МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Около 12% выпускаемых в России антисептиков в настоящий момент изготавливают парфюмерно-косметические производители, сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов в ходе заседания внутреннего штаба ведомства.

"Порядка 12% выпускаемых нами средств антисептического действия производится за счет компаний парфюмерно-косметической продукции, которые мы уже подключили к этой работе. Процесс регистрации здесь намного проще и за счет таких компаний, как Faberlic, Wilson Cosmetics и Avon мы уже в понедельник, на следующей неделе сможем обеспечить прирост суточного производства примерно в 22 тысячи литров", — сказал Иванов.

По его словам, также за счет запуска двух новых площадок в Алексине Тульской области и Нижнем Новгороде объем производства антисептиков за сутки увеличился на 30 тысяч литров.

"Таким образом, мы уже довели объем производства до 220 тысяч литров в сутки. Это разные форматы: и флакончики, и жидкие, и гели, и спреи. При этом порядка 50% отгрузок у нас происходит в адрес медицинских организаций и порядка 50% уходит в розницу, в торговые и аптечные сети", — рассказал замминистра.