МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Минпромторг решил перенести отмененный в 2020 году промышленный форум "Иннопром" в Екатеринбурге на июль 2021 года, следует из сообщения ведомства.

"Председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международной промышленной выставки "Иннопром", министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым принято решение о переносе запланированной на период с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге выставки на июль 2021 года", — сообщает ведомство.

Отмечается, что решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения коронавируса на территории России.

"Правительство Свердловской области и оператор выставки ГК "Формика" о принятом решении проинформированы и в ближайшее время официальное уведомление будет направлено итальянской стороне (Италия должна была стать страной-партнером выставки в 2020 году). Подчеркиваем, что решение принято, прежде всего, исходя из заботы о здоровье граждан Российской Федерации, гостей и участников выставки", — поясняет Минпромторг.

Выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является одной из основных индустриальных, торговых и экспортных площадок в России. В 2019 году мероприятие привлекло более 43 тысяч посетителей и более 1,3 тысячи представителей СМИ. 90 стран мира приняли участие в "Иннопроме" в качестве экспонентов, делегатов, почетных гостей и представителей бизнеса.