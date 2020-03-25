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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Из двух зол выбирают худшее — 24 марта президент России Владимир Путин в Ново-Огарево провел совещание по поводу коронавируса и сорвался в больницу в Коммунарку вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и вице-премьером Татьяной Голиковой. Специальный корреспондент "Ъ" — о том, почему московский мэр Сергей Собянин так настаивал на том, что надо готовиться к гораздо худшему, и зачем Владимиру Путину надо было ехать в инфекционную больницу.

— Вирус кроется в деталях — Впервые в России автозаводы массово останавливают работу — из-за последствий коронавируса. Простой из-за нехватки компонентов после закрытия производств в Европе уже объявили PSA и Volkswagen, грузовой Volvo обдумывает этот вариант. Но это только начало: под угрозой в первую очередь европейские марки, среди которых премиальные BMW и Mercedes, а также достаточно высоко локализованная Renault. Ситуация может отразиться и на традиционно отечественных машинах.

— Минус временно доступен — При ухудшении в России ситуации с коронавирусом сотовые операторы готовы не ограничивать доступ абонентов к мобильному интернету и звонкам при нулевом балансе. Граждане, которые не смогут оплатить услуги в случае введения карантина, при этом получат отсрочку. Такая мера существенно не скажется на финансовых показателях операторов, но качество услуг в случае массового перехода граждан на удаленную работу может пострадать, предупреждают эксперты.

— Товары длительного трезвения — Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов. Увеличить стоимость зарубежной продукции не менее чем на 7% во всех каналах продаж, включая розницу, намерены в том числе в Beluga Group. Впрочем, рост цен будет во многом зависеть непосредственно от ритейлеров. Но им сейчас не до этого: розничные сети сейчас сосредоточены на обеспечении покупателей товарами первой необходимости.

— Рынку труда готовят вакцину — Чиновники обещают поддержать занятость субсидированием зарплат подпадающих под сокращение сотрудников, организацией для них общественных работ и доступа к профессиональному обучению. Пока безработица в РФ на историческом минимуме, однако власти ожидают ее роста ввиду снижения экономической активности из-за распространения эпидемии коронавируса. Масштабы будущей безработицы пока не берутся предсказать ни чиновники, ни эксперты, однако уже очевидно, что больше других пострадает малый бизнес.

— Аппетит пришел во время беды — Правительство работает над вторым пакетом мер поддержки экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Совещания с бизнесом проходят практически ежедневно — дополнительных мер поддержки требует президент, он встретится с предпринимателями уже завтра. Деловые объединения тем временем продолжают направлять письма в правительство, президенту и его советникам в надежде добиться дополнительного смягчения условий ведения бизнеса.

— Вне санкционного списка — Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представили рейтинг стран-партнеров РФ во внешней торговле гражданской высокотехнологичной продукцией в 2015-2019 годах. Основой для его составления стал перечень такой продукции Евростата, так как перечень Минпромторга оказался нерелевантным. В список ключевых партнеров РФ вошли не только Китай и Индия, но и США, Германия, Чехия, Франция и Украина.

— Экспортерам нефти помогут резервы и гибкий курс — Пандемия и резкое падение цен на нефть приведут к снижению роста ВВП и ослаблению кредитоспособности нефтедобывающих стран, отмечает международное рейтинговое агентство Moody`s. Если шок, связанный с обвалом нефтяных цен, окажется краткосрочным, гибкость политики и наличие резервов поддержат экспортеров. Пока в агентстве прогнозируют, что в среднем цена за баррель нефти в 2020-2021 годах составит $40-45 и $50-55 соответственно (на 30% и 15% ниже предыдущего прогноза), а спрос на нефть начнет восстанавливаться вместе с глобальной экономикой позднее в этом году — сейчас спад в первую очередь объясняется шоком из-за коронавируса.

— Губернаторов рекомендовали в партию — Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с новыми кандидатами в секретари региональных отделений партии. Политик призвал их помогать медикам и максимально использовать цифровые технологии для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Господин Медведев считает, что нынешняя ситуация — подходящее время для губернаторов, чтобы возглавить региональные отделения, а "соединение государственных возможностей с партийными абсолютно оправданно". По итогам встречи добро на это получили девять глав регионов.

— Майклу Калви предложили витамины вместо прогулок — Апелляционный суд оставил под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его делового партнера Филиппа Дельпаля, которые являются основными фигурантами уголовного дела о хищении средств банка "Восточный" на сумму 2,5 млрд руб. При этом судейская тройка отказала обоим даже в прогулках, не помогла и представленная защитой Майкла Калви медицинская справка о катастрофическом падении у бизнесмена содержания в организме витамина D.

— ФСБ заглянула в даркнет — Более 30 участников межрегиональной преступной группы, занимавшейся клонированием и продажей кредитных и расчетных карт российских и зарубежных банков, были задержаны сотрудниками ФСБ. Среди мошенников были как россияне, так и граждане Украины и Литвы. Нанесенный настоящим владельцам карт ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. Отметим, что на "крайне негативную динамику" по преступлениям, связанным с покушением на средства граждан, размещенные на счетах в банках, на недавней коллегии Генпрокуратуры обратил внимание президент Владимир Путин.

