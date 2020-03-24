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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— "Аэрофлоту" дадут время на деньги — Компания первой получит отсрочку платежей по лизингу — "Аэрофлот", сильно пострадавший от последствий коронавируса, договорился с "ВТБ Лизингом" о переносе лизинговых платежей по 67 самолетам (19% парка группы) с апреля—сентября 2020 года на июль 2021 года.

— Заболевшим предпишут самогеолокацию — На отслеживание по телефонам потребуется согласие граждан — Для отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, на основе данных геолокации от сотовых операторов, потребуется согласие каждого заболевшего либо изменения в законодательство, говорят эксперты.

— У груза миновало — В логистических компаниях наблюдают оживление контейнерных перевозок на китайском направлении — Распространение коронавируса создало для российского транспорта как крупные проблемы, так и неожиданные перспективы.

— Следующая субстанция — Коммунарка — Российским производителям лекарств грозит нехватка итальянских компонентов — Российские производители лекарств, которым удалось нарастить продажи на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, теперь могут столкнуться с серьезными проблемами.

— Белый дом освоит электронный градусник — Росстату готовят доступ к данным ФНС и ПФР для быстрой диагностики экономики — Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономики, Росстату, ФНС, ПФР наладить взаимодействие для включения службы госстатистики в работу единой облачной платформы и предоставления ей оперативной ведомственной информации, включая данные электронных загсов, системы онлайн-касс и отчетности Пенсионного фонда.

— Битва за промбезопасность — Ростехнадзор и эксперты разошлись во взглядах на ее будущее — Лобби частных экспертов промышленной и экологической безопасности просит Генпрокуратуру принять меры прокурорского регулирования в отношении Ростехнадзора, который намерен изменить закон о промбезопасности и ужесточить его, ссылаясь на неподтвержденные данные.

— ФРС раскрыла все карты — Регулятор решился на беспрецедентные меры поддержки экономики — Американская ФРС отказалась от ограничений на объемы выкупа активов для поддержания стабильности на финансовых рынках — на этой неделе Резервный банк Нью-Йорка выкупит ценные бумаги на $125 млрд.

— "Я не 65-летняя бабушка, а представитель народа" — "Ъ" выяснил, намерены ли чиновники, депутаты и сенаторы соблюдать решение мэра Москвы о самоизоляции для пожилых — Мэр Москвы 23 марта ввел для людей старше 65 лет обязательную самоизоляцию в связи с их принадлежностью к группе риска при распространении коронавируса COVID-19.

— Под наблюдение взяли пациентов — Общественная палата пригласила ряд НКО к работе на участках во время общероссийского голосования — В понедельник на заседании Общественной палаты (ОП) РФ ее секретарь Лидия Михеева представила "Положение о порядке назначения наблюдателей на общероссийское голосование по Конституции".

— Гостайна и вирус отступили перед дипломатами — Процесс над обвиняемым в шпионаже Полом Уиланом стартовал в Мосгорсуде — Вчера в Мосгорсуде прошли предварительные слушания по уголовному делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

— Следствие пересчитало гонорары адвокатов — Завершено дело о хищении миллиарда у Госкорпорации по ОрВД — Как стало известно, Московское межрегиональное следственное управление СКР на транспорте (ММСУТ) завершило почти трехлетнее расследование в отношении председателя московской коллегии адвокатов "Межрегион" Сергея Юрьева, бывшего члена этой коллегии Виктора Евкина и главы правового управления и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.

— Банкира приговорили без тяжких последствий — Экс-глава Булгар-банка получил четыре года за злоупотребление полномочиями — В Ярославле вынесен приговор бывшему председателю правления и совладельцу Булгар-банка Сергею Довиденко, который, по данным следствия, похитил у кредитной организации на сумму 248 млн руб.

— Автоинспектор не смыл позор виски — Сотрудника ДПС уволили за порочащий честь мундира поступок — В Новосибирске суд признал законным увольнение автоинспектора Дмитрия Чухрия за компрометирующую видеозапись.

