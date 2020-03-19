МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об установлении правительством РФ порядка определения начальной (максимальной) цены контракта при закупках товаров гражданского назначения у единственного поставщика в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ наделяет кабмин полномочиями по установлению порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара (работы, услуги), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении у организаций ОПК товаров (работ, услуг) гражданского назначения. Перечень таких товаров будет утвержден правительством.

"Данная мера позволит прежде всего стимулировать взаимодействие заказчиков и поставщиков при закупке высокотехнологичной гражданской продукции, что повысит уровень технологической независимости РФ от зарубежных государств", — поясняют члены Совфеда. Они обращают внимание, что сейчас заказчики самостоятельно определяют начальную (максимальную) цену контракта, что приводит к запросу коммерческих предложений, содержащих характеристики иностранной продукции.

Эта ситуация возникла из-за отсутствия в законе о контрактной системе в сфере госзакупок обязанности для заказчиков запрашивать коммерческие предложения у российских производителей. При этом заказчики зачастую не заинтересованы в реализации мероприятий по импортозамещению и приобретении отечественных товаров, в том числе у организаций ОПК, что создает риски темпам диверсификации оборонно-промышленного комплекса РФ, отмечают разработчики.

Законопроект позволит правительству более гибко и оперативно устанавливать обязательный для применения заказчиками порядок по определению начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок товаров, работ, услуг гражданского назначения у организаций ОПК.

Стимулирование производства такой продукции предусмотрено поручениями президента РФ. В декабре 2016 года глава государства поставил задачу довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего производства ОПК, а к 2030 году — до 50%, напоминают сенаторы.