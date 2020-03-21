МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Банк России готовит дополнительные меры по ипотечному кредитованию, понимая их востребованность, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ РФ накануне в пятницу объявил о мерах для поддержания доступности ипотечного кредитования. В частности, для банков снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, которые будут выдаваться с 1 апреля 2020 года.

"Готовим еще меры по ипотечному кредитованию, понимаем, что они дополнительно нужны будут. Прорабатываем", — сказала Набиуллина на совещании в правительстве в субботу.