— Байкал выходит из природоохранных берегов — В Госдуме предлагают "точечно" ослабить экологический режим озера — В Госдуме предлагают ввести на Байкальской природной территории "специальные экологические зоны", на которые не будут распространяться многие существующие сейчас природоохранные ограничения.

— Техосмотр усилят криптографией — МВД модернизирует информационную систему с данными о проверках автомобилей — 95 млн руб. потратит МВД на доработку информационной системы ЕАИСТО, которая аккумулирует данные о машинах, прошедших техосмотр.

— Век вируса не видать — Правозащитники предлагают "карантинную" амнистию заключенным — Правозащитники призвали правительство и ФСИН публично рассказать о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции в местах лишения свободы.

— Призывников хотят изолировать друг от друга — Муниципальные депутаты Москвы предлагают скорректировать работу военкоматов — Более 60 муниципальных депутатов Москвы просят мэра Сергея Собянина вмешаться в ход призывной кампании, которая стартует 1 апреля, чтобы не допустить распространения коронавируса.

— Майдан закрыт, все ушли болеть — Корреспондент изучал, как живет Киев на карантине — В Киеве в понедельник прекратил работу весь общественный транспорт.

— Против Джо Байдена выдвинулся вирус — Пандемия меняет облик американской политики — Американское общество расколото на два непримиримых лагеря. Внимание обоих сосредоточено на одной теме — противостоянии между чрезвычайно популярным среди республиканцев президентом Дональдом Трампом и двумя кандидатами-демократами.

— Торговля обналичила коронавирус — Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт — Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.

— Уголь поедет за процент — Скидки к тарифу ОАО РЖД могут расширить — ОАО РЖД сможет предоставить угольщикам скидку до 99% на перевозку на экспорт в западном направлении.

— Граждане перешли на домашнее обучение — Онлайн-аудитория образовательных проектов выросла — Аудитория образовательных онлайн-сервисов выросла на фоне распространения коронавируса и самоизоляции.

— НПФ попросили скидку за скорость — Пенсионные фонды хотят привилегий в СБП — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагают снизить комиссию, взимаемую с них при использовании вкладчиком-гражданином сервиса быстрых платежей (СБП) для взносов по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

— Рынки падают стабильно — Инвесторы привыкают к мысли о глобальной рецессии — В понедельник мировые рынки открылись привычным снижением, но темпы уступали показателям начала прошлой недели.

— Минфин берет ЦБ в лизинг — Вокруг регулирования отрасли продолжается дискуссия — Закрепление за Минэкономики полномочий регулятора лизинговой отрасли может привести к созданию органа, дублирующего ЦБ, полагают в Минфине.

— Банкам показали убытки — Годовые потери прогнозируются в 900 млрд руб. — Стремительное распространение пандемии коронавируса и высокая неопределенность в развитии экономики говорят о том, что предотвратить ухудшение качества ссудного портфеля банкиры вряд ли смогут.

— Белоруссия получила скидкуна российскую нефть — Минск сэкономит $3 с тонны — Москва и Минск на фоне распада сделки ОПЕК+ и ужесточившейся конкуренции за рынки сбыта нефти смогли договориться об условиях поставок сырья на белорусские НПЗ.

— Зрители включили новости — Телерейтинги растут на фоне пандемии — Аудитория телеканалов в России за последнюю неделю выросла на 4%, причем больше всего новых зрителей появилось среди детей и молодежи, в последние годы терявших интерес к ТВ.

— Арендаторы выходят из офисов — Падение рынков срывает сделки — на фоне снижения темпов экономического развития, падения рубля и пандемии коронавируса, заставляет потенциальных арендаторов откладывать сделки.

— Магазины сдают золото — Ювелирные сети сокращают бизнес —Девальвация рубля и потеря у потребителей интереса к предметам роскоши в условиях пандемии коронавирусной инфекции вынуждает продавцов драгоценностей сокращать бизнес.

— "Грузовичкоф" и "Таксовичкоф" ищут пассажира — Сервисы планируют совместное привлечение инвестиций — Компании "Грузовичкоф" и "Таксовичкоф", ранее входившие в группу компаний бизнесмена Игоря Рудзия, привлекли инвестбанк Lincoln International и консалтинговую компанию EY для поиска $100 млн инвестиций в оба бизнеса.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство может сократить расходы на нацпроекты, стройки и инвестиции — Деньги нужны на поддержку населения и пострадавшего из-за коронавируса бизнеса — Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.

— Три четверти россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны — Но возвращения в СССР хотят менее трети опрошенных, выяснили социологи — 75% россиян считают, что советская эпоха была лучшим временем в истории страны, не согласны с этим суждением лишь 18% опрошенных.

— Российских бизнесменов чаще судят за опасные товары и услуги — Защитники прав предпринимателей с выводами аналитиков FinExpertiza не согласны — Вопреки распространенному мнению, представителей бизнеса обвиняют чаще всего не в финансовых махинациях, а в нарушениях, допущенных в процессе производства товаров или при оказании услуг.

— Российские военные могут приступить к работе в Италии 24 марта — Они будут работать в больницах и заниматься дезинфекцией — Руководство штаба прибывшей в Италию оперативной группы Минобороны России провело 23 марта консультации с итальянскими военными для определения районов, где им предстоит действовать, говорится в сообщении департамента информации министерства.

— Раскол руководства Афганистана может сорвать переговоры с талибами — Мирить президента и бывшего премьера приехал госсекретарь США — Госсекретарь США Майк Помпео 23 марта прибыл в Афганистан. В ходе визита он встретится с президентом страны Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой.

— Правительство выделит 7,5 млрд рублей на аппараты для больных коронавирусом — "Ростех" готов нарастить их производство в 10 раз — Из-за распространения коронавируса правительство из своего резервного фонда выделило Минпромторгу 7,5 млрд руб. на закупку 5700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (нужны, когда не помогает ИВЛ).

— Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний — Например, в него вошли "Вкусвилл", IKEA, авиакомпании и даже "Макдоналдс" — В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.

— Россия вводит временный запрет на экспорт круп — Ажиотажный спрос на них возник из-за коронавируса — Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп.

— Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система — Правительство предписало запустить ее уже на этой неделе — Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.

— Территорию завода "Слава" у Белорусского вокзала застроит MR Group — ВЭБ.РФ разморозила проект — ВЭБ.РФ разморозил проект застройки территории второго московского часового завода "Слава", расположенного на 1-й улице Ямского Поля.

— Банки начали возвращать высокие ставки долларовых вкладов — Они рассчитывают заработать на валютных облигациях — Сразу два крупных банка объявили в понедельник о повышении ставок долларовых вкладов – вопреки сложившейся на рынке тенденции.

— Правительство меняет гендиректора крупнейшей в России лизинговой компании — ГТЛК возглавит топ-менеджер ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов — В ближайшее время должен смениться гендиректор на 100% принадлежащей Минтрансу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

— Из московских аптек начал пропадать парацетамол — Его продажи резко выросли из-за коронавируса — Большая часть жаропонижающих нерецептурных препаратов отсутствовала в продаже 23 марта на онлайн-ресурсе заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья "Здравсити" (проект ЦВ "Протек").

— Крупнейшие компании фитнес-индустрии России просят правительство помочь — Они надеются на отсрочки по аренде, мораторий на налоги и кредитные каникулы — Все предприниматели и организации в сфере физкультуры и спорта, остановившие работу из-за коронавируса, несут большие финансовые потери, будут вынуждены сокращать персонал и рискуют обанкротиться.

— Мультфильм "Тролли" и комикс "Бладшот" появятся в рунете — Из-за пандемии студии быстрее отдают релизы онлайн-сервисам — Уже на этой неделе российские интернет-пользователи смогут посмотреть мультфильм "Тролли. Мировой тур" и хоррор "Человек-невидимка" от студии Universal Pictures, а также комикс "Бладшот" от Columbia Pictures и Sony Pictures.

