МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Крупнейший российский оператор платного ТВ "Триколор" на фоне ситуации с коронавирусом с 27 марта по 26 апреля открывает для всех жителей страны бесплатный доступ к контенту через интернет, говорится в сообщении компании.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, при которой отменены общественные, спортивные и культурные события, а также закрыты развлекательные центры и площадки, "Триколор" открывает для всех жителей нашей страны бесплатный доступ к контенту, в том числе и к части каналов пакета "Детский". В период с 27 марта по 26 апреля жители России смогут бесплатно смотреть телевидение от "Триколора" через интернет", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что речь идет о 156 популярных общероссийских и тематических телеканалах, 16 из которых входят в пакет "Детский". Кроме того, "Триколор" открывает доступ к более чем 350 лентам из золотого фонда "Ленфильма" и "Мосфильма", а также к проекту "Большой эфир" с трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий, отмечает компания.

"Последние ограничения, введенные нашим правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса, обязывают многих граждан оставаться дома. Чтобы разнообразить досуг россиян, "Триколор" принял решение на месяц сделать бесплатным онлайн-телевидение. Уверены, что контент, который демонстрируется на каналах оператора, скрасит нашим гражданам изоляцию дома и поднимет настроение", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по стратегическому и операционному маркетингу "Триколора" Андрея Нестерова.

Компания также отмечает, что смотреть телеканалы "Триколора" можно с помощью приложения "Триколор Кино и TВ" на Smart TV (Samsung – ОС Tizen, Sony/Philips – Android TV, LG – webOS), смартфонах и планшетах (iOS, Android). Кроме того, онлайн-ТВ доступно для просмотра на TV Box и гибридных приемниках, подключенных к интернету.