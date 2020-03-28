МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Фонд МОНОГОРОДА.РФ направил письмо в министерство экономического развития РФ с предложениями глав моногородов по поддержке предпринимателей в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе фонда.

В частности, среди инициатив – расширение видов экономической деятельности на территориях опережающего развития (ТОР) в моногородах и продление для резидентов периода действия налоговых льгот на полный срок работы такого режима.

Как отметила гендиректор фонда, зампредседателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева, из-за распространения коронавируса предприниматели оказались в непростой ситуации. Она подчеркнула, что бизнесу нужно помогать не только оперативными мерами, но и понимать, как будет выстраиваться работа после кризиса.

"В Кузбассе мы проводили встречу с главами моногородов региона. Одна из "наболевших" тем – снятие ограничений по видам экономической деятельности для бизнеса, который готов создавать новые рабочие места в моногородах со статусом ТОР. Нужно "открыть" все виды деятельности, кроме градообразующих. То есть любой предприниматель в таком моногороде должен иметь возможность получать налоговые льготы в полном объеме", — приводят слова Макиевой в пресс-службе фонда.

Также среди мер по борьбе с последствиями коронавируса для бизнеса в письме указана возможность рефинансирования фондом ранее выданных займов. В пресс-службе пояснили, что такая работа будет вестись с предпринимателями, которым пришлось приостановить свою деятельность из-за пандемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.

За сутки в 26 регионах России зарегистрированы 228 случаев коронавируса, общее число заболевших — 1264 в 62 регионах.