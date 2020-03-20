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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ничего личного, только вирус — Правительство продолжает разрабатывать пакет дерегуляционных мер для поддержки экономики и предпринимательства в условиях пандемии коронавируса. Вчера Белый дом объявил, что квартальные налоговые каникулы и ограничение проверок госорганами для авиакомпаний и туриндустрии будут распространены на малый и средний бизнес. В свою очередь, деловые объединения и Агентство стратегических инициатив готовят и направляют в правительство свои предложения — в них идеи компенсации потерь бизнеса уже соседствуют с предложениями о его стимулировании вплоть до снижения НДС.

— Побойтесь дома — Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, обязывающее пройти двухнедельную изоляцию всех возвращающихся из-за границы российских граждан. Поручение обеспечить эту процедуру дано региональным властям. В Ассоциации туроператоров России "Ъ" заявили, что теперь властям придется обеспечивать ежедневную изоляцию около 15 тыс. авиапассажиров, возвращающихся из поездок. В некоторых регионах уже начали спешные поиски приехавших ранее туристов.

— У нефтяников сдают баррели — В условиях падения цен на российскую нефть Urals ниже $20 за баррель нефтяники начали пересматривать инвестиционные планы. ЛУКОЙЛ первым признал, что из-за кризиса ему придется сократить вложения на $1,5 млрд — в основном в новые проекты. Существующие месторождения в РФ смогут работать и при более низких ценах на нефть, однако запуск новых проектов маловероятен, считают аналитики. Уже сейчас компании испытывают проблемы с экспортом нефти в Европу, и по мере заполнения хранилищ к маю они могут обостриться.

— Новый триллер Карантино — Российские кино- и телепродюсерские компании предупредили, что зрители могут не дождаться новых фильмов и сериалов, съемки которых приостановлены из-за коронавируса. Аналогичная ситуация уже сложилась за рубежом, где заморожено, например, производство "Матрицы-4" и продолжение сериала "Друзья". На этом фоне отечественные компании просят у правительства широких мер поддержки.

— Национальными целями засеют поле — Белый дом начинает приводить документы стратегического планирования в соответствие с национальными целями. 19 марта правительство утвердило стратегию развития АПК до 2030 года, подготовленную уже в новом формате координации главных задач властей. Минсельхоз настаивает, что стратегия может быть реализована лишь при "неуменьшении" финансирования — в этом году на АПК в бюджете выделено 304 млрд руб. Среди целей стратегии — повышение доли благоустроенного жилья в селах, рост добавленной стоимости в АПК до 7 трлн руб. и решение застарелой проблемы по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель.

— Больничный держит дистанцию — Фонд социального страхования (ФСС) начнет оформлять электронные больничные для россиян на карантине из-за коронавируса дистанционно. Чтобы получить листок нетрудоспособности после возвращения из-за рубежа, работнику и членам его семьи будет достаточно подать заявление на сайте фонда. Оплата такого больничного также будет отличаться от обычной: средства поступят заявителю напрямую из ФСС уже через несколько дней.

— Коронавирус в этом году может стоить мировой экономике $850 млрд — Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на 2020 год почти вдвое — до 1,3% с 2,5% (разница в денежном выражении — $850 млрд). Для России прогноз роста снижен с 2% до 1%. "По всем признакам глобальная экономика уже в рецессии… Но мы вполне можем увидеть падение глобального ВВП в этом году, если всем странам G7 придется ввести еще более масштабные ограничения",— отмечают в агентстве.

— Поправки примут по порядку — Центральная избирательная комиссия сегодня утвердит "Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ". Свои замечания к проекту документа главе ЦИКа Элле Памфиловой направляли региональные избиркомы, политические партии и эксперты. Секретарь комиссии Майя Гришина заявила "Ъ", что в итоговой версии "Порядка" усилены гарантии открытости и гласности процедуры. Эксперты сомневаются, что это удастся сделать, если будут реализованы предложения по расширению досрочного и надомного голосования. Кроме того, на заседании будет представлен проект сайта с разъяснением сути поправок к Конституции.

— Следствие ведет карантин — Правоохранительные органы принимают новые меры по снижению рисков, связанных с распространением коронавируса. Как стало известно "Ъ", в некоторых подразделениях уже приостановлен традиционный прием граждан руководящими сотрудниками. Для передачи в следственные органы жалоб и обращений предлагается пользоваться либо установленными у входа ящиками, либо почтой, в том числе электронной. Широкого распространения эта практика пока не получила, однако ситуация может измениться в самое ближайшее время.

