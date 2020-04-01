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КОММЕРСАНТ

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— Где наша не вылетала — Действия властей в условиях эпидемии становятся все более хаотичными. Правительство сначала 31 марта резко ограничило возврат россиян из-за границы, но после шоковой реакции МИД, пытающегося помочь около 35 тыс. граждан, находящимся за рубежом, ввело фактически ручное управление квотами. "Ъ" разбирался, когда, как и какой ценой россияне могут вернуться домой.

— Очаг возражения — В Белоруссии скончался первый зараженный COVID-19. Президент Александр Лукашенко, недавно заявлявший, что это "Россия полыхает от коронавируса", утверждает, что все под контролем и карантин не нужен. В стране проходят спортивные состязания, готовятся к крупному международному фестивалю, а главное, к намеченным на август президентским выборам. Параллельно с этим, как выяснил "Ъ", белорусские власти просят Москву помочь союзнику медицинскими масками, тестовыми системами и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

— Вирус от всех болезней — Правительство сможет вводить особый порядок работы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России при ЧС или пандемии. Первые предложенные Белым домом изменения позволяют частным клиникам подключаться к системе в ускоренном режиме, ограничивают плановые госпитализации и уточняют порядок компенсации медучреждениям как дополнительных оказанных услуг, так и недополученных доходов в системе ОМС.

— Рунет первой необходимости — Приоритетный доступ к отечественным интернет-сервисам в период самоизоляции, предложенный депутатом Антоном Горелкиным, может привести лишь к росту нагрузки на сети, утверждают участники рынка и эксперты. Ранее операторы выдвигали подобные инициативы, чтобы получить возможность передавать трафик Google, Facebook и YouTube на коммерческих условиях. Но отечественные развлекательные сервисы пока не испытывают сложностей с доставкой контента, а ухудшение доступа к иностранным в условиях пандемии может вызвать недовольство абонентов.

— Две палаты в сутки — Правительственный пакет законопроектов, направленный на поддержку экономики в условиях COVID-19, обсуждался сразу на трех площадках — в Госдуме, Совете федерации и Белом доме. Нижняя палата сразу в трех чтениях приняла законы о приостановлении проверок и процедур банкротства бизнеса, о снижении страховых взносов для малых предприятий и о пролонгации бюджетных кредитов регионов.

— Экономика России возвращается к кризису — Аналитики фиксируют начавшееся в конце марта быстрое снижение экономической активности, которое по итогам года может обернуться падением выпуска товаров и услуг на 4–6% в годовом выражении — даже с учетом новых мер господдержки. И дело не только в режиме самоизоляции — он стал лишь одним из факторов "идеального шторма".

— Любая помощь, кроме денежной — В последние недели деловые сообщества, профсоюзы и отраслевые объединения направили в правительство десятки писем с описанием возможных мер поддержки бизнеса и граждан в условиях коронавирусной пандемии и экономических последствий карантина. По эволюции этих запросов и характеру работы с ними Белого дома уже можно констатировать — скорость и результаты их обработки будут зависеть и от цели, и от предложенных инструментов.

— Болезнь дождалась срочных поправок — Во вторник Госдума приняла сразу в трех чтениях, а Совет федерации одобрил пакет "антивирусных" законопроектов. Как только все поправки вступят в силу, правительство получит право вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, а также расширенные полномочия для действия в условиях этих режимов.

— Партии принимают противовирусное — Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что партия приостанавливает политическую активность из-за пандемии COVID-19. "Ъ" поинтересовался у представителей других парламентских партий, а также у несистемных оппозиционеров, как пандемия коронавируса уже повлияла на их политическую деятельность.

— Чрезвычайный перенос — Избирательные комиссии получат право откладывать проведение голосования на выборах или референдумах при наличии угрозы жизни или здоровью избирателей, а также при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующую поправку 31 марта приняла Госдума и одобрил Совет федерации.

— Город живого дьявола — На этой неделе штат Нью-Йорк преодолел отметку в 1,2 тыс. смертей от коронавируса, из них более 900 пришлось на крупнейший город США. Сейчас первая психологическая потребность любого жителя Нью-Йорка — убежать от всего, что здесь происходит. Уехать как можно дальше.

— Суд удалился на карантин — Как стало известно "Ъ", коронавирус вмешался в работу судейского корпуса. После того как с подозрением на опасную инфекцию был госпитализирован судья 2-го Западного окружного военного суда столицы, его сотрудники, и так работавшие в дежурном режиме, стали переносить уже назначенные заседания на середину и конец апреля. Карантинный режим был резко ужесточен и в других столичных судах, а особенно в СИЗО. Заключенных теперь будут судить в удаленном доступе или вовсе рассматривать дела без их участия.

— Акционеры "Норникеля" приглушили споры — Как стало известно из отчета "Русала", судебный конфликт акционеров ГМК "Норильский никель" приостановлен. Структуры Владимира Потанина и Романа Абрамовича решили отказаться от возможности обжаловать решение лондонского суда по спору с "Русалом" о продаже акций ГМК "Норильский никель". По мнению экспертов, решение смягчит воздействие на корпоративное управление конфликта акционеров ГМК, накал которого и так снизился после введения санкций США в отношении Олега Дерипаски.

— Книжные сети закрылись от читателей — Российские книжные сети на фоне закрытия магазинов из-за коронавируса начали замораживать выплаты издательствам. По прогнозу "Эксмо-АСТ", только за март—июнь розница может потерять около 27 млрд руб., или 25% годовой выручки. Участники рынка опасаются, что цепочка неплатежей дойдет до типографий и поставщиков бумаги и приведет к череде банкротств.

— Пандемия вошла в моду — Самоизоляция россиян из-за распространения коронавируса не сулит ничего хорошего fashion-ритейлерам. Падение продаж одежды, обуви и аксессуаров может составить 20–30% в зависимости от длительности режима повышенной готовности. Ситуацию не изменит и взрывной рост онлайн-сегмента, который по итогам года может вырасти вдвое.

— Банки поддержат свою базу — В дополнение к объявленным ЦБ мерам по помощи малому и среднему бизнесу (МСБ; см. "Ъ" от 27 марта) банки предлагают собственные шаги. Одни отменяют плату за обслуживание эквайринговых терминалов и онлайн-касс, другие перестают брать плату за сервисное обслуживание клиентов, у которых нет оборотов по эквайрингу, а третьи собираются бесплатно вести счета наиболее пострадавших категорий клиентов. По мнению экспертов, для банков это небольшие потери, и меры направлены не столько на спасение конкретных игроков, сколько на повышение лояльности редеющей клиентской базы.

— Деньги обошлись без советников — Депутаты смягчили требования к деятельности инвестиционных советников — теперь они не будут являться субъектами антиотмывочного законодательства. Кроме того, вводится возможность для удаленной идентификации клиентов. Это снижает издержки участникам рынка и дает шанс для более быстрого развития индустрии, изначально создаваемой в расчете на индивидуальных предпринимателей и небольшие компании.

— Страховщики входят в доверие — Высокий спрос частных инвесторов на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) позволяет управляющим компаниям экспериментировать с новыми каналами продаж. Впервые в истории российского рынка коллективных инвестиций подобные продукты начала продавать страховая компания. Выход на новый канал продаж позволяет нарастить клиентскую базу, но росту этого направления в настоящее время мешает режим самоизоляции.

— Трафик сменил направление — Билетные агрегаторы, сервисы онлайн-бронирования жилья и онлайн-афиши показали наибольший спад трафика среди крупных сайтов в рунете из-за пандемии коронавируса, следует из данных SimilarWeb. Интерес аудитории переключился на сервисы для связи, социальные сети и новостные сайты с курсами валют. Аналогичные тенденции и за рубежом.

— Торгцентры лишились покупателей — Закрытие непродовольственных магазинов, залов кафе и ресторанов привело к снижению трафика московских торговых центров более чем на 70%. Оставшийся поток сохраняется за счет работающих продуктовых магазинов, точек по продаже детских товаров и зоотоваров, а также салонов связи. Но и туда москвичи в условиях вынужденной самоизоляции стараются ходить меньше.

