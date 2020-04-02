МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим ограничений в столице на фоне распространения коронавируса до 1 мая и напомнил зараженным COVID-19 о важности соблюдения самоизоляции.

"Все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции", — написал мэр на личном сайте в четверг.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Особое внимание в послании мэр уделил старшему поколению, они наиболее подвержены риску заражения и летального исхода от коронавируса.

"Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями – самая важная мера сбережения их жизни и здоровья. Вторая часть материальной помощи в размере 2000 рублей будет им выплачена сразу же после 14 апреля. Ждать этих денег до начала мая не придется", — отметил Собянин.

Многие находятся на самоизоляции, но тем, кому приходится передвигаться по городу, мэр напомнил, что необходимо соблюдать дистанцию на транспорте и в общественных местах.

"Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 года, при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более 6 поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных", — сообщил Собянин.

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ

По режиму работы предприятий и организаций на предстоящие нерабочие недели всё осталось так же, как и в первую нерабочую неделю.

"Продолжают работать: медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости, банки, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса, а также непрерывно действующие организации. К ним относятся предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города: ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других", — напомнил мэр.

Он отметил, что имеют право работать органы государственной власти, а также другие предприятия и организации, если их деятельность не приостановлена указом. Однако они должны определить оптимальную численность и списочный состав тех, кто работает непосредственно на рабочих местах, трудится в дистанционном режиме, временно не работает с сохранением зарплаты. Школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме.

"Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми… До 1 мая 2020 года запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха", — уточнил мэр.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ И КАРАНТИНА

Собянин отметил, что пока нет необходимости вводить режим пропусков для передвижения по городу. Но при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима власти могут вернуться к этому вопросу.

Мэр призвал заболевших COVID-19 помнить о важности соблюдения режима. "В стационар госпитализируются только по жизненным показаниям. Пациенты с легкой формой заболевания проходят лечение на дому. И это налагает на них особую ответственность – не стать источником распространения инфекции для своих родственников и соседей. Абсолютное большинство заболевших строго соблюдают режим изоляции. Но 100%-й гарантии ответственного поведения дать, к сожалению, невозможно", — сообщил он.

Мэр подчеркнул, что со 2 апреля соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий. За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания.