МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Большинство московских предприятий, которые продолжают работать, ответственно относятся к соблюдениям мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Спасибо руководителям предприятий, большинство очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче. Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернемся к нормальной работе", — сообщил Собянин в своем личном блоге.

Собянин отметил, что большая часть предприятий города продолжает работать, часть людей отправлена в отпуска, часть переведена на режим дистанционной работы.

Важно, отметил мэр, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями.