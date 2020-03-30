МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Представители российского ресторанного и гостиничного бизнеса направили письмо (имеется в распоряжении РИА Новости) председателю правительство РФ Михаилу Мишустину, где в том числе попросили правительство отказаться от введения гостиничного сбора и о временной отмене курортного сбора, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Представители российского ресторанного и гостиничного бизнеса направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, где обратили внимание на бедственное положение отраслей, вызванное ситуацией с коронавирусом, и выдвинули предложения по неотложным мерам государственной поддержки.

Среди мер отельеры предложили ввести запрет нормотворческих инициатив, предусматривающих увеличение финансовой и/или административной нагрузки, в том числе отказ от введения гостиничного сбора и временной отмене курортного сбора.

"Введение гостиничного сбора сейчас выглядит как абсолютно бездумная мера. В то время, как загрузка отелей падает, цены на проживание падают, кто будет вводить дополнительные 3% на гостиничный сбор? Другие страны вводят подобные поборы в "жирные" времена, когда есть овертуризм", — сказал собеседник агентства.

"Причём такой сбор вводится только для иностранных туристов. А у нас вводят абсолютно для всех постояльцев, так как в большинстве регионов у нас нет никаких иностранцев. Получается, у нас вводят дополнительный налог на отдых в собственной стране", — считает Прасов.