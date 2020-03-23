МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло 292 142, более 12,7 тысячи человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За сутки в мире было зафиксировано 26069 новых случаев заражения, 1600 человек скончались.

Наибольшее число случаев заражения было зафиксировано в европейском регионе, там за сутки заразились более 22,7 тысячи человек, 1426 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.