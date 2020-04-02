МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве к утру четверга достиг наивысшей отметки 5 — это значит, что практически все жители российской столицы находятся дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в понедельник сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5. Чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 6.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 5. Это означает, что на улице почти никого нет. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Электростали, Красногорске, Одинцово, Железнодорожном, Щелково, Долгопрудном и Жуковском (все 5), самое низкое — в Котельниках (4,3).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большая часть их жителей на 6.00 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Воронеже — там индекс составил 5, а самое низкое – в Новосибирске и Красноярске — 3,8 (местное время в городах 10.00).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2777 в 75 регионах. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции для предотвращения распространения вируса.