— Украинские сыры сдаются конкурентам — Крупный украинский производитель молочных продуктов "Милкиленд" близок к потере площадок в России. Находящийся в процедуре банкротства комплекс группы "Курск-молоко" в ближайшее время может быть передан в аренду структурам петербургской ГК "Нева милк". Последняя за счет сделки сможет усилить позиции в центральной части страны.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— … А призыв — по расписанию — В России 1 апреля официально стартовал весенний призыв в армию. По указу президента, по 15 июля в строй должны отправиться 135 тысяч новобранцев. Все они перед отъездом в воинские части пройдут жесткий медицинский контроль.

— Вызов принят — Во вторник Госдума и Совфед оперативно приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив президента по поддержке граждан и экономики страны на фоне распространения коронавируса. Какие именно законы появились, рассказывает "РГ".

— Наш кинозал — планета — Одиннадцатый фестиваль "Российской газеты" "Дубль дв@" начинается в обстановке далеко не праздничной. Из-за пандемии коронавируса возникло много новых для цивилизации сложнейших проблем. На помощь приходит интернет.

— Фабрика развития — Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым. Президент спросил, в каком состоянии находится сегодня Внешэкономбанк и как вписывается в свою основную миссию и в работу по нацпроектам.

— Стоп-сигнал — Россиян, которые находятся за границей и по каким-либо причинам не могут вернуться домой, государство поддержит материально. О новом пакете мер, предпринимаемых в связи с коронавирусом, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Нефть хочет мира — Нефтяные цены продолжают прощупывать дно, колеблясь от 23 до 27 долларов за баррель. Телефонная беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа поддержала котировки и повысила надежду на достижение договоренности о совместных действиях нефтедобывающих стран для стабилизации рынка, но без реальных дел эффект от этого будет недолгий.

— Главный — врач — Подавляющее большинство россиян — 95% — по-прежнему называют гарантии доступности и качества медицинского обслуживания в стране самой важной поправкой, которая может быть внесена в Конституцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

— У газет нет выходных — Минкомсвязь призвала регионы обеспечить бесперебойную работу печатных СМИ во время длинных выходных и последующих дней. В ведомстве подчеркивают, что доносить до граждан достоверную информацию крайне важно в сложившихся условиях.

— Апрель. Вступает в силу — В апреле пройдет индексация пенсий, будут отменены комиссии для банков в Системе быстрых платежей, а для автовладельцев автоматически пересчитают скидку за безаварийную езду. Об этих и других нововведениях — в материале "РГ".

— Быстрые платежи стали бесплатными для банков — Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет — до 1 июля 2022 года. Это решение, стоившее Банку России значительных комиссионных доходов, дало ему моральное право запретить банкам взимать с клиентов комиссии за переводы в системе на сумму до 100 тысяч рублей с 1 мая.

— Водителям назначат бонус — С 1 апреля произойдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус, который предусматривает скидку за ОСАГО за безаварийную езду. Или повышает стоимость полиса, если клиент был виновником ДТП и страховой компании пришлось возмещать за него ущерб.

— Социальные пенсии вырастут — В апреле на 6,1% вырастут социальные и государственные пенсии. Социальная пенсия 1 апреля увеличится в среднем на 554,71 рубля и составит, по данным Росстата, 9648,41 рубля. В прошлом году рост составит всего 2%, или 182 рубля. Ее ежегодная индексация зависит от прожиточного минимума пенсионеров, который увеличился за год на 6,1% (с 8483 рублей до 9002 рублей).

— Электронные кошельки попадут под надзор — Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).

— Суды снимут ограничения на личный прием граждан — После 10 апреля заканчивается срок действия совместного постановления президиумов Верховного суда России и Совета судей России, которым приостановлен личный прием граждан и введены ограничения в работе судов. Рассматриваются только неотложные дела.

