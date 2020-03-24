МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Правительство России по итогам прошедшего накануне заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщило об ужесточении карантинных мер. Оно поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Кроме этого, Роспотребнадзору и Минпромторгу поручено проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.

Основное внимание было уделено въезду и выезду граждан из других стран. Оперштаб поручил МИД представить в Минтранс и Росавиацию информацию о странах, которые в ближайшее время планируют ограничить воздушные перевозки.

Минрансу и Минобороны поручено представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом. Также оперштаб поручил оценить готовность аэропорта "Жуковский" к приему рейсов из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. "Жуковский" в этой связи сообщил, что уже принимал рейсы из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в случае необходимости в полной мере готов к приему рейсов из неблагоприятных по коронавирусу стран. Граждан, прибывших из таких государств, поручено размещать в объектах вблизи аэропортов.

Были даны поручения и по отдельным странам. Так, оперштаб поручил Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта с помощью компании "Белавиа" в счет ее задолженности перед РФ.

Правительство также поручило организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины на родину и обратно россиян с Украины.

До 24 марта Минтранс и Минфин должны внести в правительство законопроект о выделении средств Минтрансу для компенсации расходов на вывоз россиян из стран с коронавирусом. Департаменту промышленности, энергетики и транспорта правительства также поручено обеспечить проработку законопроекта и его представление до 25 марта на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.