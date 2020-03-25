МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) предлагает разработать дополнительные страховые продукты в сфере туризма, включающие обязательное страхование внутреннего туризма и другие, сообщил РИА Новости вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

Путин в среду обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. В своей речи он объявил о переносе голосования по поправке в конституцию, а также представил ряд экономических и социальных мер по поддержке граждан и бизнеса.

Собеседник агентства заявил, что ОСИГ как консолидирующее сообщество считает очень своевременными меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые озвучил президент РФ Владимир Путин.

"Важная тема, которая пока еще не была озвучена – страхование сферы туриндустрии. Необходимо разработать дополнительные страховые продукты: обязательное страхование внутреннего туризма, включающее в себя страхование от невыезда, обязательное страхование жизни от инфекционных болезней, страхование от перерывов в предпринимательской деятельности", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, представитель ОСИГ попросил дополнительно рассмотреть снижение ставки взносов, в том числе для всех НКО, действующих в индустрии гостеприимства.

"Также важно предусмотреть методологию поддержки как в Москве, так и в России, а именно выпустить рекомендации для малого и среднего бизнеса о том, как именно можно получить поддержку и к кому необходимо обращаться", — прокомментировал Волков.