— 22 апреля перенесли на 7 ноября — Пока Кремль определяется, стоит ли из-за пандемии COVID-19 изменить дату намеченного на 22 апреля общероссийского голосования, коммунисты решили перенести празднование 150-летнего юбилея Владимира Ленина. Торжества пройдут 7 ноября, заодно со 103-й годовщиной Октябрьской революции.

— Побойтесь дома — Глава Роспотребнадзора Анна Попова издала постановление, обязывающее пройти двухнедельную изоляцию всех возвращающихся из-за границы российских граждан. Поручение обеспечить эту процедуру дано региональным властям. В Ассоциации туроператоров России "Ъ" заявили, что теперь властям придется обеспечивать ежедневную изоляцию около 15 тыс. авиапассажиров, возвращающихся из поездок. В некоторых регионах уже начали спешные поиски приехавших ранее туристов.

— На борьбу с заразой мобилизуют и флот, и Ford — Америка идет в бой с невидимым врагом — коронавирусом. Президент США Дональд Трамп призвал каждого американца внести свой вклад в разгром противника. К берегам страны направляются плавучие госпитали ВМС США, а крупным заводам и фабрикам в ближайшее время может быть предписано переключиться на выпуск аппаратов для искусственной вентиляции легких. "Ъ" наблюдал, как Америка собирается воевать с могучим противником на своей собственной территории.

— Китай здоровеет — мир завидует — Китайские власти утверждают, что практически справились с коронавирусом: впервые с начала эпидемии в стране не зарегистрировано ни одного "локального заражения" — то есть все заболевшие привезли COVID-19 из-за рубежа. На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором лидеры выразили приверженность идее глобального объединения усилий по борьбе с пандемией ради "строительства сообщества единой судьбы".

— Растрата в "Югре" разошлась по делам — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела об особо крупной растрате в ПАО "Банк "Югра"". Обвинения в окончательной редакции предъявили экс-владельцу банка Алексею Хотину и трем его предполагаемым сообщникам. Сейчас все они знакомятся с материалами дела, которое точно не будет последним. Сам Алексей Хотин причастность к многомиллиардным хищениям отрицает. Ранее он предложил план погашения долгов "Югры", который сейчас изучается в АСВ и Банке России.

— Вторая смерть не от коронавируса — В четверг власти Москвы не подтвердили смерть от коронавируса 79-летней пациентки. По версии патологоанатома, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, хотя первоначально говорилось о кончине от пневмонии, развившейся в результате осложнения от коронавирусной инфекции. Опрошенные "Ъ" эксперты не усомнились в результате вскрытия, указав, что "совершенно необязательно, что человек умирает от болезни, от которой его в данный момент лечат".

— Сотрудники еще увидятся — На фоне рекомендации столичных властей бизнесу перевести сотрудников на удаленную работу из-за распространения коронавирусной инфекции спрос на сервисы для видео-конференц-связи (ВКС) у отдельных поставщиков вырос в несколько раз, рассказали участники рынка. Это может привести к тому, что сегмент, который практически не рос последние годы и оценивается в 10–13 млрд руб., по итогам 2020 года вырастет как минимум на треть. Рост может оказаться долгосрочным, так как часть компаний сохранит практику удаленной работы, ожидают эксперты.

— Восточный полигон разбирают на квоты — Малый и средний бизнес спешит получить себе гарантии проезда по Восточному полигону в преддверии введения квотирования. "Опора России" просит правительство зарезервировать за малым предпринимательством 15% от провозных мощностей БАМа и Транссиба. Аналитики считают, что выделить грузы малого и среднего бизнеса из общей массы будет непросто, поскольку такой категории нет, и предвидят, что теперь в очередь за квотами выстроятся новые группы грузоотправителей.

— Система небезопасных платежей — В рунете распространилась схема подмены платежных форм онлайн-оплаты, в результате которой деньги попадают на карты мошенников, заявила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Информацию об этой схеме Росфинмониторинг передал в Роскомнадзор и МВД. В опрошенных "Ъ" банках подтверждают наличие проблемы.

— Ажиотажные инвестиции — Дмитрий Шестоперов о спросе на iPhone. Растущая обеспокоенность (главное — избегать слова "паника") населения на фоне резкого падения курса рубля и распространения в мире коронавируса снова поставила потребителей перед вопросом: куда потратить или инвестировать накопления, пока они не обесценились. Опыт прошлых лет показал, что в такие моменты россияне охотно скупают бытовую технику и электронику.

