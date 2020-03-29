МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ до 31 декабря 2020 года включительно, об этом говорится в поручениях по итогам обращения главы государства к россиянам в связи с распространением коронавируса.

"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих… увеличение на период до 31 декабря 2020 года включительно максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда", — говорится в документе.

Также поручено установить на период до 31 декабря 2020 года включительно минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда.