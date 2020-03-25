МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предлагает добавить к мерам по ипотечным и кредитным каникулам для граждан специализированные кредиты под 0-1% для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере индустрии гостеприимства, и рассмотреть снижение ставки НДС до 10% для гостиничной и ресторанной сферы на срок без ограничений, сообщил РИА Новости вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

Путин в среду обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. В своей речи он объявил о переносе голосования по поправке в конституцию, а также представил ряд экономических и социальных мер по поддержке граждан и бизнеса.

Собеседник агентства заявил, что ОСИГ как консолидирующее сообщество считает очень своевременными меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые озвучил президент РФ Владимир Путин.

"Отдельно предлагаем рассмотреть и добавить к мерам по ипотечным и кредитным каникулам для граждан — специализированные кредиты под 0-1% для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере индустрии гостеприимства и наиболее пострадавших в данной ситуации", — сказал Волгин.

Он считает, что на эти средства компании смогут оплачивать аренду и выплатить заработные платы.

"Что касается отсрочки на 6 месяцев по всем налогам, предлагаем рассмотреть и внедрить снижение ставки НДС до 10% для гостиничной и ресторанной сферы на срок без ограничений, а также заменить отсрочку на каникулы. Через 6 месяцев бизнес будет вынужден оплатить все сборы, налоги и взносы, что может привести к остановке всех выживших предприятий", — считает эксперт.