— Рубль сделал техническую остановку — Торги на российском рынке 19 марта закончились весьма успешно для рублевых активов. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже уровня 80 руб./$, биржевые индексы взлетели на 7,7–8,5%. "Бычьей" игре на российском рынке способствовали подъем американских индексов и коррекция вверх цен на нефть. Однако с учетом того, что эпидемия коронавируса не остановлена, а война на нефтяном рынке в самом разгаре, оптимизма инвесторов может хватить ненадолго.

— Верфям растягивают сроки — Правительство собирается поддержать дальневосточные верфи, разрешив им строить краболовы по инвестквотам семь лет вместо действующего требования в пять лет. Такой законопроект разработал Минсельхоз. Верфи региона собираются построить 16 судов, в том числе половину из них — Находкинский судоремонтный завод, который уже попросил субсидию на 0,9 млрд руб. на квартиры для рабочих. Сходных мер поддержки просят и другие верфи, тогда как заказчики ждут от правительства обещанную субсидию в размере 20% от стоимости судов.

— Фактор кризиса — Рынок факторинга (кредитования под залог дебиторской задолженности) может вырасти в этом году лишь на 5%, показав самую низкую динамику за пять лет. Эксперты не исключают и падения, при котором с рынка могут уйти средние и малые факторинговые компании. На них будут давить не только ухудшившиеся макроэкономические показатели, но и усилившаяся конкуренция и демпинг со стороны факторов с госучастием.

— Наболевший кешбэк — Распространение коронавирусной инфекции, в результате которого все больше россиян идут на самоизоляцию, подстегивает банки к выводу на рынок актуальных предложений. В основном это повышенный кешбэк для тех, кто проводит время дома. Эксперты сомневаются, что от таких предложений клиенты смогут получить реальную прибыль.

— Красноярскую ТЭЦ модернизируют без разногласий — Как выяснил "Ъ", Минэкономики и Минэнерго отмели все претензии промышленного лобби к дорогостоящему проекту модернизации Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании. Проанализировав параметры проекта по поручению экс-куратора ТЭКа вице-премьера Дмитрия Козака, Минэкономики пришло к выводу, что он полностью соответствует критериям отбора даже с учетом высокого CAPEX.

— Еда уходит из офисов — Массовый переход офисных сотрудников на удаленную работу из-за распространения коронавируса вынудил операторов киосков самообслуживания с готовой едой сокращать бизнес. Часть игроков полностью остановили обслуживание точек, другие — урезают ассортимент. Приостановка работы продлится минимум до середины апреля, прогнозируют эксперты.

— ФСБ застроит Бутово — Группа "Трансстройинвест", которую в СМИ называют застройщиком резиденции президента РФ под Ялтой, может заняться развитием участка ФСБ в Южном Бутово в Москве. Группа планирует реализовать в коммунальной зоне Гавриково жилой квартал площадью около 300 тыс. кв. м. Ранее у "Трансстройинвеста" был только один жилой проект в столице — комплекс элитных апартаментов "Софийский" в 500 м от Кремля.

— Энергетикам поддали оборотов — У производителей энергетических напитков, продажа которых ограничена в 40 субъектах РФ, появился новый аргумент для защиты своей продукции. Власти Самарской области, рассматривая подобную инициативу, признали такие меры неэффективными и необоснованными. Этот пример участники рынка планируют использовать и в других регионах, чтобы не допустить новых запретов.

— Тарифы на стол — ОАО РЖД планирует радикально реформировать действующую тарифную модель, в основе своей не менявшуюся около 25 лет. Новая модель, которую предлагается ввести с 2026 года, будет строиться на индивидуальных тарифах для конкретных направлений и грузов, разрыв между тарифными классами в ней должен сократиться. Возникнет возможность введения инвестиционных тарифов и обязательств ship-or-pay, которые гарантируют, что стройка для конкретного бенефициара будет им оплачена. Однако рынок относится к новациям настороженно, опасаясь непрозрачности при таком индивидуальном подходе.

— "Должны быть предусмотрены обязательства ship-or-pay" — Причины, побудившие начать кардинальный пересмотр тарифной модели, действовавшей десятилетия, "Ъ" пояснил первый заместитель гендиректора ОАО РЖД Вадим Михайлов.

— Цена вопроса — Мария Никитина о перераспределении рисков с ОАО РЖД на пользователей. Одна из главных проблем ОАО РЖД — системная неопределенность доходов в сочетании со значительными расходами. Уже сейчас можно видеть, как подобные риски разбалансируют финансовую модель корпорации, а значит, тема обеспечения доходной части бюджета ОАО РЖД становится ключевой.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство поддерживает спрос и отрасли в бедственном положении — "Ведомости" ознакомились с копией антикризисного плана правительства, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто лишится занятости, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы.

