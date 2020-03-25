МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Россияне в 2019 году потратили на различные курсы дополнительного образования около 140 миллиардов рублей, говорится в совместном исследовании IT-холдинга TalentTech, онлайн-университета "Нетология" и компании EdMarket, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных проведенного в ноябре-декабре 2019 года собеседования 1200 человек и анализа открытых источников статистики и бизнес-аналитики. Телефонный опрос охватывал взрослых (18-64 лет) жителей российских городов численностью населения не менее 500 тысяч человек, получавших в течение 2019 года услуги допобразования платно или бесплатно, онлайн или офлайн. Полные данные исследования рынка онлайн-образования будут представлены 25 марта.

"В 2019 году россияне потратили на свое дополнительное обучение около 140 миллиардов рублей. Из них 32 миллиарда рублей пришлись на обучение на производстве (повышение квалификации, рабочие навыки, сертификация соответствия), 31 миллиард рублей – на обучение иностранным языкам, 10,9 миллиарда рублей – на обучение финансам, бухгалтерии и налоговому учету, 12,3 миллиарда рублей – маркетингу, продажам, рекламе и коммуникациям", — говорится в документе.

Самым дорогим было обучение по направлениям дизайн — 42 тысячи рублей в год, иностранные языки взрослыми — 36,4 тысячи рублей, финансы, бухгалтерия, налоговый учет и бизнес-образование — по 34,5 тысячи рублей, а также менеджмент и управление — 30 тысяч рублей. Самое доступное обучение было по направлениям "духовные практики и личностный рост" — средний чек 8,7 тысячи рублей в год, а также "здоровье, спорт, питание" — средний чек 7,7 тысячи рублей. В целом, в 2019 году по программам ДПО обучились 50-55 тысяч человек, средний чек на длительные программы составил 38-40 тысяч рублей.

В топ-5 самых популярных у россиян направлений допобразования в онлайн вошли обучение иностранным языкам взрослых — объем рынка 5,3 миллиарда рублей в год, маркетинг, коммуникации, продажи и реклама — 2,7 миллиарда рублей, IT — 2,2 миллиарда рублей, дизайн (интерьерный, веб) — 2 миллиарда рублей и менеджмент и управление — 1,2 миллиарда рублей.

"В обозримом будущем срок нашей творческой жизни значительно увеличится, мы будем профессионально активны в диапазоне 15-75 лет. Благодаря развитию технологий, цифровизации мира и установлению прочной связи образования и карьеры мы сможем стремительно получать новые навыки и даже новые профессии, переквалифицироваться нужное количество раз и постоянно повышать собственную ценность", – полагает управляющий партнер TalentTech Андрей Митюков.