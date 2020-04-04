МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 582 новых случаев коронавируса в 32 регионах России, всего заболевших в стране 4731, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 4731 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 434 случая коронавирусной инфекции, 49 в Подмосковье, 15 в Санкт-Петербурге, 12 в Брянской области, 10 в Ивановской области.

За весь период зафиксировано 43 летальных исхода. Выздоровели 333 человека.