— Наталья Ротенберг, депутаты Госдумы, политтехнологи и другие "лидеры России" — На конкурс "Лидеры России. Политика", объявленный 20 дней назад первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко, по итогам первого этапа зарегистрировались 34 000 человек, среди которых бывшая жена бизнесмена Аркадия Ротенберга, провластные политтехнологи, члены Общественной палаты и депутаты Госдумы, выяснили "Ведомости". Победители конкурса могут поучаствовать в выборах в Госдуму или стать членами Совета Федерации.

— Жители разных стран одобряют закрытие границ для борьбы с коронавирусом — Италия намерена продлить общенациональный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры должны были снять 25 марта, но пока ситуация не позволяет это сделать. Об этом 19 марта заявил премьер Джузеппе Конте, добавив, что пока не ясно, сколько продлится новый этап карантина. Примеру Италии могут последовать Франция и Португалия, пишет BBC News со ссылкой на власти обеих стран.

— Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19 — Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за 1 барр. Это минимальный уровень с февраля 2002 г., пишет Argus media. Цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе 2020 г. из-за распространения коронавируса, последовавшего падения спроса на сырье и развала сделки ОПЕК+.

— Инвесторы продают все, чтобы выйти в деньги — Кризис ликвидности стал одним из важнейших факторов, усугубившим обвал на финансовых рынках в последние дни. Даже казначейские облигации США, которые считаются наиболее надежным убежищем в периоды стресса и нестабильности на рынках и в экономике, в последние дни подверглись распродажам. Доходность 10-летних облигаций США упала ниже 1% в начале марта.

— Доллар по 80 рублей – новая реальность — Рубль в четверг удержался на уровне, до которого обвалился в среду. В начале торгов на Московской бирже падение рубля продолжилось: доллар и евро выросли на 1 руб. до 81,8 руб./$ и 89,4 руб./евро, максимумов для обеих валют за четыре года. Затем рубль начал укрепляться и к 19.00 доллар стоил 79,6 руб., евро – 85,6 руб. Нефть Brent выросла на 4,5% до $26/барр.

— Вслед за продовольствием россияне стали скупать морозильные камеры — Продажи морозильных камер и холодильников в онлайн-магазинах резко выросли из-за ажиотажа, вызванного эпидемией коронавируса. У Ozon в марте они увеличились в 4 раза год к году. Наибольшим спросом, по словам представителя компании, пользуются дешевые модели и средней цены.

— Гастромаркеты готовятся закрываться из-за коронавируса и снижения трафика — Держать площадки открытыми небезопасно и экономически нецелесообразно, на днях планируется принять решение о закрытии гастромаркетов "Балчуг" и "Саларис" на карантин, рассказала "Ведомостям" Мария Ляхова, гендиректор компании "Ко:маркет", управляющей этими проектами.

— Акционер "ВСМПО-Ависмы" купил у "Ростеха" пансионат в Сочи — Компания "Глобал девелопмент" стала основным владельцем ООО "Проминвест", которому принадлежит пансионат "Волна" в Сочи. Она выкупила на аукционе 75% долей, сообщается на сайте "РТ-капитала", который занимается продажей непрофильных активов госкорпорации "Ростех". "Глобал девелопмент" был единственным претендентом на лот.

— Продажи систем хранения данных в России выросли на 21% — Продажи СХД в России в прошлом году составили почти $509 млн, посчитала компания IDC. Это на 20,8% больше, чем в 2018 г., говорится в ее отчете. В IV квартале 2019 г. лидером рынка СХД стала Huawei (ее доля в денежном выражении составила 26,2%). За ней следуют Yadro, входящая в "ИКС-холдинг" Антона Черепенникова (22,2%), HPE (12,2%) и Dell Technologies (11,7%). По данным IDC, на 2-м месте Yadro и по итогам всего года (20% рынка в деньгах). Годом ранее компания занимала лишь 6-е место (8,1%).

— Кризис вынудил банки срочно пересматривать ставки вкладов для населения — Снижение банками ставок вкладов в долларах становится массовым. Только на этой неделе семь крупных розничных банков опустили проценты по долларовым депозитам, еще два пообещали сделать это в ближайшие дни. В их числе банки первой десятки: ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, "Открытие". Это произошло после обнуления в минувшее воскресенье ставок Федеральной резервной системой США (ФРС).

