ВАШИНГТОН, 25 мар /ПРАЙМ/. Судья с США поддержал требование комиссии США по ценным бумагам и рынкам (SEC) запретить передачу кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc., ее покупателям, говорится в документе, размещенном в среду в судебной базе.

"Судебный запрет, запрещающий передачу токенов Gram первичным покупателям и тем самым предотвращающий кульминацию имеющегося нарушения, уместен и будет предоставлен. Прошение заявителя о временном судебном запрете удовлетворено", — говорится в документе за подписью судьи Кевина Кастела.

Ранее SEC подала иск к Telegram Group Inc. в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, Telegram не зарегистрировал должным образом размещение Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc. и ее филиал TON Issuer Inc. и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг" и пыталась добиться отклонения иска о запрете эмиссии криптовалюты.