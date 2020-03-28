МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило выделение более 120 миллионов рублей из резервного фонда для поддержки малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от наводнения в Иркутской области, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщила пресс-служба кабмина.

"Выделить Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 121700 тысяч рублей на предоставление в 2020 году разовой финансовой помощи в виде субсидии бюджету Иркутской области в целях оказания государственной поддержки путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности", — говорится в тексте распоряжения.

Добавляется, что эти средства необходимо направить на компенсацию и субсидирование затрат субъектов бизнеса, пострадавших от наводнения. Отмечается, что финансовая поддержка позволит возобновить предпринимательскую деятельность около 82 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Согласно распоряжению, средства должны быть предоставлены региону не позднее 30 рабочих дней со дня вступления документа в силу. Минэкономразвития РФ поручено проконтролировать использование бюджетных средств и предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.