Роспотребнадзор запретил лайнеру Costa Neoromantica заходить во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар /ПРАЙМ/. Администрация морских портов Приморского края и восточной Арктики получила от Роспотребнадзора предписание не пускать в порт Владивостока круизный лайнер Costa Neoromantica, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Нами получено такое предписание от Роспотребнадзора — от карантинных властей", — сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости представитель морского вокзала Владивостока, по расписанию подход этого лайнера в городской порт запланирован только 23 июня.
По данным сайта marinetraffic.com, судно находится в Японском море и шло во Владивосток. Лайнер построен в 1993 году и ходит под флагом Италии. По данным компании Costa Cruises, судно вмещает 1,8 тысячи гостей и 622 члена экипажа.
https://1prime.ru/News/20200326/831143449.html