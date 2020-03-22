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РИМ, 22 мар /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Италия решила приостановить всю производственную деятельность, кроме самой необходимой, в рамках борьбы с распространением COVID-19, заявил премьер страны Джузеппе Конте.

"Наша жертва в том, чтобы оставаться дома, минимальна по сравнению с тем, что делают все медицинские работниками и все, кто участвует в преодолении чрезвычайной ситуации, продолжая работать. Но мы объявляем о новом шаге. Решение, принятое правительством, состоит в том, что прекратить на национальной территории, всю производственную деятельность которая не является необходимой и ключевой для обеспечения нас важнейшими товарами и услугами", — заявил он в ходе выступления на телевидении.

По его словам, с самого начала вспышки заболевания он решил "не минимизировать, не скрывать правду и сделать всех участниками этого вызова".

"Это самый тяжелый кризис, который Италия переживает со времен конца Второй мировой", — сказал премьер, добавив, что "санитарная чрезвычайная ситуация перерастает в экономическую".

Конте также отметил, что закрытие производства является "необходимым решением, которое готовит нас к пику чрезвычайной ситуации". Вместе с тем, он подчеркнул, что новые ограничения не касаются работы продуктовых магазинов, почтовых отделений, банков и аптек.

Как стало известно журналистам из источников в правительстве, новые меры будут работать до 3 апреля.

В пятницу итальянское правительство закрыло доступ в парки и сады и запретило игры и развлечения на открытом воздухе. "Двигательная активность", то есть индивидуальные тренировки, разрешены только в непосредственной близости от места жительства и только с соблюдением минимального расстояния между людьми.

В субботу власти Ломбардии распорядились приостановить деятельность частных офисов и государственных учреждений, а также работу строек; запрещены занятия спортом на открытом воздухе, даже проводимые в одиночестве. Характерно, что новые меры областных властей продлятся до 15 апреля, тогда как срок действия ограничений, в том числе на всей территории страны, истекал 3 апреля. Впрочем, Конте уже заявил, что они будут продлены.

В соседнем Пьемонте вынесли запрет собираться в общественных местах более чем двум людям одновременно. В Риме с субботы заработали полицейские посты для поголовной проверки автомобилистов на соблюдение карантина. Власти Венето распорядились разрешить "двигательную активность" только в 200 метрах от дома, а также закрыли продуктовые магазины по воскресеньям.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и на этой неделе опередила Китай по числу жертв. Согласно официальным данным, обнародованным в субботу вечером главой национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы свыше 53 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса, свыше 6 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 4,8 тысячи человек.

С 10 марта по всей территории Италии введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все другие учебные, культурные и развлекательные заведения и закрыли въезд для туристов в страну. Этот пакет мер действует до 3 апреля. Днем позже был введен запрет на любую торговую деятельность. До 25 марта закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, в настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки и газетные киоски. Транспортное сообщение в стране сведено к минимуму – в стране отменены 85% поездов.