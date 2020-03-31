МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Продажи товаров для строительства и огорода перед выходной неделей в РФ выросли на 34%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики компании изучили данные кассовых чеков за период с 23 по 29 марта 2020 года и сравнили результат с аналогичным периодом прошлого года.

"Товары для строительства, сада и огорода – средний чек покупки 3612 рублей, на 40% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в денежном выражении вырос на 34%", — подсчитали аналитики.

Чаще всего россияне покупали штукатурку, шпатлевку и другие сухие смеси, краски и лакокрасочные материалы, древесно-плитные материалы и доски, ручные и электроинструменты для ремонта и садовых работ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду, 25 марта, пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.