— Вирус отступил от экстрадиции — Накануне второй годовщины трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" из Польши был экстрадирован предприниматель Вячеслав Вишневский, объявленный в международный розыск по делу о пожаре, при котором погибли 60 человек. По версии Следственного комитета России (СКР), инициировавшего его розыск, бизнесмен, который проводил реконструкцию ТРЦ, давал взятки главе кузбасской инспекции госстройнадзора Танзиле Комковой, а та закрывала глаза на многочисленные нарушения.

— "Жители немного не понимают, откуда вырастают квадратные метры" — Столичные власти не намерены сдвигать сроки выполнения программы реновации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом "Ъ" заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Накануне в городской мэрии объявили о вынесении на публичные слушания по программе реновации нового блока из 13 проектов планировок микрорайонов.

— Италия не дышит — Италия, первой из европейских стран принявшая удар коронавируса, продолжает нести самые большие потери. Количество заразившихся к вечеру 24 марта достигло почти 70 тыс. человек, умерло более 6,8 тыс. Другого средства против пандемии, кроме мытья рук и самоизоляции, пока не найдено. О том, как Италия борется с самым серьезным кризисом в своей послевоенной истории, — корреспондент "Ъ" в Риме.

— Дональд Трамп открывает Америку вирусу — США уже в начале следующей недели могут отменить введенные из-за коронавируса ограничения — с такой идеей президент Дональд Трамп выступил на одном из своих брифингов, посвященных COVID-19. Эксперты отговаривают президента от этого шага, призывая, наоборот, ужесточить принятые меры на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.

— Сталинград-2020 — Обозреватель Corriere della Sera Паоло Салом (Милан) о борьбе с коронавирусом в Италии. Милан в осаде. Да и вся Италия, как и многие другие страны, ведет сражение с невидимым смертельным врагом. Я знаю, что в России эпидемия коронавируса, к счастью, не обрела такого масштаба.

— Вирус вышел в тираж — Издатели книг и печатной прессы фиксируют резкое снижение спроса в офлайн-каналах. В частности, падение продаж книг в крупных городах уже составляет 30%, а при ужесточении карантина может достигнуть 70%. Одновременно из-за скачка курса валют подорожала бумага, что удорожает стоимость производства. Издатели надеются, что отрасли поможет государство.

— Управделами президента не хватило залов в Шереметьево — Как выяснил "Ъ", управление делами президента РФ пожаловалось в правительство на аэропорт Шереметьево. Претензии связаны с отказом аэропорта предоставить помещение под зал обслуживания официальных делегаций в новом международном терминале C. В аэропорте "Ъ" пояснили, что предоставить зал невозможно, так как он не предусмотрен проектной документацией. Юристы затрудняются предсказать исход подобного разбирательства, если дело дойдет до суда, так как пока судебной практики по таким спорам нет.

— Граждане переходят на дизайнерские маски — Резкий рост спроса на защитные медицинские маски, который привел к их дефициту в аптечных сетях, стимулировал непрофильных игроков заняться производством многоразовых аналогов. Хотя дизайнерские тканевые маски выступают скорее аксессуаром, чем медицинским изделием, ритейлеры и онлайн-магазины фиксируют лавинообразный рост продаж.

— Золото оседает в банках — Ситуация с коронавирусом оказывает влияние не только на волатильность фондового рынка, но и привела к ограничению российского рынка драгоценных металлов, в первую очередь золота. Банк России не спешит увеличивать объемы покупок, а торговые связи и транспортное сообщение между странами сокращаются, что снижает возможности банков для продажи золота за рубеж. Кредитные организации вынуждены либо наращивать запасы золота в своих хранилищах, либо сокращать покупки у производителей.

— Рынкам немного полегчало — Вторник стал первым по настоящему успешным днем в череде провалов на мировых рынках. Фондовые индексы ведущих стран прибавили за день 5-11%. Торги на российском рынке закончились ростом индексов на 7–9,2%, курс доллара опустился ниже 79 руб./$. "Бычьей" игре способствуют запуск беспрецедентной программы поддержки экономики со стороны ФРС, а также снижение темпов роста зараженных в Италии. Однако устойчивому росту будут мешать высокие темпы распространения вируса в других странах Европы и в США, а также желание спекулянтов выйти с рынка по более высоким ценам.

— Вирус взяли на комиссию — Представители различных видов бизнеса продолжают просить власти в рамках борьбы с коронавирусом предоставить им какие-либо привилегии. Под этим предлогом Российский топливный союз попросил ограничить для АЗС размер эквайринговой комиссии. Однако, по мнению банкиров, даже если сейчас принять такое решение, эффект от него будет виден лишь к концу года.

— Кредитные карты уходят на карантин — Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют значительное падение выдачи кредитных карт в январе-феврале текущего года. Банкиры публично сохраняют оптимистичный настрой, однако неофициально признаются, что ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Эксперты ожидают, что по итогам марта на фоне пандемии коронавируса выдачи снизятся еще больше, несмотря на растущий спрос со стороны граждан.

— "Росгеология" разведала убыток — Как стало известно "Ъ", "Росгеология" завершила 2019 год с максимальным убытком с момента создания в 2011 году. По данным источников "Ъ", компания оценила убыток в 3,5 млрд руб. в своей отчетности. В самой "Росгеологии", которую с апреля прошлого года возглавляет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков, называют 2019 год "кризисным", связывая его итоги с деятельностью предыдущего руководства. Эксперты считают, что финансовая ситуация в компании может и дальше усугубляться на фоне снижения цен на сырье, сокращения темпов геологоразведки и уменьшения госфинансирования.

— Бирже подбирают правильный лом — В правительстве продолжается дискуссия о формах биржевой торговли ломом. По мнению отраслевых игроков, лом проблематично стандартизировать, поэтому и сформировать биржевой лот невозможно. Однако в Минэкономики предложили отправлять на биржу крупногабаритный лом, а именно списанные трубы и суда, объем которых в ломозаготовке может достигать 20%. В отрасли поддерживают предложение при условии, что переход на биржевые торги будет происходить постепенно. Однако эксперты в эффективности идеи сомневаются.

— Контенту предложили саморегулироваться — Ассоциация юристов России (АЮР) предложила Госдуме законодательно закрепить саморегулирование в сфере борьбы интернет-компаний с противоправным контентом. Ранее более жесткий вариант предложила Лига безопасного интернета (ЛБИ), основанная владельцем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым, настаивающая на введении крупных штрафов для интернет-ресурсов. Бизнес же больше устраивает действующий порядок, когда принципы саморегулирования, по сути, определяют сами компании.

— Индейка теряет Azimut — Попытка владельца Azimut Hotels Александра Клячина заняться птицеводством может оказаться неудачной. Кредиторы некогда третьего производителя индейки в России Башкирского птицеводческого комплекса (БПК) имени М. Гафури хотят расторгнуть договор аренды со структурой бизнесмена. Такой исход может быть выгоден самому бизнесмену: себестоимость производства птицы выросла из-за падения рубля, а первую выручку БПК мог получить только летом.

— Рестораны льготного обслуживания — С начала этой недели федеральные чиновники провели серию встреч с рестораторами, лишающимися ежедневно значительной части выручки из-за пандемии коронавируса. По информации "Ъ", участники рынка попросили снизить для отрасли НДС вдвое, до 10%, и увеличить лимит упрощенной системы налогообложения для заведений общепита, работающих по такой схеме. Некоторые предложения могут войти во второй пакет мер, разрабатываемый правительством страны для поддержки бизнеса в сложившихся экономических условиях. До этого рестораторы просили о налоговых каникулах мэрию Москвы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— За нарушение карантина по коронавирусу можно получить семь лет тюрьмы — За нарушение правил карантина в связи с коронавирусом, повлекшее смерть людей, можно будет получить до семи лет лишения свободы. Такие поправки в Уголовный кодекс (УК), инициированные председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой комитета по законодательству Павлом Крашенинниковым, будут рассмотрены 25 марта советом палаты и вынесены на пленарное заседание 31 марта.

— Российские фондовые индексы выросли на 7-9% — Вторник стал одним из лучших за последнее время дней для российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи вырос на 7,22% и превысил 2400 пунктов, долларовый индекс РТС – на 9,23%, отыграв падение пятницы и перевалив за 900 пунктов. Укрепился и рубль, хотя и не так значительно: доллар упал на 1% и стоил к 19.00 мск 78,8 руб., евро торговался по 85 руб. (-0,4%).

— Коронавирус мешает адвокатам добиться освобождения Константина Котова — Из-за введенного в судах карантина защита активиста Константина Котова, осужденного к четырем годам колонии за неоднократное участие в несанкционированных митингах (ст. 212. УК), не может обжаловать решение об избрании ему меры пресечения. Об этом "Ведомостям" сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Она напоминает, что еще 27 января Конституционный суд пришел к выводу, что применение к Котову наказания в виде лишения свободы не было должным образом обосновано и вынесенный ему приговор требует пересмотра. Однако ее подзащитный до сих пор остается за решеткой.

— Россия прилагает усилия для стабилизации в Сирии — Двухдневный визит министра обороны России Сергея Шойгу в Сирию, где он обсуждал с сирийским президентом Башаром Асадом ситуацию в Идлибе и выполнение московского мирного соглашения между Россией и Турцией, завершился 24 марта. По словам источника, близкого к Минобороны России, визит в разгар пандемии призван не допустить обострения ситуации, что может отвлечь силы России, Турции и Сирии от более серьезных проблем, вызванных коронавирусом.

— Мусорные операторы опасаются роста неплатежей из-за коронавируса — Еще одна отрасль, которая может пострадать от распространения коронавируса, – операторы коммунальных отходов. Их финансовое состояние и до этого было шатким – чиновники говорили об 11 проблемных регионах, а Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру фиксировала риски у 30 из 220 операторов.

— Малый и средний бизнес будет освобожден от проверок весь год, а крупный – месяц — Минэкономразвития уточнило правила моратория на проверки бизнеса, который поручило ввести правительство. По ним контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки должны быть сведены до минимума. Такой проект распоряжения министерство направило в правительство. "Ведомости" ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития. Представитель правительства отказался от комментариев.

— Немецкая схема поддержки работников становится примером в борьбе с кризисом — Все больше стран принимают радикальные меры для борьбы с распространением коронавируса и просят граждан сидеть дома. Из-за этого останавливаются предприятия, не летают самолеты, закрываются рестораны и гостиницы. Это подрывает финансовое положение компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.

— "Аэрофлот" вдвое снизил цены на полеты внутри России — "Аэрофлот" на прошедших выходных заметно снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае, следует из информации на сайте национального перевозчика. "Ведомости" изучили самые востребованные маршруты из Москвы: самые доступные билеты "Аэрофлота" на весну в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40-60% дешевле, чем в эти же города в октябре – ноябре. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань на 15-20% дешевле, чем осенью 2020 г.

— Производитель пива "Клинское" готов выпускать и бесплатно раздавать санитайзеры — Производитель пива AB InBev Efes готов организовать на своих заводах в России производство гелей для дезинфекции рук (санитайзеров). Об этом говорится в письмах президента компании Дмитрия Шпакова премьеру Михаилу Мишустину и в Росалкогольрегулирование (РАР). "Ведомости" ознакомились с письмом, его отправку и подлинность подтвердил представитель компании. Представитель РАРа подтвердил получение, пресс-служба правительства отказалась от комментариев.

— Автозаводы Volkswagen и PSA в России остановились вслед за Европой — Volkswagen Group Rus приостановит производство в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде c 30 марта по 10 апреля, сообщил представитель компании. Он сказал, что время простоя будет оплачено сотрудникам согласно российскому законодательству. Концерн может обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам, отметил представитель предприятия.

— Производство меди и металлов платиновой группы сократится из-за коронавируса — Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил 24 марта о закрытии ряда производств на три недели из-за распространения коронавируса. Ограничения вступят в силу 26 марта и могут быть продлены на три месяца, они затронут производства, не требующие непрерывного цикла, в том числе добычу платины и палладия, пишут аналитики "ВТБ капитала" в ежедневном обзоре металлургического рынка.

— Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус — Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.

— Qiwi сворачивает работу банка для хипстеров — "Мы не смогли найти подходящего покупателя для Рокетбанка, и в результате совет директоров решил свернуть операции банка", – говорится в примечании к годовой отчетности Qiwi, на лицензии которой сейчас работает банк. "Рокет" с 1 апреля отменит программу лояльности, откажется от бесплатных тарифов или повысит комиссии, сократит персонал, прекратит прием вкладов, следует из информации на его сайте.

— Крупные банки активно запускают "коронавирусные" продукты и акции — Розничные банки не упускают шанс использовать опасные события для продвижения своих продуктов и привлечения новых клиентов. Как только стало понятно, что ситуация с коронавирусом в России принимает серьезный оборот, банковские маркетологи взялись за дело. Уже на прошлой неделе розничные банки предложили клиентам плоды их труда. Это специальные продукты и акции, в том числе для людей на карантине.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Должник надевает маску — Российские банки начали заявлять о возможных льготах по выплате кредитов для пострадавших не только от коронавируса, но и от связанных с ним карантинных мер. Проще всего на "каникулы" будет уйти тем, кто платит ипотеку. По другим кредитам придется договариваться индивидуально.

— Карантин не любит шума — С 26 марта и до окончания санитарных ограничений в Москве могут полностью запретить шумный ремонт. Из-за усиления санитарных мер дома постоянно находятся пенсионеры, дети и работающие на "удаленке". Поэтому заметно выросло количество жалоб на шум.

— Выход платный — Все больше стран мира в рамках борьбы с распространением коронавируса вводят жесткие ограничительные меры и отправляют население на карантин. За нарушение ограничений вводятся весьма солидные штрафы или даже тюремные сроки.

— Союз нарушимый — Цены на нефть европейской марки Brent сумели обеспечить себе двухдневный рост на фоне новостей о вероятном создании нефтяного союза между США и Саудовской Аравией. При этом эксперты сомневаются, что такой альянс сможет стабилизировать цены.

— Курс на уединение — Небывалый спрос на аренду загородных домов отмечают сейчас риелторы. Горожане надеются спрятать там от эпидемии пожилых родителей, поработать "на удаленке" и заодно провести летний отпуск. Растет также и интерес к покупке такой недвижимости.

— Президент приехал в Коммунарку — Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России. После президент съездил в московский поселок Коммунарка и лично осмотрел больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на эту инфекцию.

— На короткой дистанции — Родители не смогут взять больничный и остаться дома с ребенком, если он учится дистанционно. Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в такой ситуации необходимо договориться с работодателем о переводе на удаленную занятость. В случае технической возможности выполнять работу можно будет из дома.

— Сила документа — В клубе "Достоевский" (Москва) представлена книга-документ "На пороге войны. 1939 год". Над научным сборником работала международная команда историков из России, Великобритании, Беларуси, ФРГ, Украины, США, Италии.

— В рамки закона — Гражданам обещают быстрее сообщать о диагнозе, а за нарушение карантина предупреждением или штрафом в 500 рублей ограничиться не получится. Соответствующие поручения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Дискуссия о социальных законах — На прошлой неделе Госдума приняла ряд законов, направленных на обеспечение доступности лекарств для граждан. Один из них предоставляет правительству возможность ограничивать цены на лекарственные препараты и медицинские изделия при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы эпидемии, если они подорожали более чем на 30% в течение месяца, другой — вводит уголовную ответственность за продажу контрафактных лекарств.

— Робот отсчитает срок — Эксперты Ассоциации юристов России предлагают шире внедрять программы роботизации в деятельность тюремного ведомства. Так представители комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России отреагировали на важную новость.

— Стоп, машина! — Карантин в Европе привел к массовой приостановке автопроизводств и заблокировал поставку автокомпонентов в другие страны. По этой причине Volkswagen останавливает сборку автомобилей в Калуге и Нижнем Новгороде как минимум до 10 апреля.

— Семейные ценности — Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи с одним несовершеннолетним ребенком. Главное условие для льготного автокредита — выбранная марка должна быть локализована в РФ.

— Продуктовый напор — Экипажи морских и воздушных судов, водители большегрузов на международных перевозках, а также дипломаты и родственники умерших после пересечения границы не будут проходить 14-дневный карантин. Решение разъяснили в Роспотребнадзоре.

— Маневры по расписанию — Российские военные корабли отслеживают маневры в Черном море фрегатов Fredericton ВМС Канады и итальянского Virginio Fasan. Известно, что они входят во Вторую военно-морскую группу НАТО. К ней сейчас также относятся турецкий фрегат Salihreis и румынский фрегат Regina Maria.

— Вернут на родину — Правоохранительные органы Польши приняли решение вернуть в нашу страну человека, без которого торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово просто бы не существовало. Гражданин Вишневский сбежал еще в 2018 году, сразу, как только стало известно про шесть десятков погибших во время страшного пожара.

— К хакерам зашли через окно — ФСБ и МВД обезвредили международную группировку компьютерных мошенников и хакеров, продававших украденные данные кредитных карт российских и иностранных банков. Спецоперация прошла в 11 регионах страны.

— Коронный номер — Во всем мире объявлена пандемия коронавируса. Как в таких условиях обеспечить чистые купюры, свежую прессу, разгрузку СИЗО и эффективную работу на дому — читайте в материале "РГ". Банкам предстоит отключить режим рециркуляции у тысяч банкоматов, чтобы разорвать замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

— Хроника коронавируса — Россияне возвращаются домой. Из Лиссабона в Москву доставлены 244 россиянина, из Ташкента в Москву — 397 россиян, с испанского острова Тенерифе — 181 человек, сообщила Росавиация. Вечером 24 марта самолет "Аэрофлота" вылетел в Дели (Индия). 25 марта этим самолетом планируется вывезти в Россию более 350 человек. Также 25 марта запланирован вывозной рейс авиакомпании "Россия" на остров Гоа.

— Свадьба узким кругом — О решении временно запретить свадебные церемонии сообщили в руководстве Чечни. Теперь проводить их можно будет только в узком кругу семьи. Известно, что свадьбы в республиках Северного Кавказа проходят с большим размахом, и именно серьезного скопления людей хотят избежать в Чечне.

— В Италии спрос на газеты только растет — Согласно всем последним экстренным декретам правительства Италии, направленным на сдерживание коронавирусной пандемии, газетным киоскам предписано работать в "довирусном" режиме. По мнению итальянских властей, закрывших на этой неделе огромное количество нестратегических предприятий, любые печатные издания являются "товарами первой необходимости", поэтому их деятельность прерываться не должна.

— Банки взялись за чистоту наличных — Банкам предстоит отключить режим рециркуляции у тысяч банкоматов, чтобы разорвать замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

— Вопрос ребром — Трудящихся москвичей старше 65 лет, которым предписали находиться дома из-за пандемии, интересует, не потеряют ли они в доходах, перестав ходить на работу. На этот вопрос "РГ" ответила директор Института частного права Университета имени Кутафина Надежда Черных.

— Адвокаты предлагают разгрузить СИЗО — Московские адвокаты в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией предлагают подавать ходатайства об освобождении своих граждан из СИЗО. Федеральная палата адвокатов предложила всем региональным палатам последовать примеру столичных коллег.

— Небоскребы встают на колени — Американскому индивидуализму присуща забота о личном, а не общественном благе, считает губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Поэтому, по его мнению, разным регионам сложно мобилизоваться и действовать слаженно, как того требует пандемия.

— Обиды еще впереди — Европа занималась построением либеральной демократии, но когда кризис добрался до здравоохранения, обнажились все слабые места, считает политолог Александр Рар. О том, почему каждая из 27 стран ЕС осталась с эпидемией один на один, он рассказал "РГ".

— Все остаются дома — Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел чрезвычайное положение. В обращении к нации он заговорил таким языком, какого здесь не слышали со времен войны. Отныне британцы обязаны постоянно находиться дома.

— Вирус разнообразия — В четверг лидеры стран "Большой двадцатки" впервые в истории соберутся на саммит по видеосвязи. Прецедент примечательный, интересно, как все пройдет. Понятно, что сейчас, в период тотальных закрытий, это единственно возможный вариант. Но если окажется, что такая форма эффективна, вопрос целесообразности грандиозных мероприятий лицом к лицу останется и после эпидемии.

— Постояльцев пересчитают — Для гостиниц и санаториев Кубани из-за коронавируса разработали ряд карантинных мер. До 1 мая 2020 года им рекомендовано ограничить единовременное пребывание в местах общепита, конференц-залах и других зонах общего пользования свыше ста постояльцев.

— В рейс. Общение ограничено — Калининградские перевозчики столкнулись с дефицитом дальнобойщиков. С середины марта водители, вернувшиеся из стран так называемой красной зоны, отправлялись на 14-дневный карантин. С учетом того, что российский эксклав связан тесными логистическими связями со странами Евросоюза, в том числе с эпидемиологически неблагополучной Германией, вынужденный двухнедельный отдых дальнобойщиков грозил стать для региона большой проблемой.

— Сильные стороны COVID-19 — Две недели я была в добровольной самоизоляции после отпуска в Испании. И вела дневник карантина на сайте "Российской газеты". За десять дней его прочитали почти 460 тысяч человек — многих сегодня волнует, как мы пройдем это нелегкое испытание. Многое, конечно, зависит от нас самих. Но далеко не всё! Очень далеко. В этом я убедилась на собственном опыте.

— Лекарства без очереди — Упрощенный порядок государственных закупок введен в Северной столице. Эта мера, как пояснил председатель комитета по государственному заказу правительства города Александр Жемякин, позволит оперативнее снабжать предприятия, аптеки и торговые точки города особо необходимыми в период коранавирусной инфекции товарами. Это касается медицинского оборудования или лекарственных препаратов. В нынешних условиях скорость поставок имеет большое значение.

— Я готов вам читать сказки — Купить продукты, принести лекарства, написать цифровой диктант "Как отличить надежные новости от фейк-ньюс?", запланировать объятия и чаепития "после эпидемии" — движение #МЫВМЕСТЕ помогает пожилым людям в условиях изоляции от коронавируса. На прямую линию движения поступило более 4,5 тысячи обращений. Количество желающих помочь огромно.

— Нефть затаилась в земле — Снижение котировок барреля не остановит рост сланцевой добычи в США даже при падении цен ниже 30 долларов, считает замминистра энергетики Павел Сорокин. По его мнению, добыча продолжится, лишь замедлятся темпы ее роста.

— Прощание с островами — Антиофшорное законодательство и санкции подтолкнули российский бизнес к возвращению домой, но пока не перевесили для него все преимущества иностранных юрисдикций.1 марта в России завершилась третья волна амнистии капитала. Скорее всего, она была последней — минфин не видит необходимости в ее продлении.

— Первые всходы — Мировая индустрия производства конопли активно растет и будет расти в ближайшие годы, прогнозируют аналитики. Россия не отстает: экспорт конопли и продукции из нее вырос в 40 раз с 2015 года. Продукты переработки конопли могут использоваться в пищевой, легкой, целлюлозной промышленности, медицине и косметологии.

— Полевые заботы — В южных регионах комфортно перезимовала саранча — на крыло она встанет в боевом настроении и раньше обычного. Идеальной эта теплая зима стала и для других вредителей. Россельхозцентр начал оповещать аграриев южных регионов о ранней активизации саранчи.

— Дорого, но не сердито — После ажиотажной скупки гречки и прочих продуктов в соцсетях поползли слухи, что теперь начнется резкое подорожание круп, макарон и других товаров. Корреспонденты "РГ" проверили ситуацию почти в 30 российских регионах.

