МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Более 242 миллионов рублей выделило правительство РФ всероссийскому общественному движению добровольцев "Волонтёры-медики" для помощи людям в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

"Выделить Росмолодежи из резервного фонда Правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 242273,7 тысячи рублей в целях предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" на проведение мероприятий по организации помощи гражданам РФ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что "Волонтёры-медики" обязаны обеспечить работу оперативных штабов в 85 субъектах РФ, задействовав 15 тысяч добровольцев. Также в результате 200 тысяч граждан старше 60 лет должны получить адресную помощь на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Росмолодежь должна будет проконтролировать эффективность использования выделенных денег.