ВЛАДИВОСТОК, 26 мар /ПРАЙМ/. Администрация морских портов Приморского края и восточной Арктики получила от Роспотребнадзора предписание не пускать в порт Владивостока круизный лайнер Costa Neoromantica, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Нами получено такое предписание от Роспотребнадзора — от карантинных властей", — сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости представитель морского вокзала Владивостока, по расписанию подход этого лайнера в городской порт запланирован только 23 июня.

По данным сайта marinetraffic.com, судно находится в Японском море и шло во Владивосток. Лайнер построен в 1993 году и ходит под флагом Италии. По данным компании Costa Cruises, судно вмещает 1,8 тысячи гостей и 622 члена экипажа.