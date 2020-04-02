МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Мария Черномырдина, внучка бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, подала кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которые признали незаконным дарение ей ее отцом Виталием Черномырдиным земельного участка с двумя домами в поселке Горки-10 на Рублевке.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, кассация поступила в суд первой инстанции 24 марта, она вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа.

Арбитражный суд Москвы в декабре удовлетворил заявление Руслана Губайдуллина, финансового управляющего Черномырдина-младшего, признанного банкротом в апреле 2018 года, о незаконности дарения. Суд также применил последствия недействительности состоявшихся в 2014 году сделок, вернув поместье площадью более 5 гектаров в конкурсную массу должника.

Суд пришел к выводу, что "подлинная воля сторон договоров не была направлена на установление правоотношений дарения". По мнению суда, договоры дарения имеют признаки мнимых сделок, совершенных лишь для вида с целью вывода ликвидного имущества должника. Суд установил, что на момент совершения сделок Виталий Черномырдин отвечал признакам неплатежеспособности, так как имелось несколько неисполненных решений о взыскании с него денежных средств.

Против удовлетворения заявления Губайдулина в первой инстанции выступали представители Черномырдиной и Газпромбанка, в залоге у которого находилось подаренное должником имущество. По словам представителя банка, требования финансового управляющего не направлены на восстановление якобы нарушенных прав иных кредиторов, поскольку в случае возвращения имущества в конкурсную массу сохранится обременение в пользу Газпромбанка.

Определение первой инстанции обжаловали Черномырдина, Газпромбанк и еще один кредитор — ГМК "Еврометалл-Инвест", но Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале оставил судебный акт в силе.

Заявление о банкротстве Черномырдина-младшего поступило в суд в сентябре 2016 года. Первая процедура банкротства — реструктуризация долгов — была введена спустя год по заявлению банка ВТБ, задолженность перед которым составляла более 304 миллионов рублей. Крупнейшим кредитором, чьи требования включены в реестр требований кредиторов Виталия Черномырдина, является металлургическая компания "Северсталь". Обязательства перед ней оцениваются в сумму около 18 миллиардов рублей.