МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Кабмин одобрил выделение МИД из резервного фонда бюджетных ассигнований для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства.

"Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Принятие проекта распоряжения позволит выделить МИД РФ из резервного фонда правительства РФ средства на оплату проживания российских граждан, находящихся на территории иностранного государства, которые не имеют возможности оплатить данные расходы. Также средства пойдут на продление срока действия документов, на основании которых россияне находятся на территории иностранного государства.