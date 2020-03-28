МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В правительстве РФ на фоне ситуации с коронавирусом рассматривают возможность ограничить передвижение по стране и остановки авиа и ж/д пассажирских перевозок, сообщил РИА Новости источник.

"В кабмине рассматривается возможность введения ограничения передвижения по стране и остановки авиа и железнодорожных пассажирских перевозок", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе кабмина РИА Новости не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.