— Нефтегазовая отрасль получит новые льготы в Арктике — С 1 апреля вступают в силу изменения в Налоговый кодекс. Они должны дать стимул добыче углеводородов на шельфе, производству сжиженного природного газа, освоению новых нефтегазоносных провинций в Арктической зоне.

— Реестр организации отдыха детей появится к лету — Перечень организаций, где в летние каникулы смогут отдохнуть дети, окончательно утвердят к июню. Заявить о себе в региональные органы власти они должны до конца апреля, после в течение 20 рабочих дней будет принято решение об их включении в единый реестр.

— Автобусы оснащают тахографами — Физические лица должны оснастить тахографами, то есть приборами для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей, автобусы массой более 5 тонн экологического класса 4 и выше. Отпущенный для этого срок истекает 30 апреля 2020 года.

— Держитесь, доктор! — Коронавирусом заразился главный врач ГКБ №40 Денис Проценко. 62 пациента из 70, выздоровевших после COVID-19 в Москве, лечились в Коммунарке, у Дениса Проценко. Врач изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы.

— Учет отложен — Требования о взыскании налоговых платежей с компаний, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, "заморожены" до 1 мая. До этой даты приостановлено проведение выездных проверок, выемка документов и рассмотрение жалоб в личном порядке.

— В заочном порядке — Минтруд предложил проводить медико-социальную экспертизу без личного присутствия заявителя и назначать пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке из-за пандемии коронавируса. Такая мера может продлиться до 1 октября.

— Букет зарубежья — Разрешить доступ к господдержке тем виноделам, которые при культивировании винограда используют импортные саженцы, предлагают депутаты Госдумы. Сейчас на поддержку могут рассчитывать только те, кто использует отечественные саженцы.

— Стройка нуждается в наличных — Строительные компании сохранили за собой роль основных потребителей теневых финансовых услуг, следует из данных ЦБ. Доля услуг в таких операциях выросла с 21 до 25%, торговли — напротив, сократилась с 32 до 24%.

— Хроника коронавируса — 17:11 Начались поставки аппаратов ИВЛ в регионы. Медучреждения десяти регионов России получат в ближайшее время аппараты искусственной вентиляции легких и оборудование для дыхательной терапии, произведенные на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ).

— Тест на человечность — Карантин нарушил уклад жизни десятков тысяч россиян и породил множество вопросов. Кто во время самоизоляции посидит с ребенком, если мама — врач, а папа —таксист? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает детский омбудсмен Анна Кузнецова.

— Не волнуйтесь, сбоя не будет — Российский транспортный монополист ОАО "РЖД" вечером 25 марта объявил о создании оперативного штаба для координации грузоперевозок в условиях распространения коронавируса. Штаб не получил каких-то чрезвычайных полномочий, его задачи: помогать всем участникам транспортного рынка, в первую очередь малым и средним предприятиям, в решении проблем, возникающих из-за карантинных ограничений. Главная цель — "минимизация рисков снижения объема погрузки".

— "Допустимо даже нарушить Тору"- В ночь на 31 марта в ходе телефонной конференции правительство Израиля утвердило новые меры по сдерживанию COVID-19. Отныне запрещены молитвенные собрания внутри синагог. Раввины призывают общественность соблюдать инструкции властей по борьбе с коронавирусом.

— Останутся на 90 дней — Полицейские начали распространять среди иностранных граждан памятки о том, как необходимо вести себя, чтобы уберечь свое здоровье и не заразить других. Иностранцы также могут продлить срок временного пребывания на территории России.

— За дачей приглядят — Карантин, введенный в Москве и Подмосковье, вызвал череду слухов и опасений. Например, не останутся ли беззащитными пустые дачи, хозяева которых самоизолировались в квартирах. Об этом "РГ" поговорила с представителем Росгвардии Валерием Грибакиным.

— Любовь подождет — Министерство юстиции России предложило на время пандемии приостановить регистрацию браков и разводов в России. Если же у кого-то назначена свадьба, ее придется отложить, как минимум, до лета. Соответствующие предложения ведомство направило губернаторам.

— Города без страха — Разработана уникальная по своему комплексному подходу система обеспечения безопасности мегаполисов от всех видов угроз. В первую очередь она рассчитывалась на противодействие террористической агрессии. Но, как выяснилось, очень эффективна и в ситуациях, связанных с распространением инфекционных заболеваний.

— Не хватает на еду — Продуктовые карточки на сумму 400 миллионов евро будут выделены правительством Италии для помощи гражданам, у которых не осталось денег на еду из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "РГ" выясняла, как похожую проблему решают в других странах Европы.

— К сантехнику не приближаться — Службы быта в Париже отказались уходить на карантин. Желающие сделать дома ремонт могут заказать все необходимое в Интернете.

— Домашний разговор с Владимиром Снегиревым — Как изменилась жизнь европейцев из-за коронавируса.

— Китай открывает забрало — Фраза "мир после эпидемии будет другим" стала трюизмом. Нет сомнений в том, что столь масштабное событие не пройдет бесследно. Но стоит ли ожидать чего-то качественно иного на международной арене?

— Вам — тонна варенья — Тонну варенья передал в Екатеринбургскую больницу уральский предприниматель. В других регионах магазины и кафе бесплатно предоставляют свои продукты, психологи консультируют нуждающихся в их помощи. Бизнес активно подключается к всероссийской акции #мывместе.

— Хватит на весь город — Проблему дефицита медицинских масок в аптеках Гая местный бизнесмен Ильяс Мамедов решил за собственный счет. Закупив крупную партию многоразовых средств защиты — 44 000 штук, он раздал их землякам. Этого количества хватит, чтобы обеспечить всех горожан.

— Опустили до рубля — Тюменские власти объявили о пакете мер по поддержке бизнеса стоимостью 3 миллиарда рублей. Иные из них можно назвать беспрецедентными для субъектов РФ. В России до последнего времени максимальная ставка налога для предприятий с упрощенной системой налогообложения составляла 15 процентов.

— Вычеты и отсрочки — Заксобрание Пермского края приняло сразу в двух чтениях законопроект по первоочередным мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Согласно закону арендаторам временно снизят плату. Для организаций введут полугодовую отсрочку по уплате авансовых платежей за I и II кварталы 2020 года по налогу на имущество, на транспортный налог.

— Для тех, кому за 60 — Корреспондент "РГ" отправилась в магазин в то время, когда его должны посещать пенсионеры — с 9 до 11 утра. Что она там увидела? Петрозаводск находится на карантине. Всех граждан призывают сидеть дома и как можно реже выходить на улицу.

— Узники терминала — В международном терминале новосибирского аэропорта Толмачево с 20 марта живет несколько десятков граждан Киргизии. Авиасообщение между странами прекращено из-за пандемии коронавируса. Когда людей отправят на родину, ясности нет.

— Формула нераспространения — Математиками установлено, что эпидемии развиваются по экспоненте, однако жизнь вносит в эту зависимость свои коррективы. Сегодня при составлении математических моделей одна из главных проблем — как наиболее точно определить число инфицированных.

— Бегом от Паркинсона — Спорт тренирует не только мышцы, но и мозг. Особенно полезен пожилым людям, снижая риск многих заболеваний, в том числе Альцгеймера и Паркинсона. Все это уже хорошо известно науке. Но вот почему физические упражнения полезны мозгу? Здесь пока много неясного.

— Заглянуть в библиотеку — Как быстро выявлять неизвестные вирусы? Этот вопрос стал для вирусологов одним из самых острых. Ведь, по статистическим оценкам, на нашей планете насчитывается более 320 тысяч различных вирусов, но науке удалось изучить менее одного процента. Таким же "мистером икс" оказался и коронавирус.

— На языке чувств — Ученые научили суперкомпьютер Watson понимать переносные значения слов. Компьютеры будущего просто обязаны понимать все подтексты речи при взаимодействии с человеком, считают специалисты, поскольку язык также служит для выражения чувств и эмоций.

— Стандарт девайса — ЕК собирается принять пакет законов, которые изменят требования к смартфонам, планшетам и ноутбукам.Изменения должны вступить в силу в 2021 году. Устройства должны стать более прочными, модернизируемыми и готовыми к повторному использованию.

— Продам цифрового двойника — В ближайшие годы появятся агрегаторы, которые станут посредниками между людьми и корпорациями в сборе данных, прогнозируют эксперты Euromonitor International. С их помощью люди будут получать плату за информацию о себе.

— Камерная атмосфера — Мы все уже привыкли к камерам в торговых центрах и магазинах. Принято считать, что таким образом ретейлеры борются с воровством. Однако уже сегодня видеонаблюдение, интегрированное с системами видеоаналитики, способно решать целый спектр задач — от обеспечения комплексной безопасности до планирования клиентских маршрутов.

— Сеть заразилась фейками — Последние недели показали, что хуже коронавируса может быть только паника из-за коронавируса. Не проходит и дня, чтобы в мессенджерах или на сайтах в интернете не появлялась очередная новость об исчерпании запасов гречки или введении комендантского часа. В дело пришлось вмешаться Роскомнадзору.

— "Ультра" смартфон — Samsung традиционно показывает флагманы в конце зимы и в конце лета — сначала на арену выходит линейка Galaxy S, а потом появляется Galaxy Note. Так случилось и в этом году, только южнокорейцы решили поменять название с S11 на S20.

— Катайтесь на двух колесах — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации". Инициатива исправляет небольшую недоработку: в результате недавних изменений в законодательстве в число самоходных машин могут попасть детские электромобили, газонокосилки, моноколеса и т.п.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Эффект замены: в РФ подготовили новую стратегию индустриализации — Масштабную программу индустриализации России готовит Минпромторг. Цель министерства — нарастить до 75% долю отечественных компонентов в продукции 10 ключевых отраслей производства. Это следует из проекта стратегии развития обрабатывающей промышленности на период до 2035 года (есть у "Известий").

— Правила переноса: ЦБ проследит за выполнением банками выходной недели — Заемщики с датой платежа по кредиту на этой выходной неделе, получившие отказ в отсрочке выплаты до 6 апреля, могут жаловаться на банки и микрофинансовые организации (МФО) в ЦБ, а не только в суд. Регулятор планирует применять к нарушителям меры поведенческого надзора, чтобы оперативно восстановить права клиентов. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Центробанка.

— "Все отреагировали только на слово "пандемия" — России удалось замедлить начало эпидемии, но сейчас всё будет зависеть от готовности населения действовать вместе с правительством и соблюдать предписанные им меры. Об этом "Известиям" заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

— Деньги на вылет: появилась новая схема обмана с возвратом авиабилетов — В России появился новый способ мошенничества, связанный с массовой отменой рейсов из-за пандемии коронавируса: злоумышленники обещают клиентам вернуть средства за билет, выманивая данные банковской карты — с их помощью можно украсть деньги. Об этом "Известиям" рассказал глава Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ Андрей Паранич, информацию подтвердили в крупных банках.

— НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти — Уникальная комбинация факторов — коронавирус и развал сделки ОПЕК+ — привела к переизбытку нефти в мире, который, по оценкам опрошенных "Известиями" экспертов, в апреле достигнет не менее 6–8 млн баррелей в сутки. При условии, что Россия и Саудовская Аравия не увеличат добычу еще на 2,5–3 млн баррелей, а загруженность НПЗ в США, Европе и Азии будет неполной.

— Эпоха депозита: из-за НДФЛ на вклады "длинные" сбережения уйдут в прошлое — После введения НДФЛ на доход по банковским вкладам, которое 31 марта в трех чтениях одобрила Госдума, россияне будут постепенно переносить свои сбережения в облигации. Как считают опрошенные "Известиями" эксперты, это произойдет даже с учетом того, что с них тоже теперь придется платить 13-процентный сбор — несмотря на схожесть условий, прибыль по облигациям больше, чем по традиционным депозитам.