— Слово, и в дело — Заявление председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, сделанное во время "Делового завтрака" в "Российской газете", о том, что сейчас в столичных судах проводится тестирование системы распознавания речи, вызвало бурную реакцию в электронных СМИ. Между тем реальность гораздо интереснее сказанного.

— Гравитационный шторм — Академик Владислав Иванович Пустовойт должен был попасть в список нобелевских лауреатов 2017 года за сенсационное открытие гравитационных волн. Но вместо этого сейчас лауреат пяти Госпремий оказался в тяжелой конфликтной ситуации. В чем ее суть — читайте в материале "РГ".

— С первой попытки — Если еще недавно роботы были заточены только на грубые операции, скажем, что-то поднимать и переносить, то сейчас они становятся все изощренней. Например, устройство, разработанное инженерами Ратгерского университета (США), может брать кровь на анализы и вводить в сосуды катетеры для доставки жидкостей и лекарств.

— Пустой Рюгу — Японские ученые подвели первые итоги уникального эксперимента на астероиде Рюгу, который находится от Земли на расстоянии в 300 млн км. Пять лет добирался до него аппарат "Хаябуса-2", чтобы сбросить на поверхность бомбу.

— Ушли и не вернулись — Генетики, по сути, заново "выращивают" наше генеалогическое древо. Они нашли нам неожиданных родственников — неандертальца, денисовца и хоббита с острова Флорес. И судя по энтузиазму ученых, это вовсе не предел. А еще генетики переписывают историю миграций древних людей, сроки их разделения на африканскую, европейскую и азиатскую популяции.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Москва больше всех пострадала" — Реальное число жителей Москвы, заразившихся коронавирусом, может оказаться значительно выше данных официальной статистики. Об этом на совещании у президента заявил мэр Сергей Собянин. Градоначальник призвал распространить карантин, который затронет лиц старше 65 лет, на все крупные регионы РФ. После этого заседания Владимир Путин лично отправился в больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

— Пакетное продолжение — Минэкономразвития готовит комплекс мер для поддержки наиболее пострадавших от коронавируса отраслей — общепита и гостиниц, рассказали "Известиям" три источника в министерстве. Среди предложений ведомства — отсрочка по "телу" кредитов для отелей, возможность устанавливать штраф ниже минимального за административные правонарушения, а также разрешение работать без лицензии тем, у кого истек ее срок. При этом кабинет министров будет наделен новыми полномочиями в части контроля и надзора за бизнесом.

— Запасной инстинкт — Средний чек на покупки в столичном регионе с 16 по 22 марта вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция наблюдалась во всех форматах торговли — в гипермаркетах, супермаркетах и магазинах у дома. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных "Платформа ОФД", с которой ознакомились "Известия".

— Гарнизоны особого внимания — Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади. Это сделано в связи с угрозой распространения COVID-19. У всех, кто должен будет 9 мая пройти торжественным маршем, по несколько раз в день измеряют температуру, а призывникам запретили покидать пределы своих частей до юбилейной даты.

— Поправки по правилам — Центризбирком направил политическим партиям просьбу предоставить наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ЦИК. В ЛДПР и "Справедливой России" рассказали, что работа по отбору наблюдателей уже ведется. В "Единой России" тоже выразили готовность предоставить своих сторонников. Однако формат участия в голосовании пока определили для себя не все партии. В КПРФ пообещали принять решение в конце марта – начале апреля, а в "Яблоке" ждут конкретики по процедуре подготовки наблюдателей.

— "Споры между нами и израильтянами отошли на второй план" — В Палестине надеются, что из-за коронавируса Израиль и США откажутся от "сделки века". Об этом в интервью "Известиям" заявил посол государства Палестина в Москве Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, общая угроза помогла объединить усилия обеих политических сил палестинцев — ФАТХ и ХАМАС, а также помирила на время арабов с Израилем. По последним данным, в республике зарегистрировано 60 зараженных COVID-19, в том числе два в секторе Газа, число заболевших в Израиле превышает 1,6 тыс.

— Расходный дом — Турбизнес в крупных городах России может потерять четверть годовой выручки, только столица — около 100 млрд рублей, оценили ситуацию для "Известий" участники рынка. В катастрофическом положении сейчас отели — поток туристов в Москву и Санкт-Петербург упал на 95%. В результате без работы могут остаться 1-1,5 млн человек.

— Стоп машинам — Проблемы на европейских заводах и пандемия вируса COVID-19 могут спровоцировать массовую остановку выпуска машин на предприятиях в РФ, считают опрошенные "Известиями" экс- перты и участники рынка. Во вторник о вынужденных двухнедельных каникулах с конца марта — начала апреля официально объявили Volkswagen и группа PSA. Их потери аналитики оценивают в 10-11 млрд и 2 млрд рублей соответственно.

— Нал не удал — Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ готовит письмо в Центробанк с требованием снизить максимальный размер эквайринга в два раза — до 1% — на время активной фазы распространения коронавируса в России. Об этом "Известиям" рассказал глава комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Фёдоров. В этом случае ритейлеры смогут делать скидки при оплате картой — это будет мотивировать клиентов избавиться от на-личных, которые могут быть переносчиком инфекции.

