МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Более 320 миллионов рублей выделило правительство России ФМБА для субсидий подведомственным организациям на стимулирующие выплаты людям, помогающим в борьбе с распространением коронавируса в России, и лицам из групп риска, сообщается на сайте кабмина.

"Выделить ФМБА России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 321197,5 тысяч рублей на предоставление субсидий подведомственным организациям в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ", — говорится в сообщении.

Добавляется, что ФМБА России должна проконтролировать эффективность использования выделенных денег.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.