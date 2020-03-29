МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Сервис доставки еды Delivery Club продолжает работать в Москве и Московской области после введения новых мер по противодействию распространения коронавируса, готов представить данные курьеров для специальных пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 30 марта домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей столицы независимо от возраста. Согласно указу мэра, покидать квартиру можно только в случае обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Выходить можно для поездки на работу, которая не приостановлена в соответствии с указом, а также для осуществления деятельности, связанной с передвижением по Москве, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не запрещена указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом. В Подмосковье режим с такими же мерами вступил в силу уже с 20.00 воскресенья.

В указе Собянина поясняется, что данные ограничения не распространяются на граждан со спецпропусками.

"Сервис продолжает работать в Москве и Московской области. Информации о каких-либо ограничениях в отношении курьеров у нас нет. Мы также готовы предоставить информацию для выдачи пропусков курьерам, если они попадут в число тех граждан, кому они будут необходимы для передвижения", — сказали в пресс-службе Delivery Club.

"Однако пока мы ориентируемся на пункт 9.3 указа, в котором сказано, что место проживания можно покидать для осуществления деятельности, которая не приостановлена. А доставка из заведений общественного питания данным указом разрешена", — добавили в компании.