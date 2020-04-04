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МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в РФ из-за коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемое положение об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в постановлении.

Правительство поручило министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обеспечить запуск и функционирование на едином портале госуслуг электронной формы заявления об оказании помощи. Министерству транспорта поручено представлять ежедневно в МИД и Минкомсвязь РФ информацию о гражданах России, возвратившихся на территорию России.

МВД РФ поручено представлять ежедневно в МИД РФ информацию по результатам проверочных мероприятий для принятия решения об оказании помощи. Кроме того, МИД РФ должен представлять списки лиц, получивших помощь, в Федеральную налоговую службу и Федеральную службу безопасности РФ.