— Привыкайте к дистанции — Сервис записи клиентов в офис банка с помощью WhatsApp запустит ВТБ, рассказал "Известиям" старший вице-президент кредитной организации Никита Чугунов. Эта мера должна минимизировать ожидание клиентов в общественных местах, а также уменьшить скопление людей, что стало опасным в условиях распространения коронавируса.

— Халатное отношение — Каждый пятый сотрудник продолжает ездить в офис вопреки рекомендации работодателя трудиться из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter, проведенного для "Известий" в течение минувшей недели. В целом "удаленка" пришлась не по душе 31% респондентов — всему виной неподходящая обстановка, а также отсутствие необходимой техники. Более половины опрошенных пожаловались, что работодатели отказались компенсировать ее покупку.

— Давление короны — Согласно научным статьям, в которых проанализированы сопутствующие заболевания при смерти от COVID-19, самой часто встречающейся патологией признана гипертония. Повышенное давление наблюдается практически у каждого второго госпитализированного пациента. Причём чем старше человек, тем выше вероятность этого хронического недуга. Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания (в том числе гипертония) могут обостриться ещё и от страха перед коронавирусом, считают российские учёные.

— Остались с взносом — Накопительную часть нужно вывести из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) в ответ на проект правительственного постановления (письмо федерации есть в распоряжении "Известий"). Свою позицию представители объединения объясняют тем, что для разных видов пенсий предусмотрены абсолютно различные системы выплат.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Общероссийская самоизоляция — Российским регионам необходимо готовиться к сложным проблемам, вызванным распространением COVID-19 в стране. Об этом мэр Москвы и руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин заявил на совещании, которое президент Владимир Путин провел в больнице в Коммунарке.

— Минтруд нашел занятие для лишних — Минтруд подготовил проект постановления о дополнительных мерах поддержки в сфере занятости в условиях негативного влияния на экономику распространения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Проект документа уже внесен в правительство, а с Минфином достигнута договоренность о резервировании необходимых ресурсов, отметил он.

— Минсельхоз начал нулевой отсчет — Минсельхоз попросил крупнейшие ассоциации производителей и поставщиков продуктов направить ему свои предложения о временном обнулении ставки таможенных пошлин на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Об этом говорится в письме от 23 марта за подписью директора департамента регулирования рынков АПК министерства Максима Титова (копия письма есть в редакции), его получение подтвердили РБК три союза.

— Олимпийское беспокойствие — Во вторник, 24 марта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели переговоры о будущем Олимпиады в Токио, которая планировалась на это лето, и пришли к выводу о невозможности провести Игры в намеченные сроки. Решено, что Олимпиада состоится не позднее лета 2021 года.

— Рейтинги поправились на карантине — Рейтинг одобрения премьера Великобритании поднялся до максимальной отметки после введения им жестких карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса. Выросла также популярность президента Франции и правительства Италии.

— Товары вирусного спроса — Динамику продаж товаров, ассоциирующихся у россиян с подготовкой к ограничениям и возможному карантину из-за пандемии коронавируса, оценили аналитики Nielsen. РБК ознакомился с исследованием "COVID-19: Самый крупный рост продаж с начала 2020 года".

— Туву завалило мусорной реформой — Региональный оператор по вывозу отходов в Туве "СТ-ТБО", работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов из-за убытков и недополученных доходов за 2018– 2019 годы, уведомив об этом местные власти. Это первый случай остановки с начала мусорной реформы, которая стартовала в январе 2019 года.

— "Рокет" не заинтересовал инвесторов — Платежная система QIWI планирует свернуть бизнес "Рокетбанка" (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения), после того как на финтех-стартап не удалось найти покупателей, сообщила компания. "Совет директоров решил свернуть операции "Рокетбанка", — отмечается в сообщении. Сейчас компания ищет вариант "наиболее эффективного использования" активов "Рокета", включая пилотирование "определенных проектов", ранее там разработанных.

— Коронавирус ослабил концессионеров — В группе риска из-за пандемии, падения рубля и замедления темпов роста экономики оказались более 340 проектов, реализуемых в рамках уже заключенных концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве или муниципально-частном партнерстве, оценил Национальный центр ГЧП (входит в структуру ВЭБ.РФ). "Общие негативные последствия для ГЧП-рынка, в случае если не будет отскока цены на нефть и отмены ограничений в связи с пандемией, за первые полгода составят 25-30 млрд руб.", — говорится в обзоре (есть у РБК).

— Медицина приказала дорожать — Консалтинговая компания EY подготовила очередное исследование рынка коммерческой медицины за 2018-2019 годы (отчет есть в распоряжении РБК). С августа по декабрь прошлого года аналитики EY опросили свыше 25 крупнейших частных многопрофильных медицинских организаций, работающих в 30 регионах.