МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 771 новый случай коронавируса в 29 регионах России, всего заболевших в стране 3 548, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 595 случаев коронавирусной инфекции, 43 в Подмосковье, 22 в Санкт-Петербурге, 13 в Нижегородской области, 11 в Ленинградской области.

За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 человек.