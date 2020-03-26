МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Партия "Справедливая Россия" предлагает установить ограничения на зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и корпораций, а также максимальную кратность 1:8 в рамках компании между зарплатой руководства и средней зарплатой в организации для смягчения социально-экономических последствий пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы партии.

"В связи со сложной и обостряющейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса на территории Российской Федерации, политическая партия "Справедливая Россия" считает необходимым принятие следующих мер, направленных на стабилизацию текущего положения и смягчение социально-экономических последствий инфекции… Установление ограничений на заработные платы топ-менеджеров государственных компаний и корпораций в размере не выше денежного содержания президента Российской Федерации, а также установление максимальной кратности 1:8 в рамках одной государственной компании или корпорации между заработной платой руководства и средней заработной платой организации", — говорится в сообщении.

Также СР предлагает ввести полный мораторий на контрольно-надзорную деятельность, за исключением случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан, в период действия пандемии и режима повышенной готовности на территории Российской Федерации.