектам грозит дефицит бюджетов, прогнозируют аналитики Moody"s.

— Карантин с бюджетным управлением — Россия подошла к вызванному коронавирусом кризису в хорошей форме и с резервами, покрывающими дефицит бюджета в течение пяти лет, подсчитали экономисты. При негативном сценарии инфляция может вырасти до 7,5%, а ВВП упасть на 0,8%.

— Пандемия потребовала силовых решений — ФСБ, Генпрокуратура, ФСО, СКР, МВД и МЧС официально уведомили сотрудников о "необходисости воздержаться" от выездов из России из-за коронавируса. Директивы носят рекомендательный характер, но фактически означают запрет на поездки.

— Генеральскую помощь оценили в 12 лет — Высокопоставленные офицеры СКР получили от 10 до 14 лет по делу о взятке от представителей криминального сообщества. Таков итог последнего судебного процесса из числа связанных с перестрелкой на Рочдельской улице в 2015 году.

— Банки уходят в валютный отказ — Райффайзенбанк откажется от открытия новых и продления действующих долларовых вкладов, из-за того что ФРС опустила ставки почти до нулевого уровня. Ряд других банков пока ограничиваются снижением процентов по валютным депозитам.

— Авиакомпании надеются на отложенный спрос — У любителей путешествий появилась возможность дешево приобрести авиабилеты на сентябрь— декабрь на временно закрытые международные рейсы. Предложение сейчас превышает спрос, но есть и риски, предупреждают эксперты.

— Вирус занимает стройплощадку — Запрет на въезд иностранцев, введенный правительством, может серьезно затронуть строительную отрасль и привести к нехватке специалистов на стройках. Но застройщики рассчитывают, что сроки сдачи объектов не изменятся.

— ФАС пролила ясность на бензин — ФАС не видит риска роста цен на бензин после скачка на оптовом рынке за последний год. Стабилизировать ситуацию накануне поручил Владимир Путин. Топливо в опте подорожало из-за действий властей по сдерживанию цен, говорят эксперты.

— Врачи ставят сетевую защиту — ФРИИ предложил правительству в связи с пандемией коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно. Это должно снизить риски заражения для медиков и пациентов.