— Как ритейлеры борются с дефицитом курьеров — Как решить проблему доставки заказов, не нанимая слишком много людей — После роста заболеваемости коронавирусом в России нагрузка на персонал, занимающийся доставкой товаров на дом, резко выросла.

— Чем различаются права удаленных и офисных работников — Что важно знать сотруднику при переводе на удаленную работу — Для российского трудового права перевод персонала на удаленную работу – относительно новый механизм. Особенности удаленной работы (формально в Трудовом кодексе (ТК) она называется дистанционной) прописаны в главе 49.1 ТК.

— Производители косметики и одежды перепрофилируются из-за коронавируса — Так сделали LVMH, L"Oreal, Prada, Pernod Ricard, Zara и другие — Пандемия коронавируса привела к дефициту и резкому подорожанию защитных средств: медицинских масок, антисептических гелей и спреев.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Одни без одиночества — Самоизоляция пожилых людей не оставляет их без помощи — В России ситуация с коронавирусом развивается не так остро, как в других странах.

— Двоек.NET — Школа онлайн: выдержат ли техника, учителя и родители?— Уже более 850 миллионов школьников по всему миру, то есть каждый второй, вынуждены из-за коронавируса перейти на онлайн-обучение.

— Говорите? Я вас вижу — ГАИ тестирует камеры, которые будут выявлять водителей с телефоном в руках — Столичная Госавтоинспекция рассматривает возможность применения камер фотовидеофиксации для выявления водителей, которые в момент управления машиной пользуются телефоном.

— Посылка у порога — "Почта России" запускает бесконтактную доставку — Сотрудники "Почты России" будут доставлять посылки бесконтактным способом — довозить до двери клиента.

— Вредные деньги — Ассоциация юристов России рассчитала базовые компенсации морального вреда — Ассоциация юристов России подготовила методику расчета сумм компенсации морального вреда.

— Работа без риска — Владимир Путин поручил обеспечить граждан всем необходимым в условиях пандемии — Важно предпринимать максимальные усилия для купирования возможного роста распространения коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин и призвал сделать все для обеспечения всеми необходимыми материалами, приборами и медтехникой и граждан, и специальные службы, подразделения, которые работают с группами риска.

— Найдется провод для оптимизма — Что будет с ценами на газ из-за вируса и дешевой нефти — Цена природного газа по спотовым (быстрым) контрактам в Европе сейчас находится на многолетних минимумах — чуть выше 100 долларов за 1 тысячу кубометров и даже опускалась ближе к 90 долларам за 1 тысячу кубометров.

— Знамена под стеклом — Деньги на строительство главного воинского храма пожертвовала почти 91 тысяча человек — Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о некоторых деталях уникальной стройки в подмосковном парке "Патриот".

— Все средства хороши — Как ажиотажный спрос и ослабление рубля повлияют на цены лекарств — Аптечные сети фиксируют рост продаж на 50%, особенно высок спрос на защитные маски, противовирусные препараты и иммуномодуляторы.

— Под наблюдением — В России создадут систему отслеживания граждан, которые контактировали с больными коронавирусом — 23 марта в правительстве прошло сразу два мероприятия, на которых обсуждалась тема борьбы с коронавирусом.

— Вошли в приложение — Самозанятым упростили отчисление взносов в Пенсионный фонд — 1017 Плательщикам налога на профессиональный доход теперь проще делать самостоятельные отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР).

— Томаты попали в тепличные условия — В 2020 году в России соберут рекордный урожай овощей закрытого грунта — С начала 2020 года производство тепличных овощей в России увеличилось на треть.

— Подъемные механизмы — Как социальный контракт помогает семьям встать на ноги и преодолеть бедность — Около девяти миллионов малоимущих семей и одиноких граждан смогут улучшить свое материальное положение при помощи социального контракта к 2024 году, рассказала директор департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России Ольга Родионова.

