МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Фирма "1С" (разработчик ПО делового и домашнего назначения) предоставит малому бизнесу возможность до 1 июня бесплатно воспользоваться пакетом решений "1С-Просто", позволяющим запустить интернет-магазин, организовать курьерскую доставку, говорится в сообщении компании.

"Принимаемые беспрецедентные меры по сдерживанию эпидемии в наибольшей степени сказываются на малом розничном бизнесе. Чтобы помочь предпринимателям с наименьшими потерями пережить самый сложный период, фирма "1С" предлагает до 1 июня 2020 года бесплатно воспользоваться пакетом решений "1С-Просто", которые позволят в самые короткие сроки запустить интернет-магазин, организовать курьерскую доставку, дополнительные рабочие места кассиров и товарный учет в торговых точках", — говорится в сообщении.