МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Власти Москвы предвидели ажиотаж из-за коронавируса и провели работу с сетями, попросив создать месячный запас продуктов, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы предвидели эту ситуацию, поэтому заранее, спокойно, без шума поговорили со всеми торговыми сетями, с оптовыми базами и предупредили их: будет ажиотажный спрос, создайте месячные запасы на своих оптовых складах, имейте в виду, что такая ситуация будет", — сказал он в прямом эфире на телеканале ТВЦ.

Мэр отметил, что власти города предвидели такую ситуацию.

"Когда мы первые ограничительные меры начали вводить, да еще каждый день по ТВ показывали пустые европейские полки (в магазинах — ред.), конечно, люди начали скупать. В первую очередь продукты первой необходимости, продовольствие, крупы и так далее. Мы говорили, что не надо так делать", — рассказал Собянин.