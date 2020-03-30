МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Представители российского ресторанного и гостиничного бизнеса направили письмо (имеется в распоряжении РИА Новости) председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, где, в том числе, попросили в качестве мер административной поддержки продлить срок действия свидетельств о присвоении гостиницам определенной категории, срок действия которых истекает до 31 декабря 2020 года, без проведения новой классификации, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

Представители российского ресторанного и гостиничного бизнеса направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, где обратили внимание на бедственное положение отраслей, вызванное ситуацией с коронавирусом, и выдвинули предложения по неотложным мерам государственной поддержки.

Среди предлагаемых мер отельеры предложили продлить срок действия свидетельств о присвоении гостиницам определенной категории, срок действия которых истекает до 31 декабря 2020 года, без проведения новой классификации.

"Сейчас у отельной отрасли голова болит о том, как спасти людей, спасти бизнес. Им сейчас не до классификации гостиниц. Присвоение категорий связаны с проверками Роспотребнадзора, прокуратуры, управления внутренней миграции МВД и других. Отельеры и так идут ко дну, но пытаются хоть как-то спасти бизнес, а не заниматься подтверждением категории звездности", — сказал Прасов.