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ВАШИНГТОН, 23 мар /ПРАЙМ/. Пакет стимулирования экономики США объемом более 1,4 триллиона долларов в связи с ситуацией с коронавирусом вновь не прошел в понедельник процедурное голосование в сенате, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект не набрал необходимых 60 голосов для прекращения дебатов и постановки законопроекта на голосование. Это уже вторая попытка республиканцев провести законопроект через предварительное голосование, первая окончилась неудачей в воскресенье.

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил, что демократы, проголосовавшие против законопроекта, отложили его принятие "самое раннее до пятницы или субботы", если хотя бы у одного сенатора будет желание продолжать дебаты.

"Это абсолютно бездумная обструкция со стороны демократов", — заявил Макконнелл.

Переговоры по окончательному содержанию законопроекта продолжаются между Белым домом и партиями в обеих палатах конгресса.

Пакет включает 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса, отдельные меры по налоговым "каникулам" для малого бизнеса, 250 миллиардов на расширенное страхование безработицы, 46 миллиардов долларов на непосредственную борьбу с вирусом. Кроме того, законопроект предусматривает единовременные выплаты американским налогоплательщикам в размере одной тысячи долларов на одного взрослого.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что вдобавок к непосредственной поддержке экономики Федеральная резервная система — американский центробанк — получит до 4 триллионов долларов ликвидности для поддержки экономики.