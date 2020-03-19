МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

В начале недели председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости в условиях распространения коронавируса упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы. Премьер поручил с 17 марта на месяц запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, а также устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.

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"Нормально все, проблем нет. Нет, никаких скоплений (транспорта) нет. Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально, потому что раньше, вы знаете, допустим, Москва разрешала только ночами завозить", — сказал Хуснуллин.

Собеседник агентства отметил, что и режим круглосуточного завоза, и "зеленый коридор" на границах введены для того, чтобы не было никаких перебоев с продовольствием.

"Мы дали "зеленый коридор" на всех границах, если перевозится груз и если это продовольствие, ускоренное оформление всех документов. То есть мы стараемся, чтобы не было перебоев в магазинах ни с чем. Пока каких-то сигналов, что у нас какие-то перебои есть в магазинах, мы не видим, то есть магазины работают на обычном режиме, может, чуть более напряженном, но все работает, пока все есть", — заявил вице-премьер.