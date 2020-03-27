МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Россияне на фоне новостей о распространении коронавируса увеличили спрос на электросамокаты: бизнесу они могут быть интересны для доставки товаров, гражданам — чтобы не ехать в общественном транспорте, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

"На фоне новостей о пандемии коронавируса в России возрастает спрос на летние виды транспорта для быстрого и бесконтактного перемещения по городу. В 2020 году интерес к мопедам увеличился на 34%, однако популярность электросамокатов растет быстрее — они стали востребованнее в 2,5 раза", — рассказали в компании.

В свою очередь, предложение электросамокатов по стране повысилось почти в 3 раза. По словам управляющего директора вертикали "Авито" "Товары и Услуги" Алексея Куракина, рост спроса на этот товар на фоне пандемии коронавируса не удивителен. Так, для бизнеса передвижение на электросамокатах открывает новые возможности для быстрой и безопасной доставки товаров и еды.

"Для обычных пользователей это просто удобный транспорт, который позволяет быстро и бесконтактно добраться до магазина, работы или другого места — не нужно ехать в метро или на автобусе, подвергая свое здоровье риску. При этом для его управления не требуются права", — добавил Куракин, слова которого привели в компании.

По данным "Авито", спрос на мопеды по сравнению с прошлым годом наиболее сильно вырос в Ростове-на-Дону (на 94%) и Омске (на 92%). Предложение сильнее всего повысилось в Тюмени (на 62%) и Воронеже (на 44%). Средняя цена мопеда в России, по данным сервиса — 45,8 тысячи рублей, за год она не изменилась.

В свою очередь, интерес к электросамокатам вырос во всех 23 рассматриваемых городах, сильнее всего — в Барнауле (в 7,5 раза), Воронеже (в 7,4 раза), Омске (в 7,2 раза) и Красноярске (в 7 раз). Предложение больше всего выросло в Иркутске (рост более чем в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Стоимость электросамоката в среднем по стране составляет 26,9 тысячи рублей, что на 8% больше показателя прошлого года.