— Теплый прием — Какая погода будет летом — Грядущее лето будет теплым, но экстремальной жары синоптики не обещают.

— Не лишние предосторожности — На рынке труда вырос спрос на нянь и программистов, а соревнования с реальных трасс переезжают на виртуальные — Московский метрополитен из-за коронавируса не прекратит работу. Но его сотрудники дополнительно закупили 14 тонн дезинфицирующих средств для обработки составов всех элементов инфраструктуры — поручней эскалаторов, турникетов, автоматов по продаже билетов.

— Пройдите в новый корпус — Отделение для больных с коронавирусной инфекцией открылось в недавно построенном Перинатальном центре городской клинической больницы N 67 имени Ворохобова.

— Лечить без "удаленки" — Сейчас все, кто может работать вне офиса — преподаватели, ученые, работники банков и прочий офисный народ, — из-за распространения нового коронавируса отправляются на удаленную работу.

— Мытье для катания — Дважды в день моют теперь в столице все автобусы, троллейбусы и трамваи.

— Эпидемия увольнений — Пессимистичные и грозящие крупными неприятностями американской экономике прогнозы все чаще звучат в США. Несмотря на планы президента страны Дональда Трампа оказать масштабную помощь в размере около 2 триллионов долларов секторам экономики, пострадавшим от пандемии коронавируса, избежать взрывного роста безработицы среди американцев, похоже, не удастся.

— У кого где болид — В условиях пандемии коронавируса спортивные соревнования отменяются. Чтобы развлечь зрителей и привлечь новую аудиторию, организаторы вынуждены устраивать виртуальные соревнования.

— Срочно требуются курьеры и программисты — Проще всего найти работу в условиях угрозы распространения коронавируса оказалось программистам, системным администраторам и прочим людям компьютерного мира, а также работникам сервисных компаний, следует из данных сервисов по поиску работу SuperJob и HeadHunter.

— Родителям вернут деньги — В регионах закрывают весенние смены в детских лагерях. Деньги родителям вернут.

— Удаленный канцлер — Ангела Меркель будет управлять Германией из дома — В то время как в ближайшие две недели немцы перестанут стричься, делать маникюр, массажи и тату, пить пиво в барах и вообще собираться больше, чем по двое, канцлеру Германии Ангеле Меркель предстоит руководить страной "на удаленке".

— Полис нынче не в цене — Стоимость ОСАГО снижается — Стоимость полисов ОСАГО снижается уже 14 месяцев подряд.

— Штраф по наследству — Полиция прекращает регистрацию машин, собственники которых умерли — Госавтоинспекция прекратит регистрацию автомобилей, собственники которых ушли из жизни.

— Пошли по ягоды — Двоих жителей села осудили за кражу клюквы по сговору — Двое жителей Вологодской области получили условные сроки за кражу семи килограммов клюквы у односельчанина.

— Квартира на троих — Верховный суд разъяснил, как делить имущество при разводе — Раздел совместно нажитого за годы супружеской жизни имущества — процедура весьма непростая. Что могут подтвердить тысячи находящихся в стадии распада семей.

— Секретный суд — Начался процесс по делу американского гражданина Пола Уилана — Мосгорсуд продлил до 13 сентября арест обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана.

— Давил из обиды — Водителю, который сбил 11 человек, дали 16 лет тюрьмы — Мосгорсуд в понедельник приговорил уроженца Киргизии Бекжана Сарбишева, который у метро "Марьино" въехал на машине в группу пешеходов, к 16 годам строгого режима.

— Волонтеры в масках — В регионах начали проверять граждан, находящихся на самоизоляции — В российских городах создают мобильные бригады по проверке граждан, находящихся в режиме самоизоляции. Волонтеры из рязанского медуниверситета обходят горожан, вернувшихся из-за рубежа.

— Карантин с браком — Влюбленных попросили потерпеть со свадьбами — Свадебные церемонии в Санкт-Петербурге будут изменены. Причины тому — распространение коронавирусной инфекции.

