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МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" на фоне ситуации с коронавирусом продолжает без сбоев выполнять государственный оборонный заказ, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Все, что связано с выполнением гособоронзаказа… все без сбоев", — сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ. "Росатом" совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.