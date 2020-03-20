ВЛАДИВОСТОК, 20 мар /ПРАЙМ/. Проверки малого и среднего бизнеса на Камчатке приостановлены до 1 мая на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает правительство региона.

"До 1 мая никакие проверки, включая налоговые, не будут проводиться в отношении малого и среднего предпринимательства. Исключения составляют те проверки, в которых наблюдается риск здоровью и жизни граждан", — говорится в сообщении.

Власти Камчатки отмечают, что в регион поставки продуктов идут в плановом режиме, проводится мониторинг запасов, цен и наличия продуктов. Запаса масок в медицинских учреждениях должно хватить на три месяца. Власти отмечают, что во всех больницах ограничены посещения.

Профессиональные образовательные учреждения Камчатки перешли на дистанционную форму обучения, к этому готовятся вузы. Школьники после каникул будут обучаться дистанционно, детские сады пока работают в привычном режиме. Дети, которые прибыли из стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса, в дошкольные учреждения не допускаются.

Волонтеры и соцслужбы будут доставлять продукты и лекарства пожилым людям.

"Также в Камчатском крае оказывается материальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нахождение на карантине также может быть рассмотрено как трудная жизненная ситуация", – сказал министр социального развития и труда региона Евгений Меркулов, чьи слова приводятся в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.