МУРМАНСК, 4 апр /ПРАЙМ/. Жители Мурманской области, которые потеряют работу во время нерабочего апреля, получат пособие по безработице в 27,8 тысячи рублей, сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Безусловно, всех сильно волнует то, что из-за нерабочего месяца есть риск потерять работу. Поэтому принято решение о том, что тем людям, которые потеряют работу в этот месяц (с 1 по 30 апреля), мы заплатим повышенное пособие по безработице. За счет регионального бюджета оно будет увеличено до МРОТ и составит 27 800 рублей", — написал Чибис в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что получить пособие можно будет в упрощенном режиме, дистанционно обратившись в центр занятости. Все эти меры вступят в силу в середине следующей недели. Список предприятий, которые смогут начать работать в понедельник, будет опубликован в течение суток.

"Друзья, мы продолжаем усиливать меры безопасности, чтобы уберечь жителей области от новой коронавирусной инфекции. Еще раз призываю всех соблюдать самоизоляцию, с понедельника нарушение режима повлечет за собой ответственность", — отметил Чибис, не уточнив, какие именно меры будут предпринимать к нарушителям режима.

Чибис затронул и волнующую мурманчан проблему дефицита средств защиты в регионе – аптечных масок и дезинфицирующих средств. По словам главы региона, в первую очередь ими обеспечиваются медработники.

"Но также мы делаем все, чтобы маски и антисептики появились в аптеках. Буквально сегодня (в пятницу) получили первую партию из 300 тысяч масок по линии Минпромторга России, они появятся в аптеках уже на следующей неделе", — пояснил Чибис и попросил жителей не создавать ажиотаж и не скупать маски в большом количестве.

К вечеру пятницы оперштаб региона сообщил, что за последние сутки число пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось на семь человек до 26, подтверждено 15 случаев.