— Машины сбились с пути — В 2019 г. продажи легких коммерческих автомобилей (LCV), по данным аналитического агентства "Автостат", остались на прежнем уровне, грузовиков – снизились, а сегмент автобусов показал заметный рост. Ситуация в сегментах LCV и грузовиков стала отражением того, что происходило в российской экономике, где в прошлом году преобладали негативные тенденции, комментирует ведущий эксперт "Автостата" Виктор Пушкарев.

— Франция переходит на электропривод — По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), продажи всех типов коммерческих машин во Франции в 2019 г. выросли на 4,3% до 541 416 шт. (это больше, чем в Германии и Великобритании, где более крупные рынки легковых машин), из них LCV – 478 375 (+4,5%). Для сравнения: легковых машин в прошлом году в стране было продано 2,2 млн (+1,9%).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Конструкторы спасения — Ученые в Петербурге сумели расшифровать полный геном нового коронавируса. Это важный шаг к созданию вакцины против него. Всего в мире о работе над вакцинами от COVID-19 заявили уже более 60 научных организаций и фармкомпаний/

— Рубль сыграет в резерве — ЦБ нашел способ защитить рубль от дальнейшего падения. Если нефтяные цены падают ниже 25 долларов за баррель марки Urals, то Банк России начинает продавать валюту из ФНБ, где лежат резервы правительства, чтобы Минфин смог рассчитаться за покупку Сбербанка/

— Звонки попали в точку — Россияне стали еще чаще пользоваться таксофонами. С недавних пор такие устройства появились на "Яндекс.Картах". Теперь найти точку, откуда можно бесплатно позвонить, стало проще. По всей стране сейчас работает 148 тысяч таких устройств.

— Полиция собирает запахи — В МВД внедрили новую экспертизу: теперь можно выделить и законсервировать уникальный запах, оставленный человеком на месте преступления. Благодаря этой методике стали активно раскрываться преступления, где, казалось, все концы уже потеряны.

— После 60 и старше не наливать?— Продавцов, отказавшихся предоставить товары или услуги покупателю из-за его возраста или состояния здоровья, будут наказывать. Должностным лицам грозит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа, организациям — от 300 до 500 тысяч. Закон об этом публикует "РГ".

— Крымская линия — В шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией президент приехал в Крым. Владимир Путин назвал здоровье граждан главным при выборе даты общероссийского голосования по поправке к Конституции и призвал не верить фейкам о коронавирусе.

— Закон для стабильности — Отдельные изменения Конституции вполне оправданны, заявил "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Ситуация и в стране, и в мире существенно поменялась, а Запад всё настойчивее проводит политику сдерживания России, отметил он.

— Без соседей сверху — Программу развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на 2020-2024 годы разработал минстрой. Она должна помочь довести объемы ИЖС с нынешних 30-36 до 40 миллионов квадратных метров в год.

— Вопрос доверия — Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о том, что будет делать после 2024 года. О том, в каком статусе он видит себя после 2024 года, откуда получает информацию и кому больше всего верит, президент Владимир Путин рассказал в семнадцатой серии видеоинтервью ТАСС.

— Дороже не будет — Госдума продолжает работу, направленную на создание дополнительных условий для борьбы с пандемией коронавируса. В четверг были приняты сразу несколько законов на эту тему. Так, чтобы защитить россиян не только от самой инфекции, но и от переплаты, депутаты приняли в третьем чтении закон о "заморозке" цен на лекарства.

— В режиме готовности — В Крыму и Севастополе нет подтвержденных больных коронавирусом, но меры повышенной готовности уже приняты. Нужно быть готовыми к любому развитию событий, заявил президент Владимир Путин руководителям этих регионов.

— Бюрократия отменяется — Россиян избавят от необходимости ходить по инстанциям для оформления ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Закон об этом единогласно принят в Госдуме. Для получения выплат достаточно будет всего лишь подать заявление.

— Справимся с этой угрозой — Поводов для паники из-за коронавирусной инфекции нет, уверен премьер-министр Михаил Мишустин. "Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и в мире, и мы справимся с этой угрозой", — заявил он на заседании правительства.

— Бесхозяйная экономика — Ростехнадзор и Ространснадзор в ходе инвентаризации обнаружили более 600 бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС), многие из которых опасны для людей. Об этом сообщил на днях глава Ростехнадзора Алексей Алешин на итоговой коллегии ведомства. Инвентаризация проводилась по поручению президента после совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

— Дама бита — Жительница Амурской области предстанет перед судом за распространение ложной информации о коронавирусе. Женщина распространяла ложную информацию о том, что у двух иностранных строителей местного завода якобы обнаружили опасную инфекцию.

— Все дома записаны — За прошедший Росреестр передал в налоговую службу сведения почти о 51,5 миллиона объектов недвижимости, об их владельцах, их правах и сделках. В то же время стало намного меньше нарушений, которые допускали кадастровые инженеры.

— Спаси и довези — Автоперевозчики грузов и экспедиторы смогут страховать свою ответственность за нарушение договора перевозки и договора транспортной экспедиции. Необходимые для этого поправки в законодательство публикует "РГ".

— Россиян прибавится — Свободно владеющих русским граждан Беларуси и Украины освободят от прохождения теста на знание языка. Меняется срок принятия решений по заявлениям иностранцев, претендующих на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Обе поправки в закон "О гражданстве РФ" публикует "РГ".

— Двойное пособие — Поправки в закон "О противодействии терроризму" повышают социальные гарантии военнослужащих. Боец, пострадавший в ходе контртеррористической операции, сможет претендовать на две выплаты, вместо одной.

— Ни слова лжи — Приняты поправки сразу в два закона — "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и "О воинской обязанности и военной службе". Речь идет о наделении войск национальной гвардии полномочиями по обеспечению собственной безопасности.

— Северные добавки — Проекты по производству сжиженного природного газа, газохимии, добыче углеводородов на шельфе и в Арктике, а также освоению новых нефтегазоносных провинций получат налоговые льготы. Закон об этом публикует "РГ".

— Со скидкой на возраст — Право на получение негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования приобретают женщины с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

— Проснуться в чужой стране — Улицы Лондона, как и полки британских супермаркетов, опустели. Столица Соединенного Королевства обсуждает решение закрыться на карантин из-за высокой смертности от коронавируса. О том, как изменилась жизнь британцев из-за пандемии, в материале корреспондента "РГ".

— Хроника коронавируса — В России введен режим повышенной готовности из-за COVID-19. Решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса нового типа приняли власти всех 85 российских регионов.

— Подложный приказ — В Министерстве обороны РФ официально прокомментировали выложенную в интернете фотокопию документа, представленного как приказ главы военного ведомства России. Из-за угрозы коронавируса он якобы вводит в столице с 30 марта комендантский час.

— Маски влет — Вчера в городе-спутнике Новосибирска Бердске поступили в розничную продажу тканевые маски, производство которых было налажено здесь месяц назад. Правда, на прилавках аптек их не найдешь — товар повышенного спроса распространяют киоски Роспечати.

— Страдания по гражданству — Президент РФ утвердил перечень поручений по вопросам реализации концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы. Эксперты прокомментировали "РГ" положения документа.

— Долги заморозят — Молодых ребят, которые до призыва в армию взяли в кредитном учреждении ипотечный заем, могут на время службы освободить от ежемесячных выплат банку. О том, что соответствующий законопроект уже подготовлен, в четверг сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он не исключил, что документ депутаты могут принять в апреле.

— Взгляд на экран — В линейке iPad Pro появился новый мощный игрок. Он называется так же, как и предыдущие модели этого ряда, но умеет гораздо больше своих предшественников. Важное обновление получил даже не сам iPad, а клавиатура-чехол.

— Еще раз про отношения — В Великобритании вышел в свет учебник, посвященный внешней политике России в XX веке. Чем сейчас актуален двухтомник о международных отношениях, "РГ" рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

— Адмирал взял ГАРФ — В Выставочном зале федеральных архивов в Москве прошла церемония передачи в Государственный архив (ГА) РФ части архива семьи адмирала Александра Колчака. Ценные документы были приобретены российскими частными коллекционерами и меценатами в конце в 2019 года на аукционе в Париже. Затем они экспонировались в московском Доме русского зарубежья на выставке "Возвращенный архив", а теперь на вечное хранение переехали в ГАРФ.

— Одни дома — МЧС готовит приказ по осуществлению деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Среди прочего сотрудники ведомства активизируют профилактическую работу в период дистанционного обучения детей на дому и в период каникул.

— Заметит на взлете — В Калининградской области планируют развернуть новейшую загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер", которая может засечь как самолет, так и тяжелый беспилотник. Развертывание "Контейнера" под Калининградом поможет детально мониторить воздушную обстановку над всей Европой и даже Великобританией.

— Закон Да Винчи — Среди множества загадок, которые постоянно задает онкология, — возникновение совершенно неожиданных рецидивов. Бороться с ними не легче, чем с первоначальным очагом болезни. В Клиническом центре Медуниверситета имени Сеченова специалисты клиники кластерной онкологии оперируют самые непростые, самые редкие случаи.

