МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Российские отели, загруженность которых в условиях повышенной готовности из-за пандемии коронавируса упала в среднем до 5-10%, ищут способы выжить в новой реальности, предлагая долгосрочную аренду номеров, как однокомнатных квартир, или специальные тарифы для самоизоляции.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов рассказал РИА новости, что март 2020 года стал совсем провальным месяцем и отельеры не смогли получить прибыль. Если в каких-то регионах сохранялась хоть какая-то загрузка, то по Москве она была на уровне 5-8%, что абсолютно убыточно для предприятия.

РИА Новости удалось выяснить, что в Москве, по предварительной оценке, уже приостановили свою деятельность 25-30% коллективных средств размещения. Об этом рассказал председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения организации "Деловая Россия", генеральный директор ООО "Грэмм и Ко" Дмитрий Шлопак.

Эксперт Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Виктория Самойленко сообщила, что в Санкт-Петербурге уже закрылось около 30% объектов размещения, но посчитала это только началом.

Однако хуже всего дела обстоят в регионах, где был введён режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, там были закрыты более 80% гостиниц. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

"Сейчас все понимают, что если в ближайшие две недели ничего не будет сделано, то закроются даже те предприятия гостеприимства, у которых есть "подушки безопасности". Учитывая, что во многих регионах отели просто закрыли до 1 июня, то ситуация для гостиниц стала совсем удручающей", — заявил Прасов.

ПОИСК НОВЫХ ФОРМ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Представитель "Деловой России" обратил внимание, что в столице уже есть отели, где работает по одному этажу, но сейчас все активно изыскивают формы деятельности, которые хоть как-то помогут продержаться на плаву в этот тяжелый период.

"Некоторые отели предлагают длительное проживание тем людям, которым это нужно по каким-то причинам. В таком случае гостиничные номера сдаются, как однокомнатные квартиры, в длительный наём", — сказал Шлопак.

"Сейчас стал популярен тариф "самоизоляция". К нему все больше обращаются наши коллеги не только в Москве, но и в регионах. Он также глобально не влияет на экономические показатели, но является некой формой "поддержания штанов". Таким тарифом пользуются граждане, которые продолжают работать и находятся в зоне риска заражения коронавирусом, но не хотят подвергать своих близких опасности", — прокомментировал ситуацию эксперт.

Представитель отельного бизнеса Северной столицы подтвердила, что там гостиницы также пытаются выжить любой ценой. "Предлагается долгосрочная аренда, снижаются цены до уровня хостелов, организуются рабочие пространства, площадки под фотосессии и тому подобное", — уточнила Самойленко.

Шлопак также проинформировал, что у представителей гостиничной отрасли уже появились другие интересные идеи сотрудничества между гостиницами и волонтерами, которые помогают гражданам выживать в режиме повышенной готовности.

"Эта история только начинает набирать обороты, и мы сами рассматриваем один из своих объектов размещения в качестве предложения к сотрудничеству, который можно переоборудовать в какой-то новый формат", — сказал он.

ОТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ ПРИНИМАТЬ МЕДИКОВ

Представитель "Деловой России" также напомнил, что во вторник появилась новость о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил рассмотреть возможность использовать гостиницы для размещения медицинского персонала, который обслуживает больных, заражённых коронавирусом.

"Нам такой вариант тоже очень понравился. Теперь отельеры ждут разъяснений по теме. В этой связи может появиться ряд вопросов со стороны Роспотребнадзора и других. Например, в номерах есть мебель с гладкой поверхностью, которую легко обрабатывать антисептическими средствами, а есть ковры и рельефные вещи", — сказал Шлопак.

Представитель Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов также подтвердил, что хотя сейчас гостиницы находятся в разной степени готовности к приему гостей, при необходимости они готовы оперативно подготовить достаточное количество номеров и увеличить количество персонала. "Отельеры примут практически любое количество медработников и создадут все условия, чтобы они чувствовали себя как дома", — заверил он.

ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ НУЖНА ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА

Однако представители российского гостиничного бизнеса уверены, что несмотря на предпринимаемые меры, отрасль не сможет преодолеть кризис без потерь. Поэтому совместно с рестораторами они направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, где обратили внимание на бедственное положение отраслей, вызванное ситуацией с коронавирусом, и выдвинули предложения по неотложным мерам государственной поддержки.