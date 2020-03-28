МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Минфин РФ направил в регионы необходимые средства на дооснащение медицинских организаций, в которых можно будет размещать пациентов с коронавирусом, сообщило министерство в пятницу.

"Минфин России выполнил поручение председателя правительства РФ Михаила Мишустина о направлении средств в регионы для дооснащения медицинских организаций, в которых при необходимости можно было бы разместить пациентов с коронавирусной инфекцией", — говорится в материалах на сайте министерства.

Минфин отмечает, что поручение определить источники финансирования и довести средства до регионов премьер озвучил в пятницу на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Минфин оперативно завершил эту работу, до конца дня деньги были направлены в регионы для создания или перепрофилирования необходимого количества коек", — сообщило министерство.

При этом в сообщении не уточняется ни сумма выделенных средств, ни их источник.