— Ох, как кружится голова… — Исследования ученых показали, что пациенты с мигренью, в особенности хронической, страдают от физических, эмоциональных и функциональных нарушений в связи с головокружением. Головокружение — это распространенное нарушение у пациентов с мигренью.

— Сто лет в лицах — Приволжский исследовательский медицинский университет отмечает столетний юбилей. Этот вуз дал миру выдающихся врачей — Блохина, Королева, Трапезникова. О самых ярких страницах в истории университета — в материале "РГ".

— Не вышел на связь — прогул — В регионах предприятия все активнее переводят сотрудников на удаленный режим работы, чтобы свести к минимуму возможность подхватить COVID-19. "РГ" выяснила, что для всех без исключения предприятий остро встает проблема защиты информации и линий связи.

— Приговор откладывается — В судах Екатеринбурга ограничили рассмотрение дел из-за коронавируса — по постановлению Верховного суда от 18 марта. Заседания проводят лишь по срочным делам, все остальные отложены — пока до 10 апреля.

— Газ платежом красен — Неплатежи за газ абонентами и теплоснабжающими организациями являются серьезной проблемой многих регионов. О путях решения ситуации рассказал генеральный директор "Газпром межрегионгаз Краснодар" и "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев.

ИЗВЕСТИЯ

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— Ничто не предвещало еды — Торговые сети при необходимости начнут формировать сверхзапасы продуктов. Кабмин уже начал разрабатывать специальные меры поддержки ритейлеров, в том числе льготные условия кредитования. В частности, правительство готово субсидировать процентные ставки по займам торговых сетей, которые будут привлекать средства именно на такие нужды. Об этом сказано в плане поддержки экономики в условиях коронавируса, он был утверждён премьер-министром Михаилом Мишустиным. С документом ознакомились "Известия".

— Поправили правило — Центробанк дополнительно продаст на рынке валюту на сумму $30–35 млрд в результате сделки по переходу Сбербанка к Минфину, подсчитали опрошенные "Известиями" аналитики. Они уверены, что это поддержит курс национальной денежной единицы в краткосрочной перспективе, но вряд ли сохранит его на уровне ниже 80 рублей за доллар, пока цена на нефть держится в районе $25 за баррель.

— Им и там хорошо — На территории Индии остаются примерно 10 тыс. россиян, преимущественно туристы. Пока за помощью в возвращении на родину в посольство РФ обратились более сотни человек, хотя их число постепенно растёт, рассказал "Известиям" заведующий консульским отделом российской дипмиссии в этой стране Андрей Фёдоров. Относительно спокойной, несмотря на выявленные случаи заболевания COVID-19, остаётся ситуация в отдалённой Океании.

— Коронный номер — Строительство инфекционного центра в Новой Москве планируется завершить в рекордные сроки — к 4 апреля, сообщил "Известиям" источник в стройкомплексе столицы. Для возведения больницы экстренно консолидируются силы отрасли, в том числе частных компаний, — на площадке уже находятся более 2 тыс. строителей. Для работы в новой больнице власти планируют привлечь дополнительные силы медперсонала.

— Штаммное время — Несмотря на то что в Крыму и Севастополе на сегодняшний день нет ни одного подтверждённого случая заболевания COVID-19, надо быть готовым к любому развитию событий. Об этом на встрече с губернатором Михаилом Развожаевым заявил Владимир Путин, который 19 марта продолжил работу на полуострове. Пока власти региона "всё делают правильно", отметил глава государства.

— Вирусная инспекция — С учётом развития эпидемиологической ситуации в других странах ограничительные меры в России могут быть скорректированы, но исключительно с целью защиты здоровья граждан. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Власти страны готовы при необходимости усилить ограничения в связи с эпидемией, отметил председатель правительства.

— Горячая нефть — Йеменские повстанцы добились новой крупной победы. После взятия города Эль-Хазм они вышли к главным нефтяным и газовым месторождениям страны в провинции Мариб. Это ставит под угрозу не только военную операцию Саудовской Аравии (СА), но и бюджет королевства, считают эксперты. На фоне экономических проблем другие страны Персидского залива не заинтересованы в продолжении конфликта в Йемене.

— Дом Победы — Минстрой запросил у правительства 353,7 млн рублей на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны уже в 2020 году. Средства можно выделить из резервного фонда кабмина, рассказали "Известиям" в ведомстве. На сегодня 220 ветеранов ВОВ не обеспечены квартирами, хуже всего ситуация в Ростовской области и Красноярском крае, говорится в ответе Минстроя депутату Госдумы Михаилу Старшинову (документ есть у "Известий").

— На приёме у хлора — Новый коронавирус пока не распространился в России так широко, как во многих странах. Но спрос на дезинфекцию офисов и квартир уже вырос в два раза, сообщили "Известиям" в профильных компаниях. Эту услугу в качестве дополнительной опции стали предлагать и клининговые фирмы. При этом они часто обходятся протиранием поверхностей обычной хлоркой, в то время как для полноценной дезинфекции должны применяться спецпрепараты, а работать с ними должны люди с медицинским образованием.

— Наследство без последствий — Переболевшим новым коронавирусом мужчинам не грозит бесплодие, сообщили российские урологи и вирусологи. Патоген действительно может вызывать воспаление тканей яичек в терминальной (последней) стадии болезни. Однако данных о том, что он оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию вылечившихся, у учёных нет. Сейчас в международной научной литературе не зарегистрировано ни одного случая воздействия коронавируса на половую функцию мужчин или женщин.

— Мрачный период — Ухудшающаяся ситуация с распространением коронавируса и вводимые меры не заставили молодожёнов отказаться от свадебных церемоний. Их даже не отпугнуло ограничение на число гостей до 20 человек на регистрации брака. В предстоящие выходные в загсах Москвы распишутся 700 пар. Аналогичная ситуация складывается в Московской области и Санкт-Петербурге. Опрошенные "Известиями" свадебные фотографы отметили, что церемонии отменяют те, чьи гости не могут сейчас приехать из-за границы.

— По молекулам — Учёные НИЦ "Курчатовский институт" провели исследование, которое позволит модифицировать уже существующие антибиотики так, чтобы побеждать с их помощью устойчивые бактерии — патогены, на которые не действует ни одно лекарство. В лаборатории биосинтеза белка с помощью криоэлектронной микроскопии удалось получить пространственную структуру антибиотика диритромицина и объяснить, какие именно процессы в клетках бактерий он останавливает.

— Сделают зарядку — В России планируется создать экспериментальную сеть бесконтактных электрозарядных станций (ЭЗС) для электротранспорта. Проект будет реализован в 2022 году. Минимальное время полной зарядки аккумулятора составит всего пять минут, рассказали "Известиям" в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Пилотными регионами могут стать Санкт-Петербург и Ленинградская область. Впрочем, сегодня развитие электротранспорта в стране тормозят не только технологические, но и юридические барьеры, отмечают эксперты.

— Всех касаются — Банкоматы с функцией кэш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса, рассказали "Известиям" в крупнейших банках. В этих устройствах внесённые одним клиентом средства выдаются другому, минуя инкассацию, а следовательно, и обработку. COVID-19 живёт на бумажном носителе три-четыре дня, сообщал ранее Роспотребнадзор. Эксперты пояснили, что обеспечить положенный срок "карантина" и дезинфекцию банкнот в таких условиях невозможно.

РБК daily

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— ЦБ вкладывает Сбербанк в стабилизацию — Новые меры Банка России по продаже валюты могут успокоить рынок и снизить вероятность повышения ключевой ставки, но вряд ли приведут к существенному укреплению рубля, считают опрошенные РБК аналитики. ЦБ 19 марта объявил о продаже иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при цене нефти Urals ниже $25 за баррель.

— Госдума делает поправку по рецепту — В законопроект об онлайн-торговле лекарствами будут включены и рецептурные препараты, выяснил РБК. Однако в регулировании этой сферы остаются пробелы, и игроки рынка ждут разъяснений правительства.

— Ноутбуки подключаются к дефициту — В ближайшее время в России может возникнуть дефицит ноутбуков, предупредили участники рынка. Переход на удаленку и падение курса рубля привели к росту спроса на эту продукцию, а ее производство в Китае восстановилось не до конца.

— Бумаги добавляют уязвимости — Обвал цен на нефть и ослабление рубля в марте 2020 года могут негативно отразиться на капитале банков, имеющих большой объем долговых ценных бумаг на балансе, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody"s, поступившем в РБК. По этому показателю в России лидируют государственные "Открытие" и Россельхозбанк (РСХБ), что делает их "более уязвимыми к текущей волатильности на рынке", указывают аналитики.

— Коронавирус расправляется с шиком — Игроки мировой индустрии роскоши потеряют около €70–90 млрд в продажах, оценили эксперты. Только в Китае невостребованными окажутся 10–15 млн единиц люксовых товаров. Восстановиться рынок сможет только в 2021 году.

— Трудности перехода — Из-за пандемии у многих россиян, самостоятельно отправившихся за границу, возникли серьезные проблемы с возвращением домой. Для властей главная трудность—отсутствие достоверной информации об общем числе таких граждан.