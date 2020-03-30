МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Крупнейший российский оператор платного ТВ "Триколор" запускает собственную новостную программу о коронавирусе "Пандемия-2020", говорится в сообщении компании.

"Из коротких 5-7-минутных выпусков программы "Пандемия 2020" зрители будут узнавать свежие новости, связанные с эпидемией коронавируса. Программа будет транслироваться в проекте "Триколора" "Большой эфир", бесплатный доступ к которому есть у всех граждан России в приложении "Триколор Кино и ТВ", — говорится в сообщении.

Программа, которая снята по заказу "Триколора", будет выходить ежедневно, кроме воскресенья. Выпуски строятся в виде обзора ситуации с постоянными рубриками, в рамках которых будет представляться сводка самых последних данных ВОЗ по странам и отдельно по ситуации в России; обзор актуальных новостей из различных источников; запись видео-звонков специалистам и обсуждение самой горячей темы данного момента, на связи будут эксперты и врачи.