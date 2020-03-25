МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Сервис доставки еды Delivery Club перешел на усиленный режим работы, создал резерв курьеров на случай резкого роста спроса на фоне коронавируса, для профилактики которого в РФ объявлена неделя выходных, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Глава государства пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"Delivery Club создал резерв курьеров, которые могут оперативно начать доставлять заказы в случае резкого повышения спроса, а также перевел основные подразделения на усиленный режим работы", — рассказали в компании.

Там также отметили, что операционный и коммерческий департамент подготовили алгоритмы взаимодействия с партнерами на тот случай, если в каком-либо городе присутствия сервиса рестораны будут вынуждены закрыть залы и перейдут в формат работы только на доставку.

В компании также сообщили, что для прогнозирования спроса Delivery Club использует систему с искусственным интеллектом "Алан", ориентирующуюся на комплекс факторов: день недели, погодные условия, праздники, спортивные трансляции и так далее. В настоящий момент, помимо традиционных факторов, для прогнозирования спроса используется оценка эпидемиологической ситуации и влияния принимаемых профилактических мер, добавили в компании.

"Мы проактивно готовимся к разным вариантам развития ситуации, поскольку пониманием, что роль сервисов доставки на фоне распространения коронавируса существенно повышается как для пользователей, так и для наших партнеров. Зарубежный опыт показывает, что рост спроса на доставку еды из ресторанов ускоряется в двух случаях. Первый — перевод на домашний режим значительной части населения. Второй — прекращение обслуживания посетителей в залах ресторанов. С сегодняшнего дня мы работаем в режиме, подразумевающем полную готовность к любыми изменениям на рынке, связанным с принятием подобных решений", — сказали в пресс-службе сервиса Delivery Club.