— Кофе в чате — В Петербурге открыли онлайн-бары — В Санкт-Петербурге группа программистов запустила онлайн-бар. По-сути, это групповой чат, оформленный в барной стилистике с неоновыми вывесками и нарисованной стойкой с напитками.

— Взятка на отдых — Бизнесмену из США Джину Спектору суд отказал в залоге — Мосгорсуд оставил в СИЗО директора по развитию бизнеса фармацевтической компании "Химрар" гражданина США Джина Мирона Спектора, обвиняемого по делу о взяточничестве.

— Ближе к дому — Заключенным поменяют адреса — В Совет Федерации поступили поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, позволяющие тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому.

— Ресторанчик подвел — Направлено в суд уголовное дело экс-судьи из Анапы — Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева, обвиняемого по ч. 3 ст. 3, ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере").

— Расти на волне спроса — Рост доходов населения и национальные проекты должны дать импульс для экономического роста — Опорой для роста экономики могут стать увеличение внутреннего спроса и реализация нацпроектов.

— Сертификат для профи — Начинается второй этап цифровой подготовки кадров — В мае стартует новый этап приема заявок от регионов на участие в федеральном проекте "Кадры для цифровой экономики".

— Зачет в удаленном доступе — 80 процентов российских вузов полностью перешли на онлайн — По данным ЮНЕСКО, сейчас каждый четвертый студент на планете не может очно учиться в вузе.

— Библиотека идет в сеть — Как получить 250 000 книг бесплатно, не выходя из дома — Мало кто сегодня не пользуется услугами различных электронных библиотек.

— Глаз да глаз — Студентам-педагогам зачтут практику за наблюдение на ЕГЭ — Студенты смогут получить "зачет" за практику и даже повышенную академическую стипендию, если станут наблюдателями на ЕГЭ-2020.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сгущают маски: Минпромторг организует службу доставки средств защиты — К ней подключат крупных онлайн-ритейлеров и "Почту России" — Минпромторг готов организовать продажу средств индивидуальной защиты, в том числе масок, напрямую от производителей — с помощью новой сети доставки.

— Возвратный случай: ЧС предложили сделать причиной компенсации всей стоимости билета — С такой инициативой в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров — В России предложили облегчить возврат полной стоимости авиабилетов путешественникам. Новым основанием может стать объявление о чрезвычайной ситуации в стране прилёта.

— Рамки из песка: Минэк легализует беспилотники и криптовалюту в "песочницах" — Планы чиновников по внедрению экспериментальных режимов могут сорвать коронавирус и падение цен на нефть — В российских "регуляторных песочницах" появится беспилотный транспорт, возможность ставить диагноз дистанционно и не получать письменное разрешение об использовании персональных данных.

— Все, кто не с МОК: спортивные федерации призывают к переносу Игр-2020 — Старт соревнования в Токио предлагают передвинуть из-за коронавирусной инфекции — Всё больше спортивных функционеров и организаций официально призывают перенести летние Олимпийские игры – 2020 из-за пандемии коронавируса.

— Москва онлайну верит: Дума готовит перевод столицы на интернет-выборы — Депутаты рассмотрят законопроект о расширении электорального сетевого эксперимента — Уже с 2020 года выборы всех уровней в российской столице смогут проходить с использованием интернета. Это произойдет в случае принятия законопроекта, который в апреле будет рассмотрен Госдумой.

— Ушли в патруль: чем закончилась вторая попытка патрулирования в Идлибе — Анкара всерьез взялась за террористов, препятствующих открытию дороги Алеппо–Латакия — Вторую попытку совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 в Идлибе пришлось, как и первую, завершить раньше запланированного.

— Не отрываясь от экрана: трафик видеосервисов за неделю увеличился в 2-4 раза — Эксперты ожидают роста рынка потребления контента к концу года на фоне карантина — За последнюю неделю онлайн-кинотеатры зафиксировали взрывной рост просмотров — трафик в среднем увеличился в 2-4 раза.

— Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума — Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.

— Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП — Распространение недостоверной информации о коронавирусе может обернуться как денежным, так и уголовным наказанием — Должностных и юридических лиц за распространение недостоверной информации про коронавирус в РФ предложили наказывать миллионными штрафами с конфискацией "предмета правонарушения".

— Без бури в пустыне: почему COVID-19 почти не затронул Африку — Число зарегистрированных случаев на континенте в сотню раз меньше, чем в Европе — В Африке сильнее всего коронавирус ударил по таким популярным туристическим направлениям, как Египет, Алжир и Марокко.

— Накопления из банки: перед кризисом россияне откладывали по 6,6 тысяч — Это минимум за последние четыре года — Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Чип спешит на помощь: новые тесты повысят эффективность лечения коронавируса — Российские системы позволят предсказать возможное ухудшение состояния пациента и подобрать лекарства — Новые российские системы диагностики COVID-19 позволят не только определить вирус в лаборатории, но и сделать это в полевых условиях, а также отследить, как меняется состояние пациента, чтобы предсказать дальнейшее течение заболевания.

— Дело вирусологов — Выявлены новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19 — Появились новые факты, которые могут служить доказательством искусственного происхождения коронавируса.

— Квартпалата — Удержит ли дома пожилых людей премия за изоляцию — Московским властям будет сложно удержать пожилых людей дома до середины апреля — они станут по-прежнему ходить по магазинам.

— Всё, что нашито — Президенту доложили о производстве защитных средств — У медперсонала, МЧС, а также пограничников и таможенников должно быть "всё необходимое для организации их работы".

— Вакцина от кризиса — Объявленных мер поддержки экономики может не хватить — Мер, принятых правительством и ЦБ для поддержки экономики, может быть недостаточно, солидарны опрошенные аналитики.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Россия скинула сверх ожиданий — Москва и Минск договорились о цене на нефть — Россия предоставит скидку Белоруссии на нефть $16 за тонну— это даже больше, чем до сих пор просил Минск.

— Минздрав задействовал онлайн-резерв — Власти обязали медработников в регионах пройти специализированные учебные курсы — Минздрав направил в регионы письмо, в котором просит всех медработников в течение трех дней пройти онлайн-курсы, посвященные коронавирусу.

— Борис Титов доверился присяжным — Бизнес-омбудсмен предложил изменить подсудность уголовных дел предпринимателей — Омбудсмен Борис Титов подготовил законопроект, позволяющий передавать уголовные дела, связанные с предпринимательством, суду присяжных.

— Гонка на выживание — Три вопроса о действиях мировых фармкомпаний по созданию вакцины от коронавируса — Не менее 35 лабораторий по всему миру пытаются создать вакцину от коронавируса. За прошедшую неделю несколько из них объявило о планах начать клинические испытания.

— Жесткие последствия мягких мер — Эксперты предупредили Лондон о негативных последствиях его стратегии борьбы с пандемией — Если правительство Великобритании не изменит стратегию борьбы с распространением коронавируса, это может обернуться гибелью до 70 тыс. британцев, предупредили эксперты.

— Самоизолировавшиеся налегли на самообучение — Как переход на дистанционную работу изменил структуру российского интернет-трафика — Переведенные на удаленную работу пользователи значительно повысили трафик сервисов для видеоконференций, общения и самообразования.

— Альберт Авдолян утвердился на одной половине разреза — Газпромбанк договорился о продаже своей части Эльгинского месторождения — Компания Альберта Авдоляна договорилась о покупке 49% Эльгинского месторождения у Газпромбанка.

— Платформенная катастрофа — Электронные площадки выступили против ужесточения правил продажи имущества банкротов — Реализация реформы по продаже имущества банкротов приведет к закрытию 90% торговых площадок, пожаловались участники рынка.

— Шок резервами страшен — Эксперты НКР представили прогноз по доходности банковского сектора в 2020 году — Банки вынуждены будут создать значительные резервы при любом из стресс-сценариеВ, вызванных падением цен на нефть и коронавирусом, считают в агентстве НКР.