— Как сыр не в масле: бизнес ждет подорожания молочной продукции на 7-12% — Цены на молочные продукты в ближайшие два-три месяца могут вырасти в среднем на 7–12% из-за валютных колебаний. Больше всего подорожают сыр и сливочное масло, сообщила "Известиям" член Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Марина Петрова. В Национальном союзе производителей молока "Известиям" подтвердили рост цен в среднесрочной перспективе.

— Процент с плеч: комиссии за оплату ЖКУ хотят отменить в апреле — Банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ предложили отменить уже в ближайшее время, не дожидаясь одобрения соответствующего законопроекта. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Центробанка письмо, в котором указал, что это может быть одной из мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, особенно с учетом режима самоизоляции. Копия документа имеется в распоряжении "Известий".

— Побойный эффект: во время карантина участились случаи семейного насилия — Службы спасения в Европе и Азии фиксируют резкий рост числа обращений на горячие линии от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии — во Франции на 30%, а в Китае — втрое. Ждут правозащитники усугубления проблемы и в России, с той лишь разницей, что жалобы появятся уже после окончания карантина.

— Корона под колпаком: как будет работать система слежения при карантине — Эффективность системы слежения за передвижениями и контактами инфицированных коронавирусом граждан может заметно снизить ее неспособность работать в помещениях. А именно там и происходит большинство заражений. Так опрошенные "Известиями" специалисты оценили возможности технологии, создание которой начато в России.

— Шведская стенка: почему Стокгольм не вводит жесткий карантин — Швеция остается последней страной Европы, где пока не введен карантин, в привычном режиме работают магазины и кафе, открыты границы с другими государствами ЕС. Между тем в стране зафиксировано свыше 4 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 146 летальных исходов — больше, чем в других скандинавских государствах. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: тактику шведского правительства поддерживает значительная часть населения, потому действующая политика продолжится.

— Домашний протест: решение о переводе Винника объявят через 14 дней — Защита заключенного во Франции гражданина РФ Александра Винника обжаловала решение суда, запрещающее ему перевод на домашнее содержание из-за коронавируса. Как рассказал "Известиям" адвокат россиянина Тимофей Мусатов, вердикт станет известен через две недели. Пока же Александра Винника содержат в одиночной камере в тюрьме под Парижем. Параллельно с этим Верховный совет Греции может отменить решение минюста страны о выдаче россиянина во Францию и потребовать Париж вернуть его Афинам.

— Придавило короной: COVID-19 вогнал в депрессию две трети россиян — Новости о связанных с эпидемией ограничениях, росте числа зараженных коронавирусом и неутешительных прогнозах на будущее привели в подавленное состояние 75% россиян. Треть респондентов жалуется, что их угнетает редкая возможность выйти из дома. При этом 7% по-прежнему отказываются верить в то, что вирус вообще существует.

— Магнитный занавес: обработанная плазмой вода уничтожит коронавирус — Обработанная холодной плазмой вода может стать смертельным оружием для бактерий, грибков и вирусов. Авторы разработки — российские ученые из Сколково — предполагают, что она сможет уничтожить и новый коронавирус, вызывающий COVID-19. Использовать жидкость можно как для обработки медицинских масок и различных поверхностей, так и для распыления в воздухе.

— Целевое уничтожение: артиллерия в Абхазии становится сверхточной — В Абхазии усилили подразделения российской артиллерии. На вооружение частей одними из первых в ВС РФ поступили новейшие автоматизированные системы управления (АСУ) огнем. Они объединяют в единый контур орудия, минометы, реактивные системы залпового огня, радары наземной разведки, а также авиацию и беспилотники. Противника можно будет уничтожать как обычными, так и высокоточными снарядами.

— Спросят с "Ясеня": новые атомные подлодки отправят на Северный флот — Многоцелевые атомные подводные лодки "Ясень" отправят в Арктику. Из семи субмарин, которые поступят в ВМФ, пять будут развернуты на Северном флоте. В их арсенале крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые "Циркон". Для кораблей построят защищенную от противника базу — на ней будет вся необходимая инфраструктура для несения боевого дежурства.