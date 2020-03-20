ХАБАРОВСК, 20 мар /ПРАЙМ/. Сроки проведения Амурской международной выставки-ярмарки "АмурЭкспоФорум" в Благовещенске планируют перенести с конца мая на конец июля из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства Амурской области в пятницу.

"Предварительно рассматривается возможность переноса сроков самого крупного выставочного мероприятия региона на конец июля вместо первоначально утвержденных дат 29-31 мая. Окончательное решение озвучат к 1 мая. Оно будет принято в зависимости от текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальные участники выставки и компании, которые уже подали заявки, могут уточнить информацию у организаторов форума — в министерстве экономического развития и внешних связей региона.

Выставка-ярмарка "АмурЭкспоФорум" проходит в Благовещенске с 1992 года. Ежегодно свою продукцию здесь представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из китайской провинции Хэйлунцзян и других территорий КНР. За три дня выставку обычно